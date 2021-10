Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 180 casos nuevos, ningún fallecido y 1.565 enfermos activos de los que 16 están en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae, hoy se validaron 9.669 test y se constataron 180 casos nuevos de COVID-19, frente a los 6.738 y 134 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos bajó de 1,99% ayer a 1,86% en esta jornada.



Por segundo día consecutivo no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2



Al día de hoy la cantidad de enfermos activos llega a a1.565 y en la víspera eran 1.536. De ellos, hay 16 internados en CTI al igual que ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, creció hoy 0,21, ubicándose en 4,65.



Hay ocho departamentos bajo el color verde de dicho indicador: Artigas, Salto, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores, Cerro Largo y Treinta y tres, siendo este el único departamento donde no se registran casos activos. El resto del país está en amarillo



LABEL “Tenemos que acostumbrarnos al concepto de que estamos en etapa de endemia”, dijo Salinas



El ministro de Salud, Daniel Salinas, aseguró este martes que Uruguay está ya en una etapa de “endemia” respecto al coronavirus. “Tenemos que pasar a pensar de una manera diferente”, remarcó el secretario de Estado y señaló que la situación del país respecto al virus es “relativamente buena”.



Salinas admitió que, si bien se pasaron “momentos difíciles en la pandemia”, últimamente bajó el número de casos activos, de muertes y de internados en cuidados intensivos. “Tenemos menos de 100 personas internadas en todo el país y entre 13 y 15 están en CTI”, dijo.



“Tenemos que acostumbrarnos a manejar el concepto de que estamos en una etapa de endemia, el virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes (…), con los recaudos que correspondan, las cuarentenas que correspondan cuando hay contacto, pero caminando hacia una situación de convivencia con el virus, porque esto no va a cambiar de un día para el otro”, recomendó el ministro.



Por otra parte, Salinas volvió a llamar a que las personas que hayan recibido dos dosis de la vacuna Sinovac se agenden para tener la dosis de refuerzo. “Tenemos que estar con los anticuerpos en buen nivel”, sobre todo de cara a la apertura de la economía y del turismo, recordó.



El gobierno argentino habilitó el paso fronterizo entre Salto y Concordia en un plan piloto de cinco días



El gobierno argentino autorizó la apertura del paso de frontera que une las ciudades de Concordia y Salto y desde esta mañana quedó habilitado como un "corredor seguro internacional".



"Podrán ingresar las personas de nacionalidad argentina, residentes en el país y ciudadanos de Uruguay que hayan permanecido allí durante los 14 días previos al ingreso al territorio nacional", indica la información emitida por el gobierno vecino.



Para poder entrar a Argentina se debe primero completar una declaración jurada ya sea en el paso fronterizo o de forma previa a través de la web, presentar un PCR negativo realizado como máximo con 72 horas de anticipación (con excepción de los menores de seis años) y el esquema de vacunación completo.



El intendente de Salto, Andrés Lima, indicó a El País que se trata de un plan piloto realizado entre el gobierno nacional y el provincial que durará cinco días. El jefe comunal aclaró, además, que se permitirá el ingreso de hasta 350 personas y no más. "Suponemos que es porque quieren ver qué capacidad tienen los laboratorios en Concordia para realizar los testeos", expresó.



Pasados los cinco días, la provincia tendrá que evaluar si continúa con la medida sin cambios, si se incrementa el número de personas permitidas para ingresar o si se disminuye. Lima recordó que al momento es el único paso fronterizo por vía terrestre que Argentina habilitó.



Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos, aseguró que es "una alegría muy grande porque muchas familias a ambos márgenes del río Uruguay lo estaban necesitando".



El horario de funcionamiento del corredor será todos los días de 08:00 a 16:00.



Detectan en Reino Unido una descendiente de la variante Delta que podría ser más contagiosa



El gobierno británico confirmó hoy martes que "sigue muy de cerca" la aparición de una "descendiente" de la variante Delta del coronavirus, que podría ser entre un 10% y 15% más transmisible que esta, que ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.



Los expertos la han denominado "AY.4.2" y advierten que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable ahora de casi el 10% de casos de COVID-19, según han explicado dos expertos al diario Financial Times (FT).



Su prevalencia, agregaron, está aumentando rápidamente, pero no tan rápido como lo hizo la primera Delta tras pasar de India a este país a principio de este año.



Este "nuevo linaje del SARS-CoV-2" es "descendiente" de la variante Delta (B.1.167.2) y "tiene dos mutaciones características" en la proteína S, "Y145H" y "A222V", las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, señaló en la publicación Science Media Centre, Francois Balloux, uno de los dos expertos citados por el FT.



En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la "AY.4.2" podría convertirse en la variante del coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia, indicó Balloux, director del Instituto de Genética del University College London.



"Pero debemos de ser precavidos en estos momentos. El Reino Unido -precisó- es el único país en el que ha despegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito".



No obstante, es "probable" que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifique como "variante bajo investigación", por lo que le asignaría entonces una letra del alfabeto griego, opinó Balloux.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



