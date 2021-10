Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 190 casos nuevos, una fallecida y 1.533 enfermos activos de los que 13 están en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae hoy se validaron 8.550 test y se detectaron 190 contagios nuevos, frente a los 10.098 y 185 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos trepó hasta 2,22% desde el 1,83% de la víspera.



En esta jornada falleció una mujer de 65 años en Montevideo con diagnóstico de SARS-CoV-2, cifra idéntica a la de ayer.



La cantidad de enfermos activos es de 1.533 y en la pasada jornada eran 1.463. De ellos 13 están internados en CTI y ayer eran 14.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, volvió a subir a nivel de todo el país hoy, esta vez 0,10, ubicándose en 4,02.



Hoy los departamento bajo el color verde de dicho indicador son nueve: Artigas, Salto, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores, Florida, Treinta y Tres y Cerro Largo. El resto está en amarillo, habiendo casos activos en todo el país.



Aunque hoy bajó, Colonia sigue siendo el departamento con el mayor índice de enfermos con un guarismo de 7,59 desde el 8,79 de ayer y frente al 4,02 del total del país. Allí hoy se detectaron nueve contagios nuevos de COVID-19 totalizando 118 casos activos.



A los turistas que se vacunen en Uruguay contra el COVID-19 tampoco se le cobrarán las dosis

El director Nacional de Salud también fue consultado sobre la posibilidad de que se cobre la administración de vacunas contra el coronavirus a los extranjeros que lleguen al país, y sostuvo que no cree que “la decisión sea poner a la venta algo tan preciado (...) El Uruguay vacuna gratis a la población", aseveró.



La decisión del gobierno de ofrecer vacunas contra el COVID-19 a los extranjeros que lleguen al país fue anunciada este jueves por el ministro de Turismo Tabaré Viera.



Viera explicó que sería una tercera dosis para mayores y no las dos primeras, porque uno de los requisitos para ingresar al país será tener el esquema de vacunación completo (una o dos dosis dependiendo de la vacuna que se trate) y con un máximo de vigencia de nueve meses.



“Se ofrecería al visitante en el caso de que quiera una tercera dosis o a un menor de 18 años en cuyo país de origen no se esté vacunando, para iniciar el proceso de vacunación”, agregó.



Por otra parte, Asqueta indicó hoy en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que la "eterna discusión de protocolos, no va a tener razón de ser dentro de muy poquitos días y semanas", en referencia a los reclamos realizados respecto a los aforos y las medidas sanitarias que se deben cumplir en las fiestas y los eventos. "Si todo sigue igual va a seguir mejorando", agregó .



“El aforo no es otra cosa que la cantidad de personas que simultáneamente están en un lugar aglomerados". Lo que se busca es que en cada ocasión se den las garantías para que "haya menos posibilidad de enfermarse”, explicó.

Un nuevo método permite detectar la transmisión del virus del SARS-CoV-2 en los hospitales



Un nuevo método desarrollado por investigadores españoles permite detectar la transmisión del SARS-CoV-2 responsable del COVID-19 en el aire de los hospitales, donde la concentración del virus puede ser mayor en los pasillos que en las propias habitaciones donde están ingresados los enfermos, informó la agencia de noticias Efe.



Lo han comprobado investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental de Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca, en las Islas Baleares.



La metodología que han empleado les ha permitido comprobar cómo la concentración del virus puede ser mayor en los pasillos, debido a que las habitaciones en las que hay ingresados pacientes con covid tienen sistemas de ventilación individual, mientras que en los pasillos tienen un solo sistema cada cuatro habitaciones.



Los resultados del estudio, que se ha publicado en la revista Environmental Research, podrían servir para revisar los sistemas de ventilación de los hospitales, para mejorar la calidad de su aire y para prevenir la infección del personal sanitario, ha informado el CSIC.



La nueva metodología consiste en colocar los filtros de aire en pasillos, habitaciones y otras estancias hospitalarias para analizar el material genético del virus de forma sistemática.



En el trabajo, el equipo investigador midió la concentración del virus SARS-CoV-2 a través de una filtración de aire en diferentes localizaciones del hospital y su posterior cuantificación utilizando la técnica PCR.



Los resultados de esta investigación realizada en el Hospital Son Espases (Mallorca) son transferibles a otros hospitales, ya que los sistemas de ventilación son generalmente similares, ha observado el CSIC en una nota de prensa difundida hoy.



Desde el 8 de noviembre EE. UU. permitirá ingreso a extranjeros que estén vacunados



Estados Unidos anunció hoy viernes que permitirá el ingreso al país a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del 8 de noviembre.



"La nueva política de viajes estadounidense, que exige la vacunación de los viajeros extranjeros a Estados Unidos, entrará en vigor el 8 de noviembre", anunció en Twitter Kevin Muñoz, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, especificando la fecha de una iniciativa ya adelantada el mes pasado. "Este anuncio y fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres", precisó.



En marzo de 2020, para frenar la propagación del coronavirus, Estados Unidos cerró sus fronteras a los viajeros procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y China, y más tarde sumó a la lista a los procedentes de India y Brasil. También prohibió el ingreso por tierra desde México y Canadá, lo que generó trastornos a nivel personal y económico.



Para los viajeros que lleguen por aire, Estados Unidos solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos y exigirá una prueba de detección del virus dentro de los tres días antes de la salida.



Para el ingreso terrestre, la Casa Blanca anunció esta semana que el levantamiento de las restricciones se haría en dos etapas.



A partir del 8 de noviembre, podrán cruzar la frontera de Canadá o México las personas que vengan por motivos considerados "no esenciales", por ejemplo familiares o turísticos, a condición de estar vacunados



Pero a partir de enero, la obligación de la vacuna anticovid se aplicará a todos los visitantes que crucen las fronteras terrestres, independientemente del motivo de su entrada a Estados Unidos.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



