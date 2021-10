Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 185 casos nuevos, una fallecida y 1.463 enfermos activos de los que 14 están en CTI

Según el informe diario divulgado por el Sinae hoy se validaron 10.098 test detectándose 185 casos nuevos de COVID 19 frente a los 10.937 y 160 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos subió a 1,83% desde el 1,46% de la víspera.



En esta jornada se produjo un nuevo fallecimiento al igual que ayer, esta vez de una mujer de Canelones de 91 años con diagnóstico de SARS-CoV-2. Los decesos totales por esa razón se mantienen en 6.065 porque el Ministerio de Salud Pública eliminó un caso durante tareas de mejora en la calidad de la base de datos, según informa el Sinae.



Al día de hoy 1.463 personas cursan la enfermedad frente a las 1.368 de ayer. De ellas hay 14 internadas en CTI, cifra idéntica a la de la pasada jornada.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, volvió a subir, esta vez 0,06 hoy 0,04, ubicándose en 3,92.



Hoy los departamento bajo el color verde de dicho indicador son nueve: Artigas, Paysandú, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores, Florida, Maldonado y Treinta y Tres. El resto está en amarillo, habiendo casos activos en todo el país.



Colonia sigue siendo el departamento con mayor índice de enfermos con un índice de 8,79 desde el 9,11 de ayer y frente al 3,92 del total del país. Allí hoy se detectaron diez contagios nuevos de COVID-19 totalizando 117 casos activos.



El 68% de los casos activos de COVID-19 en Colonia corresponde a personas vacunadas, según datos de ayer



El director general de Salud, Miguel Asqueta, indicó este jueves que, según datos de ayer miércoles, el 68% de los casos activos de coronavirus en Colonia, el departamento con el mayor índice de casos activos de todo el país, se registran en personas vacunadas, y que estos surgen por contactos con personas no inmunizadas contra el COVID-19.



En diálogo con Primera Mañana (radio El Espectador) destacó también que el departamento cuenta con "excelentísimos guarismos vacunales", y puntualizó que los brotes se registran en tres ciudades. Juan Lacaze, que cuenta con 79,5% de vacunados, Colonia del Sacramento, con 84% de inmunizados, y Carmelo que registra 84% de su población con dosis anticovid. Estas tres ciudades registran "más vacunados que la media poblacional".



"Hubo brotes en eventos sociales e intrafamiliares, con concurrencia de estos no vacunados", señaló Asqueta sobre la situación en el departamento. Lamentó que haya personas que todavía no hayan recibido la vacuna, señalando que que hay grupos de personas que "no se quisieron vacunar", que concurren a eventos o fiestas y contagian a los demás.



Hoy en Colonia se registraron diez nuevos contagios llevando el total de enfermos activos a 117 frente a los 113 de ayer, habiendo caído el Índice de la Universidad de Harvard de 9,11 ayer a 8,79 en esta jornada.

Posible ingreso de nuevas variantes del coronavirus al país "no es para alarmarnos", dijo científica



La viróloga, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo, Pilar Moreno, llamó a la población a no alarmarse ante la posible llegada de nuevas variantes del COVID-19 al país. Además, recordó la importancia de la vacunación y en cómo esta puede incidir en la evolución de la pandemia en el territorio nacional.



“Ya sabemos que las variantes están entrando” y que “de los pocos casos que hay la mayoría son Delta”, dijo Moreno en entrevista con Arriba Gente (Canal 10). “Que aparezcan variantes nuevas no es algo raro ni es algo de que preocuparse. De hecho, de todas las variantes que han circulado hoy en día tenemos solo cuatro variantes de preocupación”, señaló. Y, de ellas, agregó, “la que más preocupa es Delta”.



“No es para alarmarnos, es parte de la biología normal del virus y lo que hay que estar es atentos (...) Lo que tenemos que hacer es esperar y no alarmarnos con ese tipo de situaciones”, agregó.



Además, Moreno remarcó que “más allá de las variantes del virus, las vacunas siguen siendo efectivas para las enfermedades graves y las muertes" y agregó que también previene "en menor medida la infección”.



“Probablemente, si uno no está vacunado tiene mucho más chance de infectarse y mucho más chance de desarrollar una enfermedad grave”, dijo la especialista.



El gobierno definió ofrecer vacunas contra el COVID-19 a turistas



El ministro de Turismo Tabaré viera anunció esta tardecita que Uruguay ofrecerá a extranjeros vacunarse contra el COVID-19 cuando ingresen a el país.



“Tenemos el acuerdo del presidente para ofrecerles a los extranjeros que ingresen al país una vacuna (contra el SARS-CoV-2), una tercera dosis o una vacuna para los menores de 18 años, sujeto a la decisión del Ministerio de Salud Pública", dijo el representante de Batllistas en el Ejecutivo, tras mantener una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.



Viera explicó que sería una tercera dosis para mayores y no las dos primeras, porque uno de los requisitos para ingresar al país será tener el esquema de vacunación completo (una o dos dosis dependiendo de la vacuna de que se trate) y con un máximo de vigencia de nueve meses.



“Se ofrecería al visitante en el caso de que quiera una tercera dosis o a un menor de 18 años en cuyo país de origen no se esté vacunando, para iniciar el proceso de vacunación”, agregó.



Europa empieza a evaluar un medicamento de AstraZeneca para prevenir el coronavirus



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha comenzado a evaluar el Evusheld, un medicamento de AstraZeneca para prevenir la covid-19 en adultos, informó esa agencia este jueves en un comunicado, según dio cuenta la agencia de noticias Efe.



El medicamento es una combinación de dos anticuerpos monoclonales (tixagevimab y cilgavimab).



La decisión de comenzar la revisión continua se basa en los resultados preliminares de los estudios clínicos, que sugieren que el medicamento podría ayudar a proteger contra la enfermedad.



La EMA ha empezado a evaluar los datos a partir de estudios de laboratorios y de animales. El objetivo es testear más datos sobre la calidad, seguridad y efectividad de este producto.



Según la agencia, la revisión seguirá hasta que se disponga de suficientes datos para que la empresa pueda presentar una solicitud de autorización formal para la comercialización.



