Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 160 casos nuevos, una fallecida y 1.368 pacientes activos de los que 14 están en CTI

Según el informe del Sinae hoy se validaron 10.937 test y se detectaron 160 contagios nuevos frente a los 6.937 y 129 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,46% y en la víspera había sido 1,86%.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de una mujer de 90 años en Montevideo con diagnóstico de SARS-CoV-2, llevando los decesos totales por esa razón a 6.065.



Al día de hoy 1.368 pacientes cursan la enfermedad y en la pasada jornada eran 1.326. De ellos 14 están internados en CTI frente a los 13 de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,04, ubicándose en 3,86.



Sigue habiendo diez departamentos bajo el color verde de dicho indicador: Artigas, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, Maldonado y Treinta y Tres (en este último es en el único que no se registran casos de COVID-19, según lo que informa el Sinae). El resto está en amarillo.



Colonia es el departamento con mayor índice de enfermos con 9,11, frente al 3,86 del total del país, acercándose al 10 que lo haría ingresar en el color naranja del índice de Harvard.



El MSP dispuso nuevas medidas para el de uso de tapabocas; conocé dónde es obligatorio usarlo



El Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió nuevas medidas para el uso de tapabocas en la vía pública y eventos, las que comenzarán a regir a partir de hoy mismo.



En primer lugar, se dispuso que en la vía pública y espacios abiertos, sin incluir los eventos organizados, "no será necesario utilizar mascarilla facial".



No obstante, en sitios muy concurridos o con aglomeración de personas como pueden ser ferias vecinales o paseos de compras al aire libre, sí se exhorta a su utilización.



Mediante un comunicado, el ministerio informó que, por ejemplo, para caminar o correr por la calle, no es necesario usar mascarilla. En cambio, en una feria o en eventos públicos al aire libre, como puede ser una competencia deportiva tipo maratón o estadios, donde se aglomeran cientos o miles de personas sí lo sería.



También se aclaró que será recomendado el uso de mascarilla facial en espacios cerrados "en todo evento que pueda implicar la aglomeración de personas, cuando se asegure que los asistentes tengan todos administrada la pauta vacunal completa, como así también en espacios abiertos si ocurriere igual condición, (eventos muy concurridos o de gran aglomeración)".



En esos casos, dice la cartera, se deberá asegurar, distancia mínima de seguridad interpersonal.



Por último, el ministerio explica que sí será obligatorio el uso de mascarilla facial en espacios cerrados en todo evento que pueda implicar la aglomeración de personas, cuando no todos los asistentes tengan administrada la pauta vacunal completa, "como así también en espacios abiertos si ocurriere igual condición, (eventos muy concurridos o de gran aglomeración)".



Según una encuesta de Cifra, el 77% apoya que se exija la vacuna contra el COVID-19 en espectáculos



Según una última encuesta elaborada por la consultora Cifra, y divulgada por Telemundo (Canal 12), un elevado porcentaje de la población cree que es necesario exigir el certificado de vacunación anticovid a las personas que quieran retomar los hábitos prepandemia. Tal es así que hoy, el 77% de los consultados en una encuesta aprueba exigir la vacuna contra el COVID-19 para concurrir a espectáculos como el fútbol, el cine o los conciertos.



Asimismo, dos de cada tres encuestados consideró bueno que vuelva a haber espectáculos, tanto en lugares abiertos como en cerrados. Esto significa que de a poco, los uruguayos se muestran dispuestos a volver a la normalidad, y que la vacuna es vista como una garantía de que las cosas no “vuelvan a descarrilar”, dice Cifra.



Por otro lado, y ante la pregunta de si creen los ciudadanos tener las condiciones necesarias para recibir a todos los turistas que quieran llegar a Uruguay, la mitad consideró que sí está bien, pero la otra mitad no estuvo tan segura de esa decisión. Más de un tercio de esta última mitad se opuso a recibir turistas, mientras que el 15% dudó si será o no conveniente.

Las muertes semanales a nivel mundial por la pandemia caen a su cifra más baja en casi un año

El mundo registró 46.000 muertes por COVID-19 la semana pasada, la cifra más baja desde principios de noviembre de 2020 y un descenso del 9,6% respecto a los siete días anteriores, según las estadísticas facilitadas hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS), divulgadas por la agencia de noticias Efe.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó en rueda de prensa que la pandemia se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos 12 meses, aunque las cifras son todavía "inaceptables".



Los contagios en el planeta también bajaron durante la semana pasada, un 7%, y fueron 2,8 millones, la cifra más baja desde principios de julio.



Tedros subrayó que todas las regiones en el mundo están experimentado un descenso de casos "excepto Europa, donde varios países están sufriendo nuevas olas de casos y fallecimientos".



El máximo responsable de la OMS insistió en que sigue siendo preocupante el bajo nivel de vacunación contra la COVID-19 en muchas naciones en desarrollo, pues 56 de ellas no lograron el objetivo de administrar dosis a al menos un 3 % de su población antes del fin de septiembre, como se había marcado el organismo internacional.



"Aún más países corren el riesgo de no conseguir la tasa del 40% a finales de año", otra meta fijada por la OMS, subrayó un Tedros que volvió a pedir a los gobiernos y farmacéuticas "con control sobre el suministro global de vacunas" que donen dosis al programa Covax y otras iniciativas para la redistribución de estos productos.



El director general indicó que tres países del mundo ni siquiera han comenzado sus programas de vacunación contra la enfermedad: Burundi, Eritrea y Corea del Norte.



En el acumulado desde el inicio de la pandemia, se han registrado oficialmente 238 millones de casos de COVID-19, de los que 4,8 millones fallecieron.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.