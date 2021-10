Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 129 casos nuevos, sin muertes y 1.326 enfermos activos de los que 13 están en CTI

Según el informe del Sinae hoy se validaron 6.937 test y se detectaron 129 casos nuevos de COVID-19 frente a los 4.699 y 89 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,86% y en la víspera había sido 1,89%.



Por segundo día consecutivo no se registraron muertes por diagnóstico de SARS-CoV-2.



Al día de hoy los pacientes cursando la enfermedad llegan a 1.326 y ayer eran 1.315. De ellos, 13 están internados en CTI frente a los 11 de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,05, ubicándose en 3,82.



Hay diez departamentos bajo el color verde de dicho indicador: Artigas, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno, flores, Florida, Maldonado y Treinta y Tres (en este último es en el único que no se registran casos de COVID-19). El resto está en amarillo.



Colonia es el departamento con mayor índice de enfermos con 8,13, frente al 3,82 del total del país, habiéndose triplicado desde el 10 de octubre



ASSE evalúa pedir hisopados a funcionarios del organismo que no hayan recibido vacunas anticovid

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, anunció que se evalúa solicitar hisopados bajo cierta frecuencia a los funcionarios que no se hayan vacunado.



En diálogo con Informativo Carve, Cipriani indicó que "menos de 8%" de los funcionarios de ASSE no se vacunaron contra el COVID-19, de acuerdo a datos de hace dos o tres semanas. Consultado sobre si estos funcionarios tendrían alguna restricción, dijo que no se han reunido por este asunto con el ministro, ya que no han percibido hasta ahora un "ausentismo importante".



No han solicitado hisopados "en forma semanal" por el momento, dijo recordando lo que aplicó Israel con los maestros en ese sentido. "Hemos trabajado ese tema. Tenemos que estudiarlo un poco mejor en el sentido de que ASSE tiene mucha capacidad de hacer test diagnósticos porque hemos robotizado casi todos nuestros laboratorios", señaló.



"Esa puede ser una de las medidas: al personal no vacunado pedirle hisopados. Lo hemos hecho en alguna oportunidad en algún centro, pero puede ser una buena medida", dijo Cipriani.



De todas formas, dijo que se está "estimulando" la vacunación de los funcionarios de ASSE e indicó que lo mismo se hace con los ingresos, como pueden ser estudiantes de medicina. Sobre este último grupo, dijo que menos del 4% no recibió dosis anticovid.



Según la OMS el tratamiento de Merck en pastillas "puede ser nueva arma contra el COVID-19"



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló hoy que está estudiando los datos de eficacia del molnupiravir, un tratamiento oral en pastillas contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica alemana Merck, aunque anticipó que "podría ser una nueva arma en la lucha contra la pandemia", según informó la agencia de noticias Efe.



"Es un progreso interesante, aunque aún tenemos que ver los datos completos", señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier tras conocerse que Merck ha solicitado a los reguladores estadounidenses que se apruebe su uso de emergencia como te informamos en nuestro envío de ayer.



Estas pastillas podrían ser el primer tratamiento oral contra el COVID-19 (más sencillo de usar por tanto que otros intravenosos) y uno de los primeros pensados para casos leves de la enfermedad, los que no requieren en principio hospitalización.



Lindmeier subrayó que las vacunas y fármacos contra la COVID-19 no son la única arma actual contra el coronavirus y recordó que también lo son el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, especialmente para personas que todavía no tienen acceso a los productos farmacéuticos.



La farmacéutica anunció que sus análisis provisionales mostraban que el molnupiravir reducía en alrededor del 50 % el riesgo de hospitalización o muerte entre pacientes.



Médicos Sin Fronteras (MSF) ha señalado que el nuevo fármaco puede ser un gran avance especialmente en países en desarrollo donde la vacunación aún es baja, pero pidió para ello que Merck y otras firmas se aseguren de que este tipo de tratamiento esté disponible a un precio asequible en todo el mundo.



MSF calculó que el tratamiento de cinco días con molnupiravir a precios de mercado puede costar unos 700 dólares, aunque si se desarrollara con genéricos alternativos, que por ejemplo ya se fabrican en India, podría bajar a 20 dólares.



AstraZeneca informó que elaboró un fármaco que tiene una eficacia de 50% contra casos graves de COVID-19



Un fármaco en fase experimental desarrollado por AstraZeneca contribuye a reducir en un 50% el riesgo de contraer enfermedad grave o morir a causa del COVID-19, según reveló la farmacéutica británica.



En un comunicado divulgado ayer, la firma expuso los resultados de la última fase de un ensayo que muestra que el AZD7442, una combinación de anticuerpos, logró una rebaja “estadísticamente significativa” en COVID-19 severo o muerte frente al placebo asignado a pacientes no hospitalizados con síntomas entre leves y moderados.



El 90% de los participantes en el estudio procedían de poblaciones expuestas a un alto riesgo de progresar hacia un COVID-19 grave.



El ensayo encontró que una dosis de 600 miligramos de AZD7442 suministrada por inyección intramuscular reducía en un 50% el riesgo de desarrollar enfermedad severa o morir frente a los pacientes sintomáticos que tomaron placebo durante siete días o menos.



En aquellos participantes que recibieron tratamiento a los cinco días de presentar síntomas, el AZD7442 acortó en un 67% el riesgo de desarrollar COVID-19 severo o morir frente a los pacientes que tomaron placebo.



Este ensayo con AZD7442 es el primero en fase III que demuestra el beneficio tanto en la profilaxis como el tratamiento del COVID-19 y se administra de manera fácil mediante una inyección, señala AstraZeneca.



Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de la farmacéutica, apuntó que estos resultados sobre AZD7442 se suman a la evidencia que hay para el uso de esa terapia tanto en la prevención como el tratamiento de COVID-19.



“Una intervención temprana con nuestro anticuerpo (AZD7442) puede obtener una reducción significativa en la progresión hacia la enfermedad severa, con protección continua durante más de seis meses”, subrayó.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



