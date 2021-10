Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 166 contagios nuevos, no hubo fallecidos, 1.306 enfermos activos y 8 internados en CTI

La información divulgada por el Sinae indica que hoy se validaron 7.959 test y se detectaron 166 casos nuevos frente los 7.507 y 170 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue hoy de 2,09% y en la víspera fue 2,26%.



Hoy no se produjo ninguna muerte de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 al igual que en la jornada pasada.



La cantidad de enfermos activos es de 1.306 frente a los 1.250 de ayer. De ellos ocho están internados en CTI frente a los seis de la jornada pasada.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,23, ubicándose en 3,51. Los departamentos bajo el color verde de dicho indicador son diez (Artigas, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, Treinta y Tres y Maldonado. El resto está bajo el color amarillo.



Treinta y Tres es el único departamento en el que no se reportan enfermos de COVID-19.



Lacalle ratificó que el gobierno evalúa el cese de la emergencia sanitaria y fin de tapabocas en espacios abiertos



El presidente Luis Lacalle Pou ratificó hoy que se están "estudiando las consecuencias de derogar el decreto de la emergencia sanitaria", que rige desde marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, y afirmó que están por llegar a su fin la recomendación de usar tapabocas en espacios abiertos.



"No queremos apurarnos, para así no amputarnos algunas herramientas que tenemos", apuntó Lacalle Pou. Sin embargo, señaló: "Mi visión es que cuanto antes podamos salir de la emergencia sanitaria mejor, porque el gobierno tiene algunos poderes que, para mí, no son los normales en un gobierno en tiempos distintos".



Además, informó que lo que se está tramitando es terminar con la recomendación del uso del tapabocas en espacios abiertos. "Eso lo esta estudiando el MSP y seguramente yo ahora salga y tenga un mensaje al respecto", dijo en rueda de prensa en la mañana de este viernes.



"En los próximos días esta recomendación va a seguir en espacios cerrados, pero no en abiertos", adelantó el primer mandatario.

El MSP habilitó tercera dosis a personas de entre 18 y 59 años con enfermedades crónicas y dos dosis de Pfizer



El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó y recomendó aplicar tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas de entre 18 y 59 años que tengan enfermedades crónicas.



El comunicado del MSP "recomienda fuertemente" una dosis de refuerzo a personas de 30 a 59 años, portadoras de enfermedades crónicas con riesgo aumentado de coronavirus severo que ya se hayan dado dos dosis de Pfizer.



Además, habilitó esta opción también para personas de 18 a 29 años, "portadoras de enfermedades crónicas con riesgo aumentado de COVID-19 severo que completaron la serie de vacunación de 2 dosis Pfizer/BioNTech" .



Informó también que la tercera dosis se podrá dar a los 6 meses , como mínimo, de haber recibido la segunda dosis y a los 6 meses mínimo de haber cursado la infección por COVID-19.



El organismo agregó que se comunicará cuando quede habilitada la apertura de la agenda y que "no es necesario contar con certificado médico; las personas con enfermedades crónicas y personas con síndrome de down podrán agendarse de la forma habitual una vez se abra la agenda".



Conocé aquí cuáles son las enfermedades incluidas en el listado.

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas continúa analizando la vacunación para población sin comoriblidades, informó el MSP.



Salinas llamó la atención por falta de adhesión a recibir la tercera dosis de las vacunas anticovid



El ministro de Salud, Daniel Salinas, hizo un llamado de atención este viernes respecto a la cantidad de agendados para la tercera dosis contra el COVID-19 y se preguntó por qué no hay más.



En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado publicó: "¿Por qué teniendo las capacidades, los medios y la evidencia, no se están agendando más personas para la tercera dosis ?", Además resaltó la trayectoria que ha atravesado Israel con la aplicación de tercera dosis en mayores de 60 años, una estrategia que Uruguay decidió aplicar, para lo cual se habilitó la agenda esta semana.



"Viendo lo ocurrido con la variante Delta, por ejemplo en Israel (país pionero en vacunación post ingreso de la Delta), tendríamos que poner las barbas en remojo...", dijo y compartió una escala que marca el promedio de siete días de la tasa de mortalidad diaria por cada 100.000 en aquellas personas de 60 años o más.



En la gráfica, que tiene como fuente datos del Ministerio de Salud israelí, se observa la mayor cantidad de fallecidos entre los no vacunados, en menor medida aquellos que cuentan con dos dosis y en un nivel cercano a 0 en quienes obtuvieron la dosis de refuerzo.



Inclusive la tendencia de muertes en dicha población con una tercera dosis no sufrió grandes saltos, frente a lo que ocurrió con personas con dos dosis, pero sobre todo en quienes no recibieron ninguna dosis anticovid.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontarnos el próximo lunes. Que tengas buen fin de semana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.