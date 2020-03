Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Otro día de coronavirus y más coronavirus. ¿Te diste cuenta que es viernes? Yo tampoco. Soy Mayte De León, coordinadora en El País Digital, y llego a tu casilla a esta hora para hacer una puesta a punto con lo último que se sabe del Covid-19.

Cuanto más tiempo en casa, mejor

¿Cuáles son las últimas novedades del coronavirus en Uruguay? Bueno, esta noche hubo una nueva conferencia de prensa en la que se comunicó que los casos confirmados de Covid-19 en el país son 110. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que hoy se registraron 16 casos nuevos. Del total de personas enfermas, cuatro están internadas, detalló el jerarca.

Cuando se le preguntó qué deberían hacer los ciudadanos —salir o no salir, esa parece ser la cuestión—, el ministro dijo: "En ningún momento hablamos de confinamiento, hablamos de evitar las aglomeraciones". "Cuanto más tiempo estemos en casa es mejor", añadió.

Salinas dijo también que no tenía la información de cuántos tests se habían realizado para confirmar o descartar la enfermedad desde que se conocieron los primeros casos en el país, pero que “se han incrementado de manera notoria”.

En tanto, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, comentó que el gobierno dispuso una transferencia del Ministerio de Economía (MEF) por $1.000 millones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para “los sectores más vulnerables de la sociedad”. Todos los detalles de lo que se dijo hace un rato están acá.



SMU pide la cuarentena general

Este viernes el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) insistió en su recomendación al gobierno para que decrete una "cuarentena general". Pero esta medida es solo uno de los tres pasos diseñados por la gremial para "maximizar la desaceleración de la curva de contagio del Covid-19 y disminuir al mínimo las posibilidades de saturación y colapso del sistema de salud".

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, dijo que entienden que la cuarentena "debe ser más enérgica". “Necesitamos ese impacto para detener la pandemia", agregó. Todos los detalles acerca de la propuesta del SMU los encontrás acá.

Los kits de diagnóstico uruguayos

Hace unos días —vaya uno a saber cuántos— te contaba cómo un grupo de investigadores uruguayos había logrado confeccionar un kit para diagnosticar el coronavirus. Hoy se publicó esta nota que da más información sobre el tema y señala que estos kits de testeo para determinar si una persona tiene coronavirus o no, realizados por la Universidad de la Republica y el Instituto Pasteur, estarán listos en un mes y permitirán unos 20.000 diagnósticos.



El anuncio fue hecho este viernes en la mañana en una conferencia realizada entre el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el rector de la Universidad de la República (UdelaR) Rodrigo Arim y Carlos Battyány, director ejecutivo del Insitituto Pasteur.

Lo que pasó en Italia hoy

Italia sigue siendo fuente de malas noticias. Este viernes se supo que el país superó los 4.000 muertos a un mes de descubrir al "paciente cero". A la hora que escribo esto las muertes ascendían a 4.032, y las infecciones a 47.021. Así, del total de fallecimientos a nivel global producto del Covid-19, el 36,6% ocurrió en Italia.

Es viernes, hay "Permiso"

Hoy es viernes, lo que significa que salió “Permiso, me lo robo”. Esta vez, es una edición desde el hogar y bien respetuosa de la distancia social.

Bonus track: Si por estos días estás en tu casa más de lo habitual y en busca de planes para hacer —además, ahora se suma el fin de semana— te cuento algo que vi en Twitter hoy. La plataforma Qubit decidió abrir sus puertas y regalar un mes de suscripción gratuita a todo aquel interesado. Estuve mirando por arriba pero hay varias películas que me llamaron la atención. Desde Los infiltrados hasta La Naranja Mecánica. También tienen Contagio, pero esa creo que la voy a esquivar. Acá explican bien todo.

Esto ha sido todo por esta semana. Me despido y vuelvo a dar señales de vida el lunes. Si me permitís el atrevimiento: quedate en tu casa si podés. Sé que muchos no tienen esa opción, pero si formás parte del grupo de privilegiados que sí puede elegir, no salgas. Por vos y por todo el resto. Y, por supuesto, lavate bien esas manos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.

