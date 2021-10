Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 151 casos nuevos, tres fallecidos, 1.193 enfermos activos y cinco internados en CTI

Según la información divulgada por el Sinae hoy se validaron 8.996 test detectándose 151 nuevos contagios, frente a loa 8.168 y 117 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos llegó a 1,68% y en la víspera había sido de 1,43%.



En esta jornada se produjeron tres fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 (un hombre de de 74 años en Canelones y dos mujeres de 71 y 42 en Montevideo y Río Negro respectivamente). De Esta forma, los decesos desde que se inició la pandemia llegan a 6.062.



La cantidad de enfermos creció desde 1.154 ayer a 1.193 hoy. Hay cinco pacientes internados en CTI y en la jornada pasada eran siete.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,06, ubicándose en 3,08. Los departamentos bajo el color verde de dicho indicador bajaron a 11 (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida San José y Treinta y Tres) desde los 12 de ayer, cuando Lavalleja también estaba en verde. El resto está bajo el color amarillo.



Solo en Flores y Treinta y Tres no se registran hoy casos de COVID-19.



Aumentan casos de COVID-19 en menores de 15; contagios "se van desplazando a la población no vacunada”



El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer hoy un informe sobre el impacto del COVID-19 en menores de 15 años en Uruguay y un dato se destacó en la comparación con la anterior medición: el 7 de setiembre había 13 casos activos en esa franja etaria y el 30 del mismo mes se registraban 268. “Es importante el aumento, y es lo que está pasando en el mundo”, dijo a El País el infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana.



“Lo que estamos viendo es que los porcentajes de infectados son mayores en los menores de edad (de 15 o de 18 años). Paulatinamente, se va desplazando hacia un aumento de casos en menores de 12, que es la población no vacunada. Cuando se mira en porcentaje se ve que está aumentando”, explicó.



Además, Galiana recalcó que preocupa que el contagio de menores aumenta en números absolutos: “Empiezan a dar positivo los chiquilines en la medida en que los adultos no se infectan tanto. Aumentan más los casos de los menores, porque en general son los no vacunados”.



El especialista resaltó que, afortunadamente, no se ve un aumento sustancial de casos graves en niños que requieran pase a CTI y, de hecho, señaló que no tiene noticias de que actualmente en Uruguay haya niños en esa situación.



Galiana enfatizó en la importancia de la llegada de la variante Delta, que tiene una carga viral mucho mayor (más de 1.000 veces superior a las otras cepas) en el individuo que porta el virus, “por lo que la posibilidad de difundir e infectar a otras personas es mayor”.



Actualmente, de hecho, en Estados Unidos y en el Reino Unido, también está aumentando el porcentaje de niños y adolescentes infectados, “y la capacidad de contagiar unos a otros es mayor porque predomina la cepa Delta”.



“Esperemos que acá no llegue eso”, dijo Galiana, y remarcó que para evitarlo hay dos puntos clave: la vacunación y mantener (en particular con la Delta) en áreas cerradas una buena ventilación, circulación de aire y uso de tapaboca.



El documento dado a conocer este miércoles indica que en menores de 15 años se registraron tres muertes desde que se identificaron los primeros contagios, en marzo de 2020. De un total de 57.315 casos (736 más que el penúltimo informe), 490 requirieron internación y, de ellos, 73 ingresaron a cuidados intensivos (tres más que en la medición anterior).



Aeropuertos del interior y de Melilla comenzarán a recibir nuevamente vuelos internacionales



El ministro de Defensa Javier García anunció hoy que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto reabriendo los aeropuertos del interior del país, así como el de Melilla (Montevideo) para vuelo internacionales , tras el cierre que se había dispuesto cuando se aprobó la emergencia sanitaria en marzo de 2020.



"Seguramente a partir de estas próximas horas esté publicado el decreto que reabre los vuelos internacionales en los aeropuertos del interior del país y Melilla", indicó en rueda de prensa el secretario de Estado.



Puntualizó que estos aeropuertos "podrán hacer vuelos internacionales obviamente con los protocolos de ingreso al país que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno ha fijado para controlar la pandemia".



El ministro señaló este martes de tarde en sus redes sociales que esta resolución fue informada en la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes.



La decisión se adoptó en marco de una reapertura de fronteras más amplia, que comenzó en setiembre con la recepción de extranjeros propietarios en Uruguay y su núcleo familiar más cercano que cuenten con la inmunización completa.



Al mismo tiempo, varias aerolíneas internacionales anunciaron el retorno de conexión con los principales aeropuertos del país de cara a la próxima temporada de verano. Se trata de compañías regionales e internacionales.

Los casos globales de COVID-19 se redujeron por cuarta semana consecutiva, aunque no en Europa



Los casos globales de COVID-19 bajaron por cuarta semana consecutiva entre el 27 de setiembre al 3 de octubre, un 9% con respecto al periodo anterior, aunque Europa no siguió esa tónica y fue la única región donde los contagios semanales subieron, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó la agencia de noticias Efe.



Frente a un descenso del 43% en los casos en África, del 20% en Oriente Medio y Asia Meridional, y del 12% en América y Asia Oriental, en Europa los contagios aumentaron un 5%, según los datos de la OMS.



De los 3,1 millones de casos globales confirmados la semana pasada, 1,16 millones se diagnosticaron en Europa, que vuelve a ser el continente con más contagios semanales, cuando en los últimos meses América había liderado este indicador.



Los países que más casos registraron la semana pasada fueron EE.UU. (750.000, número similar al de la semana anterior), Reino Unido (240.000, también con escasos cambios), Turquía (197.000), Rusia (165.000) e India (161.000).



En el acumulado desde el inicio de la pandemia, se han registrado en el mundo 235 millones de contagios de COVID-19, de los que 90 millones se contabilizaron en América, 70 millones en Europa y 43 millones en el sur de Asia, las tres regiones más afectadas.



La pandemia ha causado 4,8 millones de muertos, de los que 2,2 millones se registraron en América y 1,3 millones en Europa.



La semana pasada el número de fallecidos en el mundo, 54.000, bajó más moderadamente que los contagios, un 4 %, aunque en este indicador se han dado ya seis semanas consecutivas de descensos.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



