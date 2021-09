Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 139 nuevos contagios, sin fallecidos,

1.332 enfermos activos de los cuales 14 están en CTI

Según la información divulgada por el Sinae hoy se validaron 7.931 test detectándose 139 nuevos contagios de COVID-19 frente a los 6.335 y 79 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,75% y ayer había sido 1,24%



En el día de hoy no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-coV-2.



La cantidad de pacientes activos llega a 1.332, mientras que en la víspera eran 1.329. De ellos 14 están internados en CTI frente a los 13 de la jornada previa.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,20, ubicándose en 3,35. Los departamentos de Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida y Lavalleja están bajo el color verde de ese indicador y el resto en amarillo.



El Sinae dio cuenta que solo en Flores y Tacuarembó no se registran casos activos de la enfermedad.



Nuevo protocolo para fiestas permite hasta 800 personas en eventos para vacunados en lugares abiertos



El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer esta tarde un nuevo protocolo para eventos y fiestas en el que el aforo de los locales habilitados pasa de un 50% a un 75% en el caso de que concurran personas con las dos vacunas contra el COVID-19. Si concurren personas con y sin vacunación, el aforo se establece en 55%.



Además, las capacidades máximas en eventos para vacunados ahora serán de hasta 600 en espacios cerrados y 800 en abiertos. El baile continúa permitido únicamente para los lugares a los que concurran personas vacunadas y las pausas para ventilación serán cada 50 minutos, con una duración de 20.



Si la fiesta se realiza en un lugar abierto y el público es mixto (es decir con y sin vacunas), el máximo es de 400 asistentes. Y si se da en las mismas condiciones pero en un lugar cerrado, será para 200.



La cartera mantiene la recomendación de la utilización de tapabocas, aunque no es obligatorio.



La duración de los eventos y fiestas se extenderá una hora y los locales habilitados tendrán la posibilidad de que estos duren un total de seis horas.



Por otra parte, el MSP indica que se deberían establecer dos pautas, una para asistentes inmunizados y otra para asistentes sin vacunación y/o mixtos. A partir de los aforos que se establezcan, se estima adecuado establecer un límite de hasta un 75% de los asistentes en aquellos espacios en los cuales participen solo personas inmunizadas y hasta un 55% en

el caso de que los participantes no lo estén, sea en forma parcial o total.



Otra novedad del nuevo protocolo es que la cartera exigirá la presencia de medidores de CO2, algo que no estaba incluido en el protocolo anterior emitido el 12 de agosto.



La semana que viene abren agenda para que mayores de 60 con Pfizer o AstraZeneca reciban la tercera dosis



La agenda para que las personas mayores de 60 años puedan recibir la tercera dosis de refuerzo se abrirá la semana que viene, anunció hoy el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian.



"La Comisión Nacional Asesora en Vacunas ya habilitó la tercera dosis a los mayores de 60 años que hayan sido vacunados previamente con Pfizer o AstraZeneca", dijo Satdjian a "Desayunos Informales" (Canal 12) y agregó: "La semana que viene vamos a estar abriendo la agenda para que las personas se puedan anotar".



De todas maneras, explicó, la vacunación no iniciará hasta mediados de octubre.



Sin embargo, el jerarca solicitó que todas aquellas personas en ese rango etario que quieran recibir la dosis de refuerzo se agenden aunque no hayan cumplido los seis meses desde la última vacuna. De esta forma, explicó, se permite una mayor visibilidad del número de personas interesadas para así poder tener una mayor organización.



Al momento las únicas personas habilitadas a recibir dosis de refuerzo son los inmunodeprimidos, que reciben hasta una cuarta dosis, y aquellos vacunados con Sinovac.

Pfizer/BioNTech presenta los análisis de su vacuna anticovid para niños ante el regulador de Estados Unidos

La alianza Pfizer/BioNTech anunció hoy que presentó los resultados de los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años a la agencia estadounidense de medicamentos (FDA), y que planea solicitar formalmente su aprobación "en las próximas semanas", informó la agencia de noticias AFP.



Las empresas indicaron la semana pasada que la vacuna era bien tolerada por los niños y provocaba una respuesta inmunitaria "robusta" y comparabable" a la observada entre quienes tienen entre 16 y 25 años.



Los ensayos fueron realizados en 2.300 niños de entre 5 y 11 años, y la dosis fue adaptada a 10 microgramos contra los 30 microgramos para los otros grupos etarios. Estos datos "fueron sometidos a la FDA para que realice un analice preliminar", dijo Pfizer en un comunicado. "Se prevé presentar una solicitud formal de autorización de urgencia (...) en las próximas semanas", añadió la empresa.



A comienzos de mes, la FDA dijo que una vez presentado el pedido "examinaría los datos para evaluar los beneficios y riesgos", y que completaría su revisión "probablemente en cuestión de semanas y no de meses".



Muchos padres esperan impacientes que sus hijos puedan acceder a las vacunas, especialmente por el comienzo del año escolar y las clases presenciales. Hasta ahora la vacuna Pfizer está plenamente permitida para los mayores de 16 años y autorizada de urgencia para quienes tienen entre 12 y 15 años.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



