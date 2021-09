Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 128 casos nuevos, sin fallecidos, 1.523 pacientes activos, de los cuales 15 están en CTI

Los datos divulgados por el Sinae indican que hoy se validaron 7.204 test constatándose 128 nuevos contagios de COVID-19, frente a los 8.417 y 151 de la víspera respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue 1,78% contra 1,79% de ayer.



Por segundo día consecutivo no se reportaron muertos por el coronavirus.



Al día de hoy los pacientes activos llegan a 1.523, en la pasada jornada eran 1.541. De ellos 15 están internados en CTI, cifra idénica a la de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,07, ubicándose en 3,87. Los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja y Rocha están bajo el color verde de ese indicador. Artigas y Flores no registran casos de la enfermedad, indicó el Sinae.



Se detectó un caso de la variante Delta en el brote de COVID-19 del hospital Vilardebó



Almenos uno de los casos de COVID-19 en el brote que se produjo en el hospital Vilardebó registrados corresponde a la variante Delta de coronavirus, reveló el director del centro de salud Federico Sacchi al programa "Así nos va" de radio Carve.



"Nosotros mandamos todas las muestras para hacer secuenciación y recibimos el resultado de una de ellas, faltan las demás, y ese resultado dio que la variante era la Delta", explicó Sacchi a el País y agregó que al momento son más de 30 las muestras que están siendo analizadas.



Con respecto a los casos positivos, el médico indicó que hay 44 funcionarios del centro que actualmente están cursando la enfermedad. Además hay ocho usuarios, siete de ellas mujeres, que también están contagiadas.



Sacchi indicó que por el momento no se sabe cuál fue el origen del brote y explicó que por el momento se analiza junto con el Ministerio de Salud Pública. "Lo que se sabe es la secuencia de cuál fue el primer funcionario que presentó síntomas, el segundo y cómo se actuó a partir de ahí, pero eso no quiere decir que haya sido el primero en contagiar", explicó.



De los funcionarios contagiados, 41 estaban vacunados, mientras que de los usuarios dos tienen dos dosis de Sinovac, una tiene solo una y el resto no están vacunados.

Conocé cuales serán las vacunas que aceptará Estados Unidos para permitir ingresar a su territorio

Estados Unidos anunció ayer que desde noviembre levantará las restricciones de ingreso al país por la pandemia de COVID-19 a todos aquellos que estén vacunados y se sometan a pruebas y rastreo de contactos. Conocé cuáles serán las vacunas aceptadas.



Según se informa en la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), las vacunas aprobadas para ingresar a Estados Unidos actualmente, son: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, Janssen (Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac, CoronaVac. Ello implica que constan en ese listado las que son administradas en Uruguay.



Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han aclarado todavía si estas vacunas -que son las que figuran en la lista de uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- serán las habilitadas en última instancia. El protocolo definitivo será conocido a fines de octubre.



Para ingresar, desde noviembre, los viajeros aéreos deberán mostrar prueba de vacunación y un test negativo realizado tres días antes de llegar a Estados Unidos, indicó Jeff Zients, jefe del equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca.



Actualmente, solo los ciudadanos estadounidenses, residentes y extranjeros con visas especiales pueden ingresar a Estados Unidos desde la mayoría de los países europeos.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.