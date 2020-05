Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Llegó el viernes, el fin de semana ya asoma, pero no por eso hay menos novedades acerca del COVID-19. Así que empecemos que ya llega el sábado.

Flexibilizan acceso al seguro de paro

Este viernes el gobierno brindó una nueva conferencia de prensa en la que anunció, entre otros, que flexibilizará las condiciones de acceso al seguro de paro. Explicaron que quienes hayan cotizado al Banco de Previsión Social entre tres y cinco meses en los últimos 12 meses podrán acceder a esta prestación. Hasta hoy se exigía un mínimo de seis meses. En el caso de los jornaleros -actualmente se requieren 150 jornales trabajados para acceder al seguro- se pedirán 75.

Además, hoy se anunció que se alcanzó el acuerdo de precios del que hablamos ayer. Azucena Arbeleche, ministra de Economía, dijo que en la tarde se acordó "el mantenimiento de precios para bienes de la canasta alimenticia", así como de otros artículos de limpieza e higiene. Esto será "voluntario" y durará tres meses para 84 artículos.

La titular del MEF dijo que con esta medida no se busca atacar las presiones inflacionarias pero sí parar un “aumento de precio abusivo” que se veía en algunos artículos.



Por otro lado, hoy se marcó un nuevo récord de tests realizados desde el arranque del brote en Uruguay: 1.140. Respecto a ayer, en tanto, se registraron este viernes 10 casos nuevos. Además, hoy falleció otra persona en Uruguay como consecuencia del nuevo coronavirus, lo que eleva la cifra de fallecidos a 18. El resto de la información aparece en esta nota.



13.000 niños desvinculados de la escuela

La llegada del coronavirus a Uruguay hizo que el gobierno decretara la emergencia sanitaria y decidiera la suspensión de las clases presenciales. Esta nota cuenta que, a raíz de esta situación, las autoridades de Primaria ya saben que más de 13.000 niños se desvincularon de la escuela durante lo que va de esta pandemia. Es un 4% del total de matriculados que ni siquiera están yendo al local escolar a buscar su vianda de alimentos.

“En el escenario actual, este es el núcleo de niños que más nos preocupa: los hemos intentado localizar a través de vecinos, por celular y nada…”, dijo Selva Pérez Stábile, inspectora Técnica de Primaria.

Salinas en El Monarca

Esta mañana el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, llegó hasta El Monarca, un asentamiento de Montevideo en el cual se confirmaron casos de COVID-19. El jerarca visitó ese lugar porque allí se instaló un vacunatorio móvil para vacunar a la población contra la gripe.

Consultado por los periodistas, Salinas se mostró en desacuerdo con comunicar los casos positivos de coronavirus por barrio, como ocurrió en el caso de El Monarca días atrás. "Consideramos que es una estigmatización innecesaria decir que hay dos casos en El Monarca, o que hay tantos casos en Belvedere, en Carrasco o en Paso Carrasco", dijo. Cuando le señalaron que fue la propia ASSE quien informó esto, el ministro comentó: "No digo que no sea oficial el comunicado por parte de ASSE, digo que no me parece una buena forma de estigmatizar a un barrio por tener uno, dos, tres casos o los que se hayan detectado. Me parece que la información es transparente pero se debe referir a la región de Montevideo, de Canelones y lo importante es la importancia del trabajo que se viene haciendo en profundidad".

El resto de lo que pasó este viernes durante la visita del ministro a El Monarca lo encontrás acá.

Frontera, cumpleaños y Cavani

Es viernes, lo que quiere decir que hoy salió una nueva edición de “Permiso, me lo robo”, hecha desde el confinamiento. Hoy aparece la visita de Luis Lacalle Pou a Cerro Largo, el cumpleaños en épocas de pandemia de Mario Bergara y la degustación de productos varios que está haciendo Edinson Cavani mientras pasa la cuarentena en su Salto natal. Todo lo encontrás acá.

Me despido por esta semana. Cuidate, cuidá al resto, y lavate las manos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.