Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 146 nuevos contagios, un fallecido, 1.680 enfermos activos y 13 internados en CTI

Según los datos del Sinae hoy se validaron 7.639 test constatándose 146 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.352 y 162 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,91% contra el 1,56% de la víspera.



En el día de hoy se produjo un fallecimiento al igual que ayer, llevando el total de decesos a 6.046 desde que se desató la pandemia.



Los pacientes que cursan la enfermedad llegan hoy a 1.680 y ayer eran 1.593. De ellos 13 están internados en CTI y en la jornada pasada eran 15.





El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,17, ubicándose en 4,58. Durazno volvió al color amarillo de ese indicador, con lo que los departamentos en verde son Artigas, Río Negro, Flores, Florida, Tacuarembó y Lavalleja.



El Sinae informó que excepto en Artigas, Flores y Florida hay casos activos en todo el país.

Estudio israelí sostiene que tercera dosis de Pfizer ofrece diez veces más protección que la segunda



Un estudio divulgado hoy por el Ministerio de Sanidad israelí indicó que los niveles de inmunidad frente al coronavirus de quienes recibieron la tercera dosis de la vacuna de Pfizer son 10 veces más altos que los de aquellos que recibieron la segunda hace al menos cinco meses.



El estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, mostró que el refuerzo de la vacuna redujo tanto la posibilidad de contagio como la de desarrollar síntomas graves de la enfermedad en quienes la recibieron.



La investigación se basó en el análisis de más de un millón de personas mayores de 60 años, que fueron divididas en dos grupos: en uno los vacunados con solo dos dosis y hace al menos cinco meses y en el otro personas vacunadas con la tercera dosis hacía al menos 12 días.



La cantidad de casos de coronavirus registrados entre el grupo que no contaba con la tercera dosis durante el período de estudio fue cercana a los 4.500, mientras que entre aquellos que sí tenían el refuerzo de la vacuna solo se detectaron 934.



En cuanto a casos graves, la diferencia es aún más grande, con 294 casos graves identificados entre el primer grupo y tan solo 29 en el segundo.

"Es evidente que el refuerzo de la vacuna es muy eficaz en la reducción de la tasa de infección y de la cantidad de casos graves", señalaron los autores del estudio, pertenecientes a una amplia gama de organizaciones científicas, académicas y médicas israelíes, y entre los que se incluye al Ministerio de Sanidad.



Actualmente Israel enfrenta una cuarta oleada de la pandemia y las autoridades han señalado en múltiples ocasiones que la inoculación de la población con la tercera dosis es fundamental para detenerla, en parte debido a la disminución en la inmunidad provista por la vacuna al cabo de algunos meses.

OMS, FMI, OIT y Banco Mundial piden a empresas farmacéuticas mejorar acceso a vacunas anticovid

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidieron hoy jueves a las fabricantes de vacunas anticovid medidas para facilitar el acceso de los países en desarrollo a un mayor número de dosis, informó la agencia de noticias Efe.



La petición, realizada en una reunión de directivos de estas farmacéuticas con los máximos responsables de esas cuatro organizaciones, se produce días antes del encuentro de alto nivel que se celebrará en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para debatir también un acceso más universal a estas vacunas.



Los líderes de las cuatro organizaciones expresaron hoy su preocupación por que no se pueda lograr el objetivo de vacunar al menos al 40 % de la población mundial contra la COVID-19 este año, fijado por la OMS, y considerado por este organismo vital para superar la pandemia y avanzar hacia la recuperación económica.



Pese a que los iniciales cuellos de botella en la producción de vacunas ya se han superado y actualmente las farmacéuticas están pudiendo teóricamente producir suficientes dosis para atender a la demanda, éstas aún no están llegando a los países de ingresos medios y bajos, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.



Por ello, éstas reiteran su petición a los países con vacunación más avanzada y con grandes cantidades de vacunas almacenadas que aceleren sus donaciones a COVAX, el programa creado por la OMS y otras agencias para redistribuir más equitativamente las vacunas.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



