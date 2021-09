Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 162 casos nuevos, un fallecido, 1.693 enfermos activos y 15 pacientes internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se validaron 10.352 test y se constataron 162 casos nuevos de COVID-19 frente a los 9.331 y 168 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos bajó de 1,80% en la víspera a 1,56% hoy.



En esta jornada se produjo un fallecimiento, con lo que las defunciones por COVID-19 desde que se declaró la pandemia llegan a 6.045.



Al día de hoy hay 1.693 pacientes cursando la enfermedad y ayer eran 1.696. De ellos, 15 están internados en CTI al igual que en la jornada pasada.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,07, ubicándose en 4,75. Los departamentos de Artigas, Río Negro, Flores, Tacuarembó, Durazno, Florida y Lavalleja están bajo el color verde de dicho indicador y el resto en amarillo.



Según el Sinae en Flores, Florida y Artigas no se registra ningún enfermo.



El presidente Lacalle Pou se mostró proclive a seguir flexibilizando las medidas anticovid

Durante su visita de hoy a la Expo Prado el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre la marcha de la pandemia y, concreamente, sobre la posibilidad dar por terminada la emergencia sanitaria.



"Soy de la teoría de cuanto antes ir derogando la emergencia sanitaria. Porque se le otorga facultades al gobierno que no me parece lógico que las tenga por mucho tiempo. Hay que volver a la normalidad de las facultades. El próximo paso sería sacarnos esto (señalándose el tapabocas) al aire libre. Estamos viendo el tema de la Delta y alguna otra cosa más que anda en la vuelta. Pero sería lógico que en los espacios públicos, en cualquier momento, podamos andar sin tapabocas", señaló el presidente según consignó El Observador.



Sobre esto último, el mandatario sostuvo: "En espacios abiertos con una población de un 73% o 74% vacunado y con un virus que no está circulando comunitariamente como estuvo en su momento no me parece contradictorio. Si me parecería contradictorio hacerlo en espacios cerrados".



Se puso en marcha la campaña de vacunación contra el COVID-19 "empresa a empresa"



Comenzó la campaña de vacunación “empresa a empresa”, que busca promover la inmunización contra el COVID-19 a nivel de las unidades económicas de todo el país, anunció el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien además informó que se puso en práctica la semana pasada en la industria cárnica y frigorífica, y hoy se hizo otro tanto con los trabajadores de Cutcsa.



"Aquí es donde se ejerce la responsabilidad ciudadana, pero además el compromiso de la empresa de no dejar pasar por un problema de accesibilidad, que ningún empleado tenga acceso a esa vacuna", dijo el ministro en rueda de prensa.



"Me parece que es un símbolo importante de estos tiempos. Hicimos la gran vacunación de toda la gente voluntaria y con buena accesibilidad, y luego fuimos por el ‘pueblo a pueblo’, ‘barrio a barrio’, en Canelones ‘olla a olla popular’. Entonces realmente estamos agotando los medios para llegar a todo el mundo y hoy estamos casi en un 77% de primeras dosis y 72% de segundas dosis. Estamos trabajando bastante bien", dijo y agregó que además se está "arañando hoy" el 20% de personas vacunadas con terceras dosis.



El Ministerio de Salud Pública comunicó que, dentro de esta etapa, se prevé administrar las “primeras y segundas dosis con los criterios ya establecidos e implementados por el MSP en todo el plan”.



El ministerio explicó también que establecerán las fechas de vacunación, una vez que las empresas hayan coordinado con los prestadores de salud sobre este tema.



La campaña, que forma parte del “Plan Nacional de Vacunación Contra COVID-19” y es llevado adelante por el MSP, había sido anunciada en junio por Salinas.



Dosis refuerzo de la vacuna de Moderna son efectivas para variantes nuevas como la Delta, según ensayo clínico



Las dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna y de la variante modificada contra el covid son seguras, se toleran bien y elevan los niveles de anticuerpos en todas las variantes del SARS-CoV-2, incluidas las nuevas: Beta, Gamma y Delta.



Estos son los principales resultados de un ensayo clínico aún en curso y realizado por la farmacéutica estadounidense, cuyos detalles se acaban de publicar en Nature Medicine y fueron divulgados por la agencia de noticias Efe.



La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y la posibilidad de que sean capaces de neutralizar los anticuerpos, ha despertado el interés por comprobar si las dosis de refuerzo y las vacunas específicas para cada variante siguen siendo óptimas.



Para comprobar la seguridad y eficacia de una dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2, Moderna ha hecho un ensayo con 80 individuos que seis meses antes habían recibido la pauta completa de su vacuna (ARNm-1273), es decir, dos dosis.



Durante el ensayo, liderado por Darin Edwards, de Moderna, los participantes, divididos en cuatro grupos de 20 personas, recibieron una dosis de refuerzo de una vacuna original o de una vacuna modificada por una variante, como la vacuna multivariante mRNA-1273.211.



Inmediatamente antes de la dosis de refuerzo, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 en la sangre habían disminuido en relación con las mediciones realizadas un mes después de que los participantes recibieran la segunda dosis. Además, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra las variantes Beta, Gamma y Delta también eran bajos o indetectables, puntualiza el estudio.



Descubrieron que las tres vacunas de refuerzo probadas aumentaron los niveles de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, y que los aumentos fueron "significativos" en las personas que recibieron las vacunas de Moderna, la original (ARNm-1273) y la modificada (ARNm-1273.211).



Además, los tres refuerzos aumentaron los niveles de anticuerpos contra las variantes Beta, Gamma y Delta, entre otras variantes.



Los autores reconocen que este análisis preliminar se ha hecho con un pequeño grupo de personas y que sus resultados se basan en grupos de tratamiento que no fueron aleatorizados pero creen que el enfoque de la plataforma de ARNm contra las variantes preocupantes del SARS-CoV-2 en este ensayo parece ser eficaz para el desarrollo de vacunas de refuerzo.



Chile flexibilizará desde el mes que viene las restricciones fronterizas y autorizará ingreso de turistas

El gobierno chileno flexibilizó este miércoles las restricciones en sus fronteras, que permanecen cerradas desde abril, y permitirá a partir de octubre el ingreso de extranjeros que validen previamente sus vacunas contra el COVID-19, informó la agencia de noticias AFP.



Las autoridades hicieron el anuncio cuando los contagios y decesos por coronavirus han descendido considerablemente y la campaña de vacunación marcha con celeridad, alcanzando poco más de 72% de los 19 millones de habitantes (con dos dosis).



A partir del 1 de octubre, los aeropuertos de las ciudades norteñas de Antofagasta e Iquique comenzarán a recibir vuelos del exterior, hasta ahora solo permitidos en la terminal aérea de Santiago bajo un riguroso control sanitario.



También podrán ingresar extranjeros no residentes en el país, como medida para potenciar el turismo, sector duramente golpeado por la pandemia.



"Este anuncio de apertura de fronteras, que es un primer paso de un proceso que será progresivo, permite que turistas extranjeros puedan venir a nuestro país", dijo el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, en una rueda de prensa junto a responsables de Salud y del Ministerio del Interior.



Los turistas y otros viajeros extranjeros deberán llenar una "declaración jurada" en línea 48 horas antes de su vuelo y tener un examen PCR negativo de hasta 72 horas antes. Los extranjeros deberán además contar con un seguro médico de al menos 30.000 dólares de cobertura y validar previamente en línea sus vacunas contra el COVID-19.



Al llegar a Chile, todos los viajeros deberán cumplir una cuarentena, que será fiscalizada por funcionarios de Salud. El confinamiento, en una casa o en hotel, será de cinco días para los vacunados y de siete días para quienes no lo estén.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.