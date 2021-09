Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 168 nuevos contagios, tres fallecidos, 1.696 casos activos y 15 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se validaron 9.331 test detectándose 168 casos nuevos frente a los 6.923 y 185 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados de positivos de hoy fue de 1,80% frente al 2,67% de la víspera.



En esta jornada se produjeron tres nuevos fallecimientos por COVID-19, llevando el total de decesos desde que se declaró la pandemia a 6.044.



Al día de hoy hay 1.696 pacientes activos y en la pasada jornada eran 1.684. De ellos, 15 están internados en CTI frente a los 19 de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,04, ubicándose en 4,82. Los departamentos de Artigas, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida y Lavalleja están bajo el color verde de ese indicador y el resto en amarillo.



El Sinae reportó que Artigas, Flores y Florida no tienen casos activos al día de hoy.



Se reduce número de operaciones pendientes, pero volverá a subir por inicio de consultas presenciales

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, informó hoy que desde que el Ministerio de Salud Pública "permitió comenzar a operar" en julio de este año, en el sistema público quedan pendientes alrededor de 4.800 cirugías. Sin embargo, agregó que ese número "va a aumentar".



"Sabemos que este número va a aumentar porque empezaron las consultas (presenciales). Y al empezar las consultas va a haber un mayor número de demanda", explicó.



El funcionario explicó que lo que se está haciendo ahora, es maximizar "las estructuras de los hospitales que fueron potenciados", como ocurre en el Centro Covid 2, donde hoy funciona el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), que quedó transformado en un centro quirúrgico de tres salas, y el Hospital Español que "también comenzó a operar con cirugías del día", sostuvo.



Un nuevo estudio vincula el COVID-19 grave con aumento en autoanticuerpos

Un estudio divulgado este martes en Nature sostiene que es sustancialmente más probable que pacientes hospitalizados por el COVID-19 alberguen autoanticuerpos -que atacan al propio sistema inmunitario- que quienes no padecen la enfermedad. Los autoanticuerpos pueden ser precursores tempranos de una enfermedad autoinmune, informó la agencia de noticias Efe.



"Si enfermas lo suficiente de COVID-19 para terminar en el hospital, podrías no salir de la zona de peligro incluso después de tu recuperación", alerta PJ Utz, uno de los autores del estudio y profesor de Inmunología y Reumatología en Stanford Medicine.



Expertos de varias universidades como la de Marburg (Alemania) y la de Pensilvania (EE.UU.) evaluaron los autoanticuerpos en muestras de sangre extraídas durante marzo y abril de 2020 de 147 pacientes de COVID-19 en tres hospitales afiliados a universidades y de unos 48 pacientes en el Kaiser Permanente de California (EE.UU.). También se usaron muestras de sangre de otros donantes recogidas antes del estallido de la pandemia.



El equipo identificó y midió los niveles de anticuerpos contra el virus; de autoanticuerpos, y de anticuerpos dirigidos contra las citocinas, las proteínas que células inmunes segregan para comunicarse entre ellas.



Hasta un 60% de todos los pacientes infectados con COVID-19, frente a un 15% de los sanos, transportaban anticuerpos anticitocinas, lo que podría ser el resultado de un sistema inmune hiperactivo activado por una infección virulenta.



En el caso de unos 50 pacientes, las muestras extraídas en días diferentes estuvieron disponibles para los investigadores, lo que les permitió hacer un seguimiento de los autoanticuerpos. "En el plazo de una semana tras el ingreso en el hospital, un 20% de esos pacientes había desarrollado nuevos anticuerpos a sus propios tejidos que no estaban ahí el día en que fueron hospitalizados", remarca Utz.



En muchos casos, esos niveles de anticuerpos fueron similares a lo que se vería en una enfermedad autoinmune diagnosticada.



En algunos, la presencia de esos autoanticuerpos recién detectados podría reflejar un incremento, activado por la respuesta inmunológica, de anticuerpos que habían circulado a un nivel bajo.



Estados Unidos exigirá la vacuna anticovid a los solicitantes de residencia permanente

El gobierno estadounidense requerirá a los solicitantes de residencia permanente y de otros tipos de visa estar vacunados contra el COVID-19 a partir del 1 de octubre, anunció este martes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), según informó la agencia de noticias Efe.



Este anuncio sigue al realizado en este sentido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 17 de agosto pasado.



De esta forma, Uscis pedirá a los solicitantes sujetos al examen médico de inmigración que completen la serie de vacunas anticovid (ya sea de una o dos dosis, según el fabricante del suero) y proporcionen la documentación pertinente.



El requisito entra en vigencia el 1 de octubre y se aplicará de manera prospectiva a todos los Formularios I-693 firmados por los médicos "en esa fecha o después".



En general, las personas que piden convertirse en residentes legales permanentes deben someterse a un examen médico para demostrar que están libres de cualquier condición que pudiera hacerlos inadmisibles por motivos relacionados con la salud, y deben documentar los resultados en el Formulario I-693.



La regla excluye a los niños solicitantes de visa de inmigrante, para quienes no se recomiendan las vacunas contra el COVID-19 debido a su edad y a las personas que por motivos de salud no pueden recibir la vacuna.



También estarán exentos los solicitantes de residencia permanente de países donde las vacunas contra el COVID-19 no están disponibles. Además se considerarán exenciones para solicitantes con objeciones religiosas o morales para recibir la vacuna.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



