Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: no hubo fallecidos, 158 nuevos casos, 1.658 enfermos activos y 17 internados en CTI

Los datos publicados por el Sinae muestra que hoy se validaron 8.380 test y se constataron 158 nuevos casos frente a los 9.716 y 189 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos llegó hoy a 1,89% y en la jornada pasada era 1,95%.



Por tercer día consecutivo no se produjeron fallecimientos a raíz del COVID-19.



Al día de hoy hay 1.653 enfermos cursando la enfermedad y en la víspera eran 1.609. De ellos 17 están internados en CTI y ayer eran 16.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,04, ubicándose en 4,31. Siete departamentos están bajo el color verde del indicador (Artigas, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida y Lavalleja)



Se detectó un brote de COVID-19 en el Hospital de Clínicas y se sospecha que es de variante Delta



Hoy se supo que se detectó un brote de COVID-19 en el Hospital de Clínicas, después que una paciente positiva del coronavirus internado en ese centro de salud contagiara a 13 personas, entre los que se encuentran otros pacientes y funcionarios del hospital.



Según comunicó hoy viernes el Ministerio de Salud Pública, "en uno de los casos se reporta de forma preliminar la variante Delta" y, debido a la rapidez del contagio y a la alta carga viral se entiende que "seguramente" el brote sea de esta variante, indicaron fuentes de ese ministerio a El País.



El MSP informó a través de su cuenta de Twitter que todas las personas están con "síntomas leves", aisladas y con "vigilancia de forma conjunta".



El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo en rueda de prensa que existen "fuertes sospechas" de que el brote se inició por una paciente que ingresó al hospital, "que fue hisopada" y que "resultó positiva". Además indicó que ya hay tres casos confirmados de Delta.



Ahora se espera el resultado de 280 hisopados que se hicieron ayer jueves tanto a pacientes, como a funcionarios y al equipo asistencial, indicó el infectólogo Henry Albornoz en rueda de prensa.



Por su parte, Villar explicó que en los casos que "se determinó que eran diagnósticos positivos" fueron trasladados al Hospital Español. "Tenemos todo el piso ese con medidas de aislamiento", es decir, que no se permite el ingreso de acompañantes y se controló la circulación "inmediatamente", dijo.



A su vez, el ministro de Salud, Daniel Salinas, agregó que los individuos que resultaron positivos de COVID-19 "están todos en buen estado de salud". Además dijo en rueda de prensa recogida por Canal 5 que las personas afectadas incluyen al personal de salud como "algún médico, tisaneros, un par de practicantes de medicina" y también a "varios pacientes" del hospital.

Cohen dijo que brote en el Clínicas es una "advertencia importante" y llamó a vacunarse



Henry Cohen, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), destacó este viernes que la noticia de un brote en el Hospital de Clínicas, que "seguramente" sea de la variante Delta de COVID-19, es una "advertencia importante" y llamó a quienes no se han vacunado a que lo hagan.



En diálogo con Buscadores (VTV), Cohen indicó que esta, "obviamente, no es una buena noticia para Uruguay" y envió un mensaje a la población: "La única manera que tenemos para enfrentar la situación hasta el día de hoy es recordar todo el tiempo lo mismo: por favor, vacúnense".



De acuerdo a la app CoronavirusUY, 76,3% de la población recibió la primera dosis, 71,6% la segunda y 18,7% dosis de refuerzo.



"Mientras tanto, les pedimos por favor que mantengan las medidas no farmacológicas que son profundamente conocidas por todos los uruguayos", dijo, y resaltó que con las cifras actuales no significa que se tenga "asegurado que esto va a seguir para siempre".



El lunes, Cohen había destacado: "Sabemos que en la medida que hacemos aperturas puede haber más casos", en referencia a la apertura progresiva de fronteras que anunció el gobierno para el mes de setiembre y noviembre.



Por otro lado, el también excoordinador del GACH Rafael Radi había señalado el miércoles que posiblemente el coronavirus “cohabite” con nuestra sociedad y con el resto del mundo hasta el año 2024.

Morir de COVID-19 es 11 veces más probable para los no vacunados, según organismo de Estados Unidos



Las personas que no están vacunadas contra el COVID-19 tienen 11 veces más probabilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad, según un nuevo estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).



Un segundo estudio de los CDC, publicado también hoy viernes, indica que la vacuna de Moderna es ligeramente más eficaz a la hora de prevenir las hospitalizaciones que las otras dos autorizadas en Estados Unidos: la de Pfizer-BioNTech y la de Johnson & Johnson (Janssen).



El primero de los estudios estuvo basado en el análisis de más de 600.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos entre abril y mediados de julio, anunció la directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante una rueda de prensa del equipo contra la pandemia de la Casa Blanca.



"Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer la COVID-19, más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad", explicó Walensky.



En cuanto al segundo estudio, sobre la eficacia de cada marca de vacuna a la hora de prevenir las hospitalizaciones, se basó en el análisis de unos 32.000 pacientes atendidos en hospitales, clínicas y departamentos de urgencias del país en nueve estados de EE.UU. entre junio y principios de agosto.



Los pacientes que habían recibido la pauta completa de la vacuna de Moderna resultaron estar protegidos en un 95 % contra la hospitalización por covid-19, mientras que en el caso de los vacunados con Pfizer ese porcentaje era del 80 %, y en el de Johnson & Johnson, del 60 %.



De acuerdo con el estudio, la vacuna de Moderna también es más eficaz a la hora de evitar visitas a urgencias de los hospitales por COVID-19 (un 92 %), seguida por Pfizer (77 %) y Johnson & Johnson (65 %).



La OMS ahora duda que una alta vacunación consiga detener la pandemia

El director de la OMS en Europa se mostró este viernes más pesimista sobre el hecho de que un alto índice de vacunación vaya a detener por sí solo la pandemia de COVID-19, debido a que las variantes han reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva, informó la agencia de noticias AFP.



La probabilidad de que la enfermedad siga siendo endémica es cada vez mayor. Por eso Hans Kluge exhortó en rueda de prensa a "prever para adaptar nuestras estrategias de vacunación", sobre todo en lo relativo a las dosis adicionales.



En mayo Kluge dijo que "la pandemia terminará cuando hayamos alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70%" de la población mundial. A la pregunta de si mantenía lo dicho, Kluge respondió que las nuevas variantes, más contagiosas, principalmente la Delta, han cambiado la situación.



Antes, aunque esta variante inicialmente detectada en India ya existía, "no había semejante emergencia de variantes más transmisibles y más virales", explicó. "Esto nos lleva al punto de que el objetivo esencial de la vacunación es sobre todo evitar las formas graves de la enfermedad y la mortalidad ", recalcó.



"Si consideramos que el covid seguirá mutando y continuará entre nosotros, como la gripe, entonces debemos prever cómo adaptar progresivamente nuestra estrategia de vacunación ante la transmisión endémica, y adquirir conocimientos muy valiosos sobre el impacto de las dosis adicionales", agregó.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.