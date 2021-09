Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 189 casos nuevos, sin fallecidos, 1.609 enfermos activos y 16 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae dan cuenta que hoy se validaron 9.716 test y se constataron 189 casos nuevos de COVID-19, frente a los 10.326 y 179 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,95% y en la víspera había sido de 1,73%.



En esta jornada no se produjeron fallecimientos. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se verificaron 6.037 decesos.



Hoy aumento de nuevo la cantidad de enfermos llegando a 1.609 ante los 1.569 de ayer. De ellos 16 están internados en CTI y ayer eran 14.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, no varió hoy y llega a 4,35. Hoy están bajo el color verde de dicho indicador Artigas, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores y Lavalleja, mientras que Rocha volvió al amarillo.



Aumento de casos de COVID-19 en Canelones se debe a personas no vacunadas, sostiene Salud Pública



Debido al aumento de los nuevos casos de COVID-19 que se han producido en Canelones en los últimos días la Dirección de Salud de ese departamento emitió un comunicado explicando que tras un rastreo realizado por el Departamento de Epidemiología, se llegó a la conclusión de que el incremento de contagios se da "a partir de casos índices de personas que no se han vacunado".



"Canelones cuenta con un 24% de personas menores de 12 años, personas que, por el momento, no están habilitadas para recibir la vacunación contra COVID-19" expresa el comunicado y agrega: "La vacunación el departamento alcanza el 91% de los habilitados, lo que implica que Canelones se encuentra en el mismo rango de vacunación que el resto del país".



Diego García, director departamental de Salud de Canelones, dijo a El País que para lograr inmunizar al 9% restante cuentan con "planes de accesibilidad". Esto implica que, además de tener vacunatorios fijos, hay planes "olla a olla", "barrio a barrio" y una "vacunación inclusiva", que implica ir al domicilio de aquellas personas que tienen "dificultades" de acceder a la inmunización.



García explicó que si bien la mayor parte de las personas contagiadas tienen la vacuna, hay un 35% que no. Esa cifra se compone de un 15% que son menores de 12 años (es decir que no tienen habilitada la vacunación) y 20% restante que son personas que decidieron"por voluntad propia" no vacunarse.



El comunicado explica que sería a partir de ese 35% que se inician los contagios que luego derivan en brotes de la enfermedad.



Variante Mu del COVID es "potencialmente preocupante", según Agencia Europea de Medicamentos



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo hoy jueves que la variante del coronavirus llamada Mu es "potencialmente preocupante", aunque todavía no existen datos que muestren si superará a la delta.



Mu, que fue detectada por primera vez en Colombia en enero y cuya nomenclatura científica es B.1.621, había sido clasificada como "variante de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La EMA, aunque está centrada en la variante Delta, altamente transmisible, también "está investigando otras variantes que pueden propagase, como la lambda (identificada en Perú) y más recientemente la Mu", declaró Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunas del regulador.



"La (variante) Mu podría ser potencialmente más preocupante porque podría mostrar un posible riesgo de inmunoevasión", o resistencia a las vacunas, precisó en una rueda de prensa.



Actualmente, la OMS considera que cuatro variantes del SARS-CoV-2 son preocupantes, entre ellas la Alfa (presente en 193 países) y la Delta (170 países). El desarrollo de otras cinco, incluida la Mu, está siendo analizado.

Moderna está desarrollando una vacuna de dosis única de refuerzo contra el COVI-19 y la gripe

La farmacéutica estadounidense Moderna anunció este jueves que ha comenzado un programa para desarrollar una vacuna de una única dosis que combina un refuerzo contra el COVID-19 y otro contra la gripe, informó la agencia de noticias Efe.



"Hoy anunciamos el primer paso de nuestro novedoso programa de vacunas respiratorias para el desarrollo de una vacuna de dosis única que combina un refuerzo contra la COVID-19 y un refuerzo contra la gripe", aseguró la compañía en un comunicado. La empresa hizo este anuncio en una nota en la que presentó los avances de su portafolio de productos.



Moderna entregó la semana pasada los primeros resultados de sus ensayos clínicos a las autoridades sanitarias y europeas para la evaluación de una tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 con el objetivo de obtener su autorización.



"Estamos satisfechos de haber solicitado una autorización condicional de comercialización a la Agencia Europea de Medicamentos para nuestra (vacuna) candidata de refuerzo al nivel de dosis de 50 microgramos", aseguró en un comunicado la farmacéutica estadounidense el pasado viernes, tras solicitar el permiso en Europa.



El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, apuntó que los estudios y análisis adicionales "muestran que una dosis de refuerzo de 50 microgramos" de su vacuna de la covid-19 "provoca fuertes respuestas de anticuerpos contra la variante Delta".



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



