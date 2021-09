Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: 158 casos nuevos, tres fallecidos, 1.477 enfermos activos y 15 internados en CTI

Los datos publicados por el Sinae dan cuenta que hoy se validaron 10.327 test y 158 nuevos contagios frente a los 7.444 y 133 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos de esta jornada fue de 1,53% y ayer había sido de 1,79%.



Después de cuatro días sin fallecimientos hoy se reportan tres muertes a causa del COVID-19, llevando al cantidad de defunciones desde que se desató la pandemia hasta las 6.037.



Al día de hoy hay 1.477 casos activos y en la víspera eran 1.426. De ellos hay 15 pacientes internados en CTI al igual que ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,05, ubicándose en 4,27. Los departamentos de Florida, Paysandú y San José volvieron al color amarillo de ese indicador, mientras que siguen en verde Durazno, Flores y Lavalleja, a los que se les sumó Tacuarembó.

Salinas reveló que se analiza vacunar contra el covid a los niños de entre seis y once años

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en rueda de prensa esta mañana que “no se descarta” la vacunación a niños de entre 6 y 11 años como lo anunció Chile este lunes, aunque agregó que “hay que contar con la evidencia” para poder hacerlo.



"Por el momento, lo que estamos trabajamos a nivel de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas es valorar la tercera dosis en los pacientes que fueron vacunados con otras plataformas, como por ejemplo, quienes fueron vacunados con Astrazeneca y Pfizer", agregó el ministro.



"Eso es lo que está en este momento manejándose para el día de mañana, la consideración de toda la evidencia de si dar, y en caso de dar, cuándo dar", explicó.



Al ser consultado sobre cómo sería el nivel de prioridad de terceras dosis para quienes fueron vacunados con Pfizer o Astrazeneca, dijo que sería básicamente "el mismo nivel de prioridad" que se tuvo con los vacunados con Sinovac. El ministro comenzó mencionando que primero estarían los residenciales, luego las personas mayores, después el personal de la salud, etc.



Uruguay comenzó a vacunar a tripulantes de barcos que se encuentran en sus aguas territoriales

Uruguay comenzó hoy a vacunar contra el COVID-19, con dosis de Pfizer/BioNTech, a tripulantes de barcos pesqueros extranjeros que se encuentran en sus aguas territoriales.



"Es una acción humanitaria y un gesto de solidaridad para tripulantes de barcos pesqueros extranjeros que están operando en aguas territoriales nacionales", dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas, en rueda de prensa tras una recorrida por el vacunatorio móvil instalado en la terminal de pasajeros del puerto capitalino.



A través de su cuenta de Twitter el Ministerio de Salud Pública informó que más de 250 personas recibieron hoy la primera dosis, y en los próximos días se alcanzará a un total aproximado de 900.



Los tripulantes, nacionales de países como Noruega, Vietnam, Corea, Filipinas, China e Indonesia, bajan de las embarcaciones atracadas en las inmediaciones del puerto de Montevideo y viajan en lancha hasta el vacunatorio sin romper su burbuja para evitar posibles contagios.



El domingo la Armada nacional llevó a delante un operativo sanitario para bajar a tierra a tres tripulantes de un barco de bandera liberiana que estaban infectados con el coronavirus.



MIRA TAMBIÉN Desarrollan candidatas a vacunas contra el coronavirus que se conservan sin refrigeración

Científicos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han desarrollado unas candidatas a vacunas contra el COVID-19 que no necesitan refrigeración por lo que, si al final son seguras y eficaces para las personas, supondrán un giro en la distribución mundial, especialmente en zonas rurales o en los lugares con pocos recursos, informó la agencia de noticias Efe.



Estas vacunas todavía están en la fase inicial de desarrollo pero, en pruebas con ratones, ya han demostrado una elevada respuesta inmune. Los detalles se han publicado este martes en el Journal of the American Chemical Society.



"Lo interesante de nuestra tecnología es que las vacunas son térmicamente estables, por lo que podrían llegar fácilmente a lugares donde no es posible instalar congeladores", destaca Nicole Steinmetz, nanoingeniera de la Universidad de California.



Una de las vacunas está hecha a partir de un virus vegetal, el virus del mosaico del caupí, y la otra, a partir de un virus bacteriano, o bacteriófago, llamado Q beta. Para fabricarlas, los investigadores emplearon plantas de caupí y bacterias E. coli para generar cultivos del virus vegetal y del bacteriófago, en nanopartículas con forma de bola a las que adjuntaron un pequeño trozo de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 a la superficie.



El resultado es una nanopartícula con el aspecto de un virus infeccioso que no es infeccioso ni en animales ni en humanos, pero que engaña al sistema inmunitario y estimula al organismo para generar una respuesta contra el coronavirus.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected]



