Coronavirus, lo último

Quinto día sin fallecidos, 133 casos nuevos, 1.426 enfermos activos y 15 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran que por quinto día consecutivo no se produjeron fallecimientos por COVID-19.



Hoy se validaron 7.444 test y se constataron 133 nuevos contagios frente a los 6.324 y 117 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos llega al 1,79% frente al 1,85% de la víspera.



Lo que volvió a subir fue la cantidad de enfermos activos que ayer eran 1.385 y hoy llegan a 1.426. De ellos hay 15 internados en CTI y en la pasada jornada eran 17.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,13, ubicándose en 4,32. Se mantienen bajo el color verde de dicho indicador Paysandú, Flores, Florida, Durazno, San José y Lavalleja. El resto del país está en amarillo.



"En la medida que hacemos aperturas puede haber más casos", dijo Henry Cohen



El excoordinador del GACH, Henry Cohen, sostuvo hoy que el aumento de los casos activos de COVID-19 son naturales en el marco de la apertura progresiva de actividades y fronteras y expresó su beneplácito porque hayan transcurridos cuatro día sin fallecimientos por la enfermedad.



"Es cierto que ha habido un mínimo aumento de casos en los últimos días, pero también hay que decir que llevamos cuatro días sin fallecidos en Uruguay, lo cual es algo muy satisfactorio. Pero sabemos que en la medida que hacemos aperturas puede haber más casos", destacó hoy Cohen en rueda de prensa.



"Si bien estamos liberalizando progresivamente con reaperturas de muchas actividades, todavía no estamos en una situación igual a la previa. Esta nueva normalidad es la que tenemos que vivir", destacó.



Minutos antes, en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12) fue consultado sobre si se activó el "teléfono rojo" previsto tras el cierre formal del GACH meses atrás. "Nos han llamado, sí. Personalmente, y más allá del GACH, cada vez que me llame un gobierno democrático del Uruguay me va a tener, como me ha tenido en el pasado", respondió el experto, que agregó: "Es de pública notoriedad que he estado dando una mano con el tema vacunas".



Consultado sobre la situación actual, el científico destacó: "Estamos bien, con un porcentaje de uruguayos vacunados muy importante con las dos dosis, y con un programa de tercera dosis de refuerzo que está avanzando bien, lo cual nos permite ser optimistas".

El debate sobre la obligatoriedad de las vacunas se reabre: ¿Qué dicen los expertos?

Un interesante informe de El País de Madrid sostiene que cuando la inmunización contra el COVID-19 comenzó, a finales del año pasado, el entusiasmo por inocularse entre la mayoría de la población era proporcional a la escasez de dosis, y las autoridades estaban más preocupadas por que no se colasen "avivados" a quienes no les correspondía el turno que por forzar la inyección a nadie. Pero a medida que más ciudadanos se pinchan, van llegando cada vez más viales y una variante más contagiosa se propaga, algunos países occidentales ya buscan incentivos, cuando no imponen la vacuna a ciertos colectivos, so pena de perder su empleo.



Italia ha dado esta semana un paso más. Su primer ministro, Mario Draghi, aseguró el jueves de la semana pasada que estudiará obligar a su población a vacunarse cuando la situación lo permita, lo que convertiría a su país en la primera democracia en hacerlo.



Ningún otro, por el momento, ha dado el paso de hacer obligatoria la vacunación frente al coronavirus a todos los ciudadanos. Pero 21 países de la Unión Europea exigen el certificado covid para acceder a conciertos, espectáculos, encuentros deportivos, bodas, bares o piscinas.



Ni los incentivos ni la vacunación obligatoria son un debate nuevo ni exclusivo de esta pandemia. De hecho, según el Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, en 11 países de la Unión Europea es obligatoria al menos una para los niños de menos de 18 meses. Son Italia, Letonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia y Bélgica.



Aquí podés acceder al informe de El País de Madrid completo.

Chile inoculará a niños mayores de seis años con la vacuna de Sinovac

Las autoridades farmacológicas de Chile, uno de los países con el proceso de inoculación más rápido del mundo, aprobaron hoy lunes el uso de emergencia de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac (Coronavac) en niños mayores de 6 años.



"Protegiendo a nuestros niños, protegemos también a nuestros adultos. Los datos ya demuestran que están aumentando los contagios en niños. Es muy necesario ampliar a este grupo etario", anunció el director del Instituto de Salud Pública (IPS), Heriberto García.



Por cinco votos a favor y tres en contra, los expertos dieron luz verde a la inoculación infantil con Coronavac, convirtiéndose así en la segunda vacuna en aplicarse a menores tras la de Pfizer, que se inyecta en niños de entre 12 y 17 años desde junio.



"Los niños sí son transmisores del virus. Al principio de la pandemia se pensaba que no, pero hoy en día ya ha suficientes datos que lo confirman", agregó García.



Según los últimos datos del gobierno chileno, la vacuna de Sinovac tiene un 58,49% de efectividad para prevenir infecciones sintomáticas, un 86% para prevenir hospitalización, un 89,6% para evitar ingresar en la UCI y un 86,3% para prevenir la muerte por COVID-19 al día 14 después de recibir la segunda dosis.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected].



