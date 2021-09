Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 189 casos nuevos, no hubo fallecidos, 1.257 enfermos activos y 15 internados en CTI

Según los datos publicados por el Sinae hoy se validaron 10.078 test y se detectaron 189 casos nuevos de COVID-19, frente a los 10.764 y 158 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total realizado llegó en esta jornada a 1,88% y ayer había sido 1,47%; es el tercer día consecutivo que la positividad aumenta.



En esta jornada no se produjeron fallecimientos por el coronavirus.



Al momento hay 1.257 enfermos activos, siendo el cuarto día que su número aumenta. De ellos hay 15 internados en CTI al igual que ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,45, ubicándose en 3,58. Río Negro, Durazno, Flores y Lavalleja están bajo el color verde de ese indicador y el resto en amarillo.



Detectaron 25 casos de COVID-19 en fiestas no habilitadas en la "Noche de la Nostalgia", dijo Satdjian



La apertura de las reuniones sociales a partir de la celebración de la "Noche de la Nostalgia" arrojó que el Ministerio de Salud Pública detectara 25 casos de COVID-19 en seis brotes de eventos sociales, informó hoy el subsecretario de dicha cartera José luis Stadjian.



"Fueron tres fiestas clandestinas y reuniones familiares o cumpleaños", dijo el funcionario, que agregó que hasta el momento, no se han detectado brotes en fiestas habilitadas.



Stadjian explicó que ahora se está "haciendo el seguimiento epidemiológico, ubicando a los contactos, haciendo las llamadas correspondientes y los testeos", y resaltó "la importancia de que si una persona decide concurrir a una fiesta sea a un lugar habilitado, donde el MSP tiene los datos para hacer el seguimiento".



"En casos así es bastante complejo identificar a las personas y realizar el seguimiento correspondiente, que es lo que ha permitido a lo largo de mucho tiempo poder controlar la enfermedad", agregó Satdjián en rueda de prensa.



Por otra parte, dijo que la Dirección de Fiscalizaciones del MSP está analizando si aplica sanciones a quienes organizaron las fiestas clandestinas en las que se registraron los brotes.



Las vacunas reducen en más del 70 % las hospitalizaciones, según estudio publicado en The Lancet

La posibilidad de que las personas vacunadas con la pauta completa sean hospitalizadas al contraer la COVID-19 se reduce en más de un 70 % respecto a los no vacunados, según constató un amplio estudio publicado en The Lancet y divulgado por la agencia de noticias Efe.



Los resultados difundidos por expertos a cargo de la investigación "Zoe Covid" también revelaron que aquellos que dan positivo después de ser vacunados con las dos dosis (infección post-vacunal) tienen casi el doble de probabilidades de ser completamente asintomáticos.



Asimismo, el estudio indicó que el riesgo de contraer covid de larga duración (cuando los síntomas persisten después de 28 días desde la infección) se reduce a la mitad entre los vacunados con la pauta completa.



Las personas más vulnerables ante una infección post-vacunal después de recibir una dosis son los "adultos mayores frágiles" (de más de 60 años), así como otros "adultos mayores" que tienen otras patologías, como obesidad o enfermedades cardíacas, renales y pulmonares.



"Estamos en un momento crítico de la pandemia, cuando hay un aumento de los casos en todo el mundo debido a la variante Delta. Las infecciones tras la vacuna son esperables y no invalidan el hecho de que estas vacunas están haciendo exactamente lo que fueron diseñadas para hacer: salvar vidas y prevenir una enfermedad grave", explicó en un comunicado Claire Steves, del Kings College de Londres y coautora del estudio.



La experta recordó que otras investigaciones han demostrado que la tasa de mortalidad para pacientes hospitalizados con covid ha llegado a situarse en el 27 %, si bien se puede "reducir ese número en gran medida" a través de las vacunas, "evitando que acaben en el hospital".



Nueva variante mu detonó letal pico de COVID-19 en Colombia, afirman autoridades

La nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia y bautizada como "mu" fue la causante de la ola más mortífera de la pandemia en el país, informaron las autoridades sanitarias, según dio cuenta la agencia de noticias AFP.



"Efectivamente (mu) es la variante predominante en Colombia y fue la que mantuvo el tercer pico. Durante todo ese tiempo que hemos hecho vigilancia genómica, (y) más o menos el 60% de las muertes que secuenciamos son de ese linaje", afirmó a RCN Radio Marcela Mercado, directiva del Instituto Nacional de Salud.



La variante B.1.621, según la nomenclatura científica, fue clasificada como "variante de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apareció por primera vez en la costa Atlántica colombiana (norte) en enero. "Ya la encontramos en más de 43 países y ha demostrado alta contagiosidad", alertó Mercado.



De acuerdo a la OMS, el nuevo linaje presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de resistencia a vacunas, aunque se necesitan estudios adicionales para determinarlo.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.