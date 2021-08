Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 79 nuevos contagios, tres fallecidos, 1.242 enfermos activos y 11 internados en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae hoy se validaron 5.400 test y se detectaron 79 nuevos contagios frente a los 7.203 y 117 de la víspera respectivamente. El porcentaje de resultados positivos llegó en esta jornada a 1,46% y ayer había sido 1,62%.



Hoy se produjeron 3 muertes y ayer habían sido dos. Desde que se desató la pandemia los decesos llegan a 6.025.



Al día de hoy la cantidad de pacientes cursando la enfermedad llega a 1.242 y en la víspera eran 1.305. De ellos 11 están internados en CTI frente a los 13 de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,18 ubicándose en 3,17. Los departamentos de Flores y Durazno se sumaron hoy a los de Tacuarembó, Río Negro y Florida bajo el color verde de dicho indicador, el resto está en amarillo.



Delgado anunció que se analiza dar una tercera dosis a quienes se inoculó con la vacunada de Pfizer/BioNTech



El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reveló que el gobierno comenzó a analizar la posibilidad de administrar una tercera dosis de Pfizer contra el coronavirus a las personas que ya se inmunizaron con esa vacuna.



"Se está trabajando con la Comisión de Vacunas y con el Ministerio de Salud Pública para poder avanzar en una etapa siguiente: dosis de refuerzo para aquellos que recibieron Pfizer", indicó el jerarca este jueves en rueda de prensa y recogió Telemundo.



Delgado informó que expertos en el tema han indicado que luego de entre seis y ocho meses de la inmunización con Pfizer lo mejor es aplicar una dosis de refuerzo. "Uruguay ya está trabajando en poder tener toda la disponibilidad de vacunas para dar refuerzos", agregó.



Actualmente en el país se llevan adelante jornadas de vacunación para aquellas personas que se dieron las dos dosis de Sinovac y quieren reforzar con una tercera de Pfizer.



La secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República informó que mañana llegará al país una nueva partida 148.590 vacunas de Pfizer/BioNTech.



Moratorio prevé un aumento de los contagios de COVID-19 debido a la circulación de la variante Delta

El investigador de la Universidad de la República y del Institut Pasteur de Montevideo, estimó que en Uruguay se producirá un aumento de las hospitalizacones y, eventualmente, de los fallecimientos debido a la circulación en el país de la variante Delta del Coronavirus.



Es científico explico que “al día de hoy”, del universo de muestras que están trabajando, se empezó “a ver que hay un porcentaje que es realmente muy llamativo de Delta, que puede llegar hasta el 20% o 25% de muestras que hemos secuenciando”. Sin embargo, dijo que ese porcentaje “no es representativo de todo el Uruguay”.



“Va a existir un aumento en el número de casos” que estará dado por la presencia de la variante Delta, aseguró el virólogo sobre lo que se espera que en Uruguay en los próximos meses. “Cuando tenemos un aumento en el número absoluto de nuevos casos de contagios, es evidente que el mismo va a traer aumento en hospitalizaciones” y posiblemente en “fallecimientos”, agregó.



En ese sentido, Moratorio espera que el aumento no sea de la misma magnitud que como ocurrió, por ejemplo, con la variante Gamma. “Hay que entender que de alguna manera hay que empezar a convivir con el virus”, concluyó.



Por otro lado, comentó que “a nivel mundial” ya está a estudio una cuarta dosis contra el COVID-19, si bien aclaró a El País que en Uruguay todavía no es una posibilidad.



El covid impregna el aire como otros virus respiratorios

El SARS-CoV-2 causante de la actual pandemia de coronavirus se propaga y contagia al inhalar aerosoles cargados con partículas virales que pueden acumularse y permanecer en el aire durante horas, algo que también ocurre con otros virus respiratorios como la gripe, el MERS-CoV, el sarampión o los rinovi rus que causan el resfriado común, según un estudio de un grupo interdisciplinario de científicos.



Es una conclusión importante porque desde el siglo pasado se creía que los virus respiratorios (también el SARS-CoV-2) se propagaban a través de superficies contaminadas o con las gotitas que las personas infectadas expelían con la tos o los estornudos, una teoría que no explicaba ni los numerosos eventos de superdifusión observados en esta pandemia, ni las grandes tasas de transmisión y contagio detectada en interiores.



Para intentar entender los factores que han desatado la pandemia, un equipo multidisciplinar de investigadores de Estados Unidos, Israel y Taiwan, liderados por Chia C. Wang, de la Universidad Nacional de Sun Yat-sen (Taiwan), recopiló y analizó información científica sobre cómo se propagan el coronavirus y otros virus respiratorios.



Los investigadores revisaron abundante documentación sobre eventos de superdifusión observados durante la pandemia, y descubrieron que todos los estudios mostraban sistemáticamente que la transmisión aérea es la vía de propagación más probable, no los contactos superficiales o el contacto con grandes gotas.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



