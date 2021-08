Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 96 contagios, no hubo fallecidos, 1.318 enfermos activos y 14 internados en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae hoy se validaron 6.484 test y se constataron 96 contagios ante los 6.847 y 80 respectivamente de la víspera. El porcentaje de resultados positivos fue hoy 1,48% y ayer había sido 1,17%.



Por segundo día consecutivo no hubo fallecimientos a raíz del COVID-19.



Al día de hoy hay 1,318 personas cursando la enfermedad de las cuales 14 están internadas en CTI. Ayer eran 1.367 y 18 respectivamente.



Hoy el departamento de Río Negro volvió al color verde del Índice de la Universidad de Harvard, el que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días. El resto del país se mantiene en amarillo.



Información errónea

En la entrega del viernes pasado informé erróneamente que en Brasil los muertos por COVID-19 totalizaban 20,5 millones, cuando en realidad esa era la cifra de infectados por la enfermedad. Agradezco a los lectores que, desde el lugar de la crítica constructiva, me lo hicieron notar y les pido disculpas.

Salinas dio recomendaciones para la "Noche de la Nostalgia"; Interior e intendencias harán cumplir protocolos

Las autoridades del Ministerio de Salud, del Interior , del INAU y del Congreso de Intendentes dieron una conferencia de prensa conjunta hoy para reforzar el pedido de cuidados y de respeto de los protocolos en la Noche de la Nostalgia, de modo de evitar contagios de coronavirus. “Si se quiere y si quiere a su familia y a sus compañeros de trabajo, debe tomar más medidas de precaución: mascarilla, distanciamiento y atención a síntomas”, dijo el titular de Salud, Daniel Salinas, refiriéndose a quienes concurran a fiestas.



El ministro hizo dos recomendaciones basadas en dos puntos “no menores médicamente hablando”: el primero es que aquellos que decidan concurrir a una fiesta, en la semana posterior “extremen cuidados en forma personal y con las familias y con los compañeros de trabajo”. Y el segundo, es que si tienen cualquier síntoma “no duden en consultar con su prestador de salud”.



“La pandemia no terminó y tenemos que seguir cuidándonos”, remarcó Salinas, pidió cumplir con los protocolos y exhortó a no ir a fiestas que no estén habilitadas. Asimismo, recordó que las vacunas han ayudado “en forma tremenda” a bajar casos diarios, número de personas en CTI y mortalidad, “pero no son infalibles”.



A su turno, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló que se desplegará en todo el país “un importante contingente” de agentes a los efectos de apoyar a las intendencias y al INAU y en forma coordinada hacer cumplir el protocolo del MSP.



Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, apuntó que todas las intendencias del país están de acuerdo en hacer seguimiento con los equipos inspectivos para garantizar que se cumplan los protocolos y apeló a la madurez de los uruguayos para preservar su salud.



Cosse anunció los detalles del operativo que la intendencia capitalina desplegará martes y miércoles

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, comunicó hoy el operativo de movilidad y del área de limpieza que se llevará a cabo desde las 18:00 del 24 y hasta la medianoche del 25 de agosto en la ciudad de Montevideo.



Cosse anunció que en la tarde de mañana comenzará un operativo que tendrá 46 inspectores y personal de apoyo en las calles de Montevideo, que se distribuirán en 12 motos, 9 móviles y 2 guinches, y que estarán habilitados a disolver o clausurar fiestas u aglomeraciones fuera del reglamento. Los operativos serán en la totalidad de la ciudad y también tendrán controles de espirometría.



A su vez, desde el área de convivencia se van a aportar 50 inspectores adicionales con 14 móviles para controlar en las fiestas autorizadas el cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública.



A su vez, desde desarrollo ambiental se comenzó este domingo un refuerzo en los turnos de recolección de contenedores. El 25 habrá servicio de motocarros desde las 06:00 por denuncias puntuales de limpieza o contenedores desbordados.



Cosse dijo que estos operativos, que se desarrollaron en coordinación con el Ministerio del Interior, de Trabajo, de Salud Pública y de Desarrollo, cuidarán los protocolos para combatir el COVID-19, pero también los protocolos que tienen que ver con el consumo de alcohol.



Los pediatras europeos instan a vacunar contra el COVID-19 a niños y adolescentes

La Academia Europea de Pediatría (EAP) y la Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria (ECPCP) instaron hoy lunes a vacunar a los niños y adolescentes europeos para contribuir a lograr la inmunidad de grupo contra la pandemia de coronavirus y ante la vuelta al colegio tras las vacaciones de verano.



En un comunicado conjunto, ambas asociaciones destacan que los estudios preliminares que se han realizado "han demostrado que la vacunación de niños y adolescentes es muy eficaz y segura" y que tiene numerosos beneficios para la salud pública, como la vuelta a la atención pediátrica regular, "gravemente interrumpida durante la pandemia", informó la agencia de noticias Efe.



"Los ensayos clínicos sobre la vacunación contra el SARS-CoV-2 en niños y adolescentes de todas las edades deben apoyarse y acelerarse para proporcionar datos fiables sobre la inmunogenicidad, la seguridad y la eficacia epidemiológica para controlar la pandemia. Si se demuestran estos últimos factores, debería promoverse y fomentarse la vacunación de niños y adolescentes en todo el mundo", apuntan en su estudio.



Los pediatras reconocen que la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 "rara vez es grave" en niños, pero sí advierten sobre diversos síntomas observados después de la infección en menores y de efectos a largo plazo, hasta seis meses después del contagio, como fatiga, dolor muscular y articular, insomnio, problemas respiratorios y palpitaciones.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



