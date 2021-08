Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 157 contagios, dos fallecidos, 1.400 enfermos activos y 17 pacientes internados en CTI

Los datos divulgados hoy por el Sinae muestran que se validaron 10.208 de test frente a los 10.378 de ayer y se constataron 157 contagios y en la víspera habían sido 124. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados subió desde 1,19% ayer a 1,54%. hoy



En el día de hoy fallecieron dos personas debido al coronavirus y ayer había sido una.



Al día de hoy hay 1.400 pacientes activos y en la pasada jornada eran 1.374. De ellos hay 17 internados en CTI, cifra idéntica a la de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,20, ubicándose en 3,62. Tacuarembó y Lavalleja son los únicos departamentos bajo el color verde de ese indicador. Ayer informé erróneamente que Salto también estaba en verde y no era así. El resto del país está en amarillo.



Test, "Declaración del Viajero" y cuarentena: lo que debe saber el viajero para volver a Uruguay



Ante el aumento de los viajes de uruguayos al exterior por la mejora en las condiciones sanitarias de varios países en todo el mundo es conveniente recordar cuáles son los requisitos que deben cumplir los viajeros cuando regresan a Uruguay. Algunos aspectos variarán dependiendo de si está o no vacunado.



El cúmulo de medidas a tener en cuenta empieza incluso antes de tomarse el avión de regreso. La recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP) es no dar comienzo al itinerario del viaje si antes de la partida la persona presenta síntomas asociados al coronavirus o si fue identificada como contacto de un caso recientemente confirmado.



En caso de no estar en ninguna de las dos situaciones, el viajero deberá realizarse, con un máximo de 72 horas antes del viaje, un test de biología molecular RT-PCR. Para poder abordar el avión tendrá que presentar el resultado negativo a la aerolínea al momento del embarque. El MSP aclaró que este requisito no es obligatorio para los niños menores a seis años.



En caso de ser positivo no se permitirá ni siquiera embarcar. El test tiene que ser realizado en un laboratorio habilitado ya sea en el país de origen o en tránsito.



Una vez en el país es posible que el pasajero tenga que pasar por los dispositivos móviles de testeo que puede instalar el ministerio con el fin de realizar análisis de forma aleatoria.



Al momento del ingreso se pedirán los resultados negativos de los hisopados hechos antes de viajar. También se pide disponer de una cobertura de salud en Uruguay, explicó la cartera.



Además de las disposiciones generales que se solicitan por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, el pasajero también tendrá que completar la "Declaración del Viajero" con algunos datos personales, que tendrá carácter de declaración jurada.



Si estás pensando en viajar acá podés ver el detalles de las condiciones que debés cumplir para volver a el país

Un defecto del sistema inmune es responsable del 20% de las muertes por COVID-19, según estudio



Dos estudios aclaran el por qué algunas personas contagiadas de COVID-19 fueron asintomáticas y otras transitaron la enfermedad con síntomas. Uno de los trabajos apunta que casi el 20% de las muertes por coronavirus se debe a que los pacientes generaron un tipo de proteínas del sistema inmune que, lejos de protegerles contra el virus, exacerbaron sus efectos, informó El País de Madrid.



Hace casi un año un consorcio internacional de científicos y médicos ya alertó de que el 10% de los pacientes generaba autoanticuerpos, proteínas del sistema inmune que inexplicablemente se vuelven contra el organismo del paciente. Estos anticuerpos defectuosos atacan a los interferones tipo 1, un conjunto de moléculas fundamentales porque poco después de la entrada de un virus en el organismo se encargan de interceptar al virus lanzando una alarma generalizada por todos los tejidos para que las células activen su maquinaria de protección. El bloqueo de esta molécula era suficiente para que la infección se agravase hasta poner en peligro la vida del paciente.



Estos nuevos trabajos realizados por el mismo consorcio son mucho más completos, pues han analizado a más de 3.500 pacientes en estado crítico por el coronavirus. Los resultados publicados en Science Immunology y muestran que casi el 14% de los pacientes graves tenía estos anticuerpos defectuosos.



Podés ver aquí el contenido de ambos estudios.

Brasil superó los 20,5 millones de fallecidos

Brasil, uno de los países del mundo más azotados por el coronavirus, superó este viernes los 20,5 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, hace casi dieciocho meses, informó hoy el gobierno, según la agencia de noticias Efe.



Según el último boletín del Ministerio de Salud, el país registró 33.887 infectados con el SARS-CoV-2 y 870 muertes vinculadas a la enfermedad en un día, cifras similares a las de la última semana.



Desde el primer caso registrado el 26 de febrero de 2020, Brasil acumula 20.528.099 contagios y 573.511 muertes por COVID-19, si bien el número de casos y óbitos ha descendido de forma drástica en los últimos dos meses gracias al avance de la campaña de vacunación. Pese a esa desaceleración,



Brasil se sitúa como el segundo país del mundo con más muertes vinculadas al coronavirus, después de Estados Unidos (620.355), y el tercero con más positivos, por detrás de los norteamericanos (37,1 millones) e India (32,3 millones), según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De hecho, la transmisión del virus se mantiene en cotas elevadas en buena parte del territorio brasileño, con una tasa de incidencia de 9.768 casos de la enfermedad por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) de los 27 estados brasileños, la media diaria de muertes por covid-19 fue de 807 la última semana, mientras que el promedio de positivos se situó al borde de los 30.000.



Esto fue todo por esta semana. Te invito a reencontrarnos el lunes próximo. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected].



