Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 133 nuevos contagios, tres muertes, 1.368 enfermos activos y 19 internados en CTI

Los datos publicados por el Sinae indican que hoy se validaron 10.453 test y se detectaron 133 casos nuevos de COVID-19 frente a los 6.720 y 107 de ayer respectivametne. El porcentaje de resultados positivos alcanzó al 1,27% frente al 1,59% de la víspera.



Hoy fallecieron tres personas y ayer habían sido sooo una. Desde que se declaró la pandemia los decesos totalizan 6.007.



Al día de hoy hay 1.368 casos activos y en la jornada pasada eran 1.378. La cantidad de pacientes internados en CTI son 19 y ayer eran 25.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,01, ubicándose en 3,51. Flores (que no registra ningún caso activo), Salto y Lavalleja están bajo el color verde de este indicador y el resto del país en amarillo.

ASSE ya no tiene internados en CTI por COVID-19

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó en su cuenta de Twitter, en sus centros médicos especializados en COVID-19 se encuentra con "cero pacientes" y solo siete permanecen en cuidados moderados del Hospital Español.



“¡Chau Estrella!”, se escucha decir con felicidad a médicos y enfermeros que despidieron este martes entre aplausos y festejos a la última paciente de COVID-19 que se encontraba internada hacía 55 días en el CTI del Centro Covid 2 del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). Podés ver el video aquí.



Brote de COVID-19 en colegio de Pocitos; hay 20 casos y los alumnos regresaron a las clases virtuales



En el colegio St. Andrew’s School Montevideo se registró un brote de COVID-19. Hay 20 casos en toda la institución educativa y todos los niveles regresaron a las clases online por precaución, indicó Magdalena Figueredo, la directora general de la institución.



De todos los casos, "unos cuantos" son en un grupo de cuarto año de Primaria. El resto son casos aislados "que no deberían tener relación con el original", agregó.



El caso índice se conoció el miércoles pasado, y hasta ahora no habían tenido ningún foco, dijo la directora general.



Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) explicaron a El País que se hace vigilancia epidemiológica sobre todos los brotes. Por lo tanto, a través del rastreo se sabrá si hay contagiados debido a la variante Delta.



Las embarazadas toleran bien la vacuna contra el COVID-19, según estudio de la Universidad de Washington

La vacuna contra el COVID-19 es, en general, bien tolerada por embarazadas y lactantes, que no experimentan síntomas más graves tras el pinchazo que el resto de mujeres, según un estudio con más 17.000 participantes que en su mayoría recibieron la fórmula de Pfizer.



"A las embarazadas les va bien la vacuna", destacó la autora principal del estudio Alisa Kachikis, de la Universidad de Washington, y "no hubo ningún aumento de las reacciones" en este grupo "más allá de lo que se espera de una vacuna", según Linda Eckert, otra de las firmantes, informó la agencia de noticias Efe.



La investigación que publica hoy martes Jama Network Open se realizó mediante una encuesta "online" en la que participaron 17.525 mujeres, de las que el 44 % estaban embarazadas, el 38 % en periodo de lactancia y el 16 % planeaban tener un hijo en un futuro próximo.



El 62 % de las participantes había sido vacunada con Pfizer y la mayoría de las que respondieron al cuestionario -entre enero y marzo pasado- residía en Estados Unidos.



La encuesta se interesaba por las reacciones tras recibir, al menos, una dosis de vacuna. Los efectos más referidos fueron dolor en el lugar de la inyección (91%) y fatiga (31%), con una temperatura media de 37,7 grados.



El resultado del estudio "no me sorprende, pero sí me complace. Es una prueba más de que la vacuna es segura y bien tolerada en las embarazadas", dijo Eckert, quien lo considera un nivel de evidencia para abogar por la inclusión, en el futuro, de este grupo en ensayos clínicos en fase 3.

IMM habilita fiestas hasta las 2 am y por no más de cinco horas a partir del 23 de agosto



La Intendencia de Montevideo (IMM) habilitará las fiestas con una duración máxima de cinco horas y hasta las 2 de la madrugada a partir del 23 de agosto. Así lo informó el prosecretario general de la comuna Daniel González este martes en una rueda de prensa.



La comuna solo venía autorizando la realización de fiestas en el marco de la Noche de la Nostalgia, no así para hacer otro tipo de eventos con baile.



La semana pasada las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron con los empresarios vinculados a la realización de eventos. El fin era presentar el nuevo protocolo para fiestas.



Para el infectólogo Galiana sería “raro” que la vacuna triple vírica protegiera contra el COVID-19



Un estudio publicado por la revista científica Cell Press indicó que la vacunación con la triple vírica (sarampión, rubéola, parotiditis o MMR, por sus siglas en inglés), que en Uruguay se administra a niños de hasta 15 mese,s podría proteger entre un 20% y un 30% frente a la forma grave que produce el COVID-19, pero el pediatra e infectólogo uruguayo Álvaro Galiana dijo a El País que “sería rara” la comprobación de este estudio.



“Las células T controlan la infección viral, promueven la durabilidad de la vacuna y en COVID-19 se asocian con una enfermedad leve”, indica el estudio y aclara: “La vacunación provoca células T con reactividad cruzada que mitigan el COVID-19”.



Consultado al respecto, el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana dijo a El País que “sería rara” la comprobación de este estudio (que hasta el momento no fue publicado de manera oficial) porque “se da una mezcla de una vacuna viral con otras que no lo son”.



Según Galiana, “es llamativo” que el estudio se refiera a una protección determinada hasta los 50 años “porque las personas recibieron ese esquema de vacunas hace mucho tiempo”, pero sí “sería razonable” vincularlo a la protección contra la enfermedad grave que suelen presentar los niños.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



