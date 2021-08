Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Todo a la baja: 108 contagios nuevos, dos fallecidos, 1.468 personas enfermas y 24 internadas en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae hoy se validaron 10.230 test y se detectaron 108 contagios nuevos, mientras que ayer habían sido 10.559 y 142 respectivamente. El porcentaje diario de resultados positivos bajó de 1,34% en la víspera a 1,06% hoy.



Hubo dos fallecidos con diagnóstico de COVID-19 y en la pasada jornada habían sido cinco. Desde que se declaró la pandemia los decesos por esa enfermedad llegan a 5.998.



La cantidad de enfermos alcanzó hoy a 1.468 personas frente a las 1.513 de ayer. De ellas 24 están internadas en CTI y el jueves eran 29.



Por otro lado, el Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,18, ubicándose en 3,61.



Los departamentos de Salto y Rivera volvieron a retroceder hoy al color amarillo de ese indicador, manteniéndose en el verde solo Flores y Lavalleja.





Uruguay superó las 5 millones de dosis de vacunas administradas contra el COVID-19



Uruguay superó este viernes las cinco millones de dosis administradas contra el COVID-19. Según constaba en los datos del Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP) a las 18 horas, ya se administraron en total 5.012.068.



El monitor indica que 2.614.612 uruguayos ya se aplicaron la primera dosis de alguna de las vacunas: Sinovac, Pfizer o Astrazeneca, lo que equivale 73,8% de la población. En cuanto a la segunda dosis, se registra un total de 2.395.539 aplicadas (67,67% de la población).



Además, el MSP empezó a enviar el martes de esta semana los mensajes con fecha, hora y lugar para recibir la tercera dosis de Pfizer a quienes se hayan inmunizado con las dos dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac. Hasta hoy a la hora mencionada ya recibieron el refuerzo 3.174 personas.



Con esta nueva medida, Uruguay se convertirá en el segundo país de las Américas y el Caribe en aplicar terceras dosis. En la región solo República Dominicana había adoptado hasta ahora este criterio.



Nuevo protocolo para fiestas y eventos 2021: una a una las recomendaciones de Salud Pública



La noticia de que vuelven las fiestas ya es oficial y, como era de esperar, viene acompañada de un riguroso y detallado protocolo con recomendaciones que los organizadores y los asistentes deberán seguir para poder realizar este tipo de actividades evitando el aumento de ñps contagios por coronavirus.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) aconsejó realizar un control previo a las personas que irán a la fiesta o el evento. Este control consiste en realizar una serie de preguntas para tener más datos de los futuros asistentes.



Alemania incluye a Uruguay entre las naciones con alto riesgo por las variantes que circulan en el país

Las autoridades alemanas han suprimido a Portugal, salvo Lisboa y el Algarve, de su lista de zonas de alto riesgo por el coronavirus, aunque ha incluido en ésta a Turquía, Estados Unidos e Israel en la que también están Uruguay y Brasil, según informó la agencia de noticias Efe.



Estar en esa lista significa que los viajeros no inmunizados procedentes de estos territorios quedan en cuarentena por diez días, reducibles a cinco si al quinto se presenta un test negativo.



Están bajo el máximo nivel de riesgo, o zona bajo el dominio de las variantes más agresivas, a Brasil y Uruguay.



Como norma general, y desde primeros de agosto, deben presentar un test negativo al ingresar en el país todos los viajeros mayores de 12 años que no hayan recibido la pauta completa de la vacunación o superado la enfermedad.

"No tengan ninguna duda de que nuevos brotes va a haber", dijo el inmunólogo Alejandro Chabalgoity



El inmunólogo Alejandro Chabalgoity vaticinó que “nuevos brotes (de COVID-19) va a haber”, aunque destacó el alto porcentaje de vacunación en Uruguay y la preparación que se está teniendo para “atacar” a los contrarios en un mejor escenario, echando mano a una metáfora futbolística.



“Nuevos brotes va a haber, no tengan ningunas dudas de que nuevos brotes va a haber”, dijo Chabalgoity en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



En ese sentido, remarcó la preparación que se está teniendo para “atacar” a los contrarios, y agregó: “Estamos cerrando las defensas para tratar de que cuando venga ese ataque, estemos lo mejor preparados posible para ese ataque”.



“A lo que estamos apostando, es que cuando vuelva a crecer no sea a los costos que tuvimos estos meses pasados”, explicó. Además, Chabalgoity remarcó la alta proporción de la población vacunada con las dos dosis y dijo que “necesitamos llevar esos niveles a más de 80%, de 90% si es posible”. Agregó que “el escudo protector más importante que tiene Uruguay es una alta proporción de su población vacunada con dos dosis”.



“A ese resultado llegamos después de unos meses terribles, pero donde no quedan dudas de que el efecto que estamos viendo es el efecto de las vacunas”, sentenció.



La OMS negó haber declarado oficialmente al COVID-19 una "infección endémica" como se asegura en redes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado oficialmente a la covid-19 una "infección endémica", como han vuelto a masificar en los últimos días publicaciones en las redes sociales tras la presentación de investigaciones científicas que contemplan que el SARS-CoV-2 podría no desaparecer.



A través de un supuesto boletín con el logo de la OMS, posteos en Facebook y Twitter aseguran que la autoridad sanitaria global proclamó al COVID-19 una "infección endémica", término usado, según múltiples glosarios epidemiológicos, para enfermedades que han logrado una "presencia constante o prevalencia" en una población.



"Hoy después de varios meses de lucha contra el virus #Covid19, la OMS ha declarado el virus como una infección Endémica, dándonos a entender, que será parte de nuestro día a día (como el catarro común, VIH y muchas)", asegura la imagen.



Lo cierto es que la OMS aún no ha tomado ninguna decisión sobre declarar oficialmente al COVID-19 como una enfermedad endémica ni hay contempladas olas de contagios más masivas por esa razón. De hecho, investigaciones científicas prevén que el coronavirus pierda fuerza si llega a ser endémico.



Consultada por la agencia de noticias Efe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), filial en América de la OMS, negó a través de un correo electrónico la veracidad de esa supuesta noticia y la calificó de "información falsa". "La OMS no declaró que el COVID-19 sea una infección endémica", zanja el ente sanitario en su mensaje.



Una investigación publicada el 11 de agosto pasado por la revista Science Advances halló que en los próximos años el SARS-CoV-2 sí puede hacerse endémico en la población mundial, aunque podría comportarse como otros coronavirus del resfriado común y no ser grave.

Esto fue todo por esta semana. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana y tratá de cuidarte lo más que puedas.



