Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 142 contagios, cinco fallecidos, 1.513 personas enfermas y 29 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se validaron 10.559 test y se detectaros 142 contagios nuevos frente a los 10.948 y 164 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos llegó hoy a 1,34% y en la víspera había sido 1,50%.



En esta jornada fallecieron cinco personas y ayer había sido solo una. Desde que se declaró la pandemia se produjeron 5.996 decesos.



Al día de hoy 1.513 personas cursan la enfermedad y ayer eran 1.538. De ellas 29 están internadas en CTI y en la pasada jornada eran 34.



Por otro lado, el Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,15, ubicándose en 3,79. Durazno volvió al color amarillo de ese indicador, pero Rivera pasó al verde junto a Lavalleja, flores y Salto. el resto del país está en amarillo.

El COVID-19 fue la principal causa de muerte a lo largo del primer semestre del año

En el primer semestre del año se registraron 22.324 muertes, según los datos que publicó este jueves el Ministerio de Salud Pública y, como había adelantado El País, el COVID-19 fue la principal causa de fallecimientos, ocasionando 4.940 decesos.



Las enfermedades del sistema circulatorio, que normalmente ocupan el primer puesto, esta vez están en el segundo, con 4.429 uruguayos fallecidos.



Los tumores ocuparon el tercer lugar, con 4.149 muertes y los "síntomas o signos y hallazgos no clasificados en otra parte, con 2.108, está en cuarto lugar de la tabla que dio a conocer el MSP a través del Departamento de Estadísticas Vitales.



El informe presentado este jueves indica que el Departamento publica anualmente las estadísticas relativas a nacimientos y defunciones de la población, pero que "la situación epidemiológica actual exigió a este Ministerio realizar un monitoreo estricto, y para ello, durante el año 2021 y en forma totalmente excepcional, realizó un informe preliminar sobre defunciones, correspondiente al primer semestre del año".

Este mes y el pasado se detectaron trazas de coronavirus en ómnibus con pasajeros en Montevideo



La Intendencia de Montevideo anunció hoy que "se detectaron vestigios de la presencia" de coronavirus en ómnibus con pasajeros, según los resultados de los estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.



En lo que va del año se han realizado 11 estudios a las unidades del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), cinco de los cuales se hicieron en las terminales, es decir de forma previa y posterior a la desinfección.



Los otros seis se hicieron en ómnibus con pasajeros a bordo. De estos, en las primeras cuatro ocasiones los resultados fueron negativos, pero en las últimas dos —correspondientes a julio y agosto— se detectaron vestigios del virus SARS-Cov-2.



El quinto estudio tuvo lugar el 21 de julio y se encontraron trazas de virus en cinco de lo 30 ómnibus que se estudiaron. En el sexto monitoreo, realizado el 2 de agosto, los vestigios se encontraron en 12 de las 30 unidades analizadas.



"Los recientes resultados positivos de julio y agosto, hechos con pasaje a bordo, indican que hay trazas (restos mínimos) del virus del SARS-Cov-2 en las unidades de transporte, pero cabe remarcar que la detección de material genético viral en el ambiente es un indicador de la presencia previa de partículas virales, lo que no necesariamente indica niveles con capacidad suficiente para producir infección", indicó la comuna en base al informe.



"A su vez, los resultados son compatibles con la circulación comunitaria de este y otros virus con los que se convive desde hace tiempo, entre otras razones, por el aumento progresivo de usuarios que son asintomáticos", agregó.



Para realizar el estudio se eligieron las paradas con mayor tráfico de líneas y los ómnibus que tuvieran trayecto largo y un alto número de pasajeros, como es el caso de Intercambiador Belloni - Av. 8 de Octubre, Paso Molino (Av. Agraciada y Freire) y Tres Cruces (Bv. Artigas).



El MSP recomendará uso de medidores de CO2 en fiestas y posiblemente el uso de tapabocas al bailar



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que en la noche de la nostalgia, fiestas de casamiento y de 15 años, el Ministerio de Salud Pública sugerirá la instalación de medidores de CO2 en los salones, y afirmó que “capaz” recomiendan la utilización de tapabocas al momento de bailar.



“Por supuesto que van a haber protocolos, por supuesto que van a haber determinadas condicionantes”, dijo y contó que ya están trabajando en ellos, y que siguen trabajando en el tema con la Cámara de Eventos.



“Vamos a sugerir que se instalen medidores de CO2 para ver en qué momento se vuelve peligrosa o fuera de madre la situación en lugares cerrados”, dijo el ministro hoy en Canal 5.



Además agregó que el aforo sí será obligatorio de cumplir, y que “capaz” sugieren tapabocas al momento de bailar, pero afirmó que “es una opción de riesgo de cada uno”.



También dijo que "va a haber un registro de fiestas" y "un responsable de las fiestas (...) En la fiesta va a haber una lista, en la lista los números de celulares, porque si hay un caso positivo hay que tratar de rastrear a quienes estuvieron en la fiesta”, dijo.



“Lo estamos haciendo sabiendo que estamos parados para el 24 de agosto en el entorno de arriba del 70% de la población con dos dosis, no dos dosis y 14 días, pero si dos dosis y 14 días la mayoría”, dijo y agregó que para el 30 de agosto sí se estará “arriba del 70% con dos dosis y 14 días”, lo que significa el plan completo de la vacunación contra el coronavirus.



“Vamos a llegar al 75% porque tenemos 26.000 ya con primera dosis en lista de espera”, dijo.



Sobre cómo afectaría la variante Delta en este escenario, el ministro dijo que “la situación actual es una situación de control de la pandemia, y de alerta permanente”. “Es un elemento biológico que evoluciona y no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta”, dijo y agregó que “esa variante Delta va a comenzar a tener cierto grado de circulación. ”



“Acá lo importante a tener en cuenta es que quizá pasemos a una forma que los técnicos en epidemiologia denominan endoepidémica, es decir, que tengamos un número basal de casos, como el de la gripe por ejemplo”, sostuvo y agregó: “Esperamos que su comportamiento, en el caso de los vacunados que sea un cuadro leve, y en el caso de los no vacunados va a ir a por ellos”, sostuvo.



Número de enfermos de COVID-19 en todo el mundo supera los 204 illones

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 4.323.957 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP esta mañana a partir de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia más de 204.685.500 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.



Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos de estadística que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante.



La OMS estima incluso que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19, directa e indirecta, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado oficialmente. Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación del testeo en numerosos países.



Ayer miércoles se registraron en el mundo 10.063 nuevas muertes y 694.642 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Indonesia con 1.466, Brasil (975) y Rusia (808). La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 618.479 con 36.190.390 contagios.



Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 565.748 muertos y 20.245.085 casos, India, con 429.669 muertos (32.077.706 casos), México, con 246.203 muertos (3.020.596 casos) y Perú, con 197.146 muertos (2.128.516 casos).



Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 598 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Hungría (311), Bosnia (295), República Checa (284) y Brasil (266).



Desde el comienzo de la epidemia, América Latina y el Caribe sumaba 1.398.578 fallecidos (41.774.939 contagios), Europa 1.216.930 (60.122.641), Asia 714.964 (46.810.425), Estados Unidos y Canadá 645.165 (37.634.563), África 179.969 (7.121.257), Medio Oriente 166.849 (11.125.580) y Oceanía 1.502 (96.103).



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el aumento de las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día anterior.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



