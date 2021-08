Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 164 contagios nuevos, un fallecido. 1.538 cursando la enfermedad y 34 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae indican que hoy se validaron 10.948 test y se detectaron 164 contagios nuevos frente a a los 9.913 y 131 de la pasada jornada. El porcentaje de resultados positivos alcanzó al 1,50% frente al 1,32% de ayer.



Hoy se produjo un solo deceso al igual que ayer, con lo que desde que se declaró la pandemia hay 5.991 fallecidos.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad subió levemente pasando de 1.521 ayer a 1.538 ayer. También lo hizo el número de internados en CTI pasando de 30 a 34.



Cómo chequear si ya fuiste agendado para la tercera dosis aunque no hayas recibido el mensaje

Ayer martes empezaron a llegar las confirmaciones con la fecha, la hora y el vacunatorio para recibir la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus, pero el mensaje no les llegó a todos los que se registraron.



Esto puede suceder porque, a diferencia de lo que ocurrió en las etapas anteriores, el sistema de agenda no tiene en cuenta el orden en que se registraron sino el momento en que recibieron la segunda dosis de Sinovac, priorizando a los que se la dieron hace más tiempo. Además, cabe recordar que el mensaje solo les llegará a quienes hayan cumplido un mínimo de 90 días después de aplicada la última vacuna.



De todas maneras, existe una forma de verificar si ya te fue asignado el día y la hora. Para esto es necesario ingresar a la web del Ministerio de Salud Pública, donde se puede verificar el estado de la solicitud. En la web, a la que accedes haciendo click aquí, se deben ingresar determinados datos como país, cédula de identidad de la persona que desea realizar la verificación y su fecha de nacimiento. Una vez indicados, el sistema informará el estado de la solicitud.



Otra forma de verificar es en la App Coronavirusuy. Ingresando allí en "Mi Estado" y luego en "vacunación" figura la información actualizada sobre la solicitud si está siendo procesada o si ya se le asignó día y hora.



Excoordinador del GACH, Rafael Radi, recomendó extremar precauciones en la "Noche de la Nostalgia"

El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi consideró que la Noche de la Nostalgia, para la que el gobierno admitió fiestas con baile, "es una situación desafiante" con respecto al coronavirus y por tanto "habrá que trabajar con mucho protocolo".



Radi indicó que si bien ya no cumple una tarea de asesoramiento al gobierno, y por tanto no conoce los protocolos establecidos, es necesario recordar que "el aumento de las interacciones aumenta la posibilidad de contagio", expresó en rueda de prensa recogida por 970 Noticias.



"Me imagino que se van a tomar todas las medidas para minimizar interacciones humanas no deseadas", dijo y ejemplificó: "Una cosa es la pareja con la que convivís y otra cosa son otras personas con las que podés interaccionar".



Con respecto al anuncio de la apertura de fronteras para extranjeros que tengan propiedades en Uruguay y su núcleo familiar, Radi indicó que "la idea de progresividad que se planteó, el gradualismo y el monitoreo, formaba parte de los cuatro principios rectores del GACH".



"En la medida que la situación sanitaria va mejorando, la posibilidad de hacer aperturas en forma progresiva y monitorizada forma parte de aquella estrategia integral inicial", dijo Radi y expresó que si bien el grupo ya no está en funcionamiento, "se sigue con esas coordenadas".



Con respecto a la situación sanitaria general, Radi indicó que "la trayectoria de la epidemia ha ido a una zona de mucho mayor control", si bien recordó que "todavía tenemos transmisión comunitaria".



"La pandemia en el mundo de ninguna forma ha terminado, de hecho en estos días hay más de 630.000 casos diarios. La pandemia a nivel mundial se terminará cuando haya un control a nivel planetario", es por esto que consideró que si bien Uruguay está en un lugar más favorable, la región seguirá presentando desafíos para el país.



Por lo tanto, recomendó tener "un optimismo cauto", teniendo en cuenta además que la campaña de vacunación "ha sido un éxito y que las vacunas han demostrado su eficacia de forma definitiva".



La circulación comunitaria de la variante Delta "es inminente", dijo el virólogo Gonzalo Moratorio



El virólogo Gonzalo Moratorio dijo que “es inminente que en algún momento (la variante) Delta va a tener circulación comunitaria". "Existen datos preliminares que nos hacen pensar que eso puede pasar más cerca de lo que pensamos, pero todavía estamos estudiando estos fenómenos", aseguró el científico este mediodíaen Telenoche (Canal 4).



En ese sentido, el virólogo destacó la importancia de la “utilidad de la vigilancia” y de “intentar mantenernos siempre por debajo del 4% de positividad”. “Es la manera en donde podemos apagar los focos de contagios, como si fuera un incendio en una pradera”, sostuvo.



Moratorio dijo que "lo que sabemos de Delta es que tiene esa capacidad de transmisión exacerbada”, y que lo que pudo observarse en el trabajo que vienen realizando con el grupo de trabajo interisintitucional, “de un universo de más de 300 muestras que fueron viajeros que al retornar dieron positivo su PCR, más del 50% fueron Delta”. Esto demuestra, explicó, “la rápida capacidad de propagación” que tiene esta variante.



Al ser consultado sobre si la Delta podría comprometer los parámetros que se concebían para alcanzar la inmunidad de rebaño, Moratorio dijo que “como comprometerse sí podría”.



"La inmunidad de rebaño es la capacidad que tenemos de proteger de forma indirecta a los individuos que todavía siguen esperando la vacuna, los que ya estamos inmunizados”, dijo.



Por otra parte, y ante el reciente anuncio del presidente Luis Lacalle Pou sobre la apertura gradual de fronteras desde el 1° de setiembre o la habilitación de fiestas con baile, Moratorio dijo: “Claramente tenemos que ir acercándonos a lo que es la convivencia con este virus”.



“Hoy existe otra realidad, una capacidad de amortiguación de cualquier efecto, gracias a la vacunación, que nos permite paulatinamente empezar a tomar estas decisiones”, dijo.



De todos modos, Moratorio sostuvo que esas “decisiones”, de reabrir fronteras, o de habilitar fiestas, deben ser “respaldadas con planes de contingencia y de respuesta muy aceitados”, porque "es inminente que en algún momento Delta va a tener circulación comunitaria".



La OMS inicia ensayos con tres nuevos posibles tratamientos contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con tres nuevos posibles tratamientos en los que se usarán los fármacos Artesunate (producido por la farmacéutica Ipca), Imatinib (de Novartis) e Infliximab (de Johnson & Johnson).



Los tres fármacos formarán parte de la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos tras probar en pacientes cuatro tratamientos: la hidroxicloroquina (creado inicialmente contra la malaria), el antiviral remdesivir, el interferón o los antirretrovirales lopinavir y ritonavir.



Hasta ahora, los únicos tratamientos que la OMS reconoce como efectivos para los casos graves de COVID-19 son el uso de dexametasona, un corticoesteroide, y de antagonistas de interleucina-6.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.