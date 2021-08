Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 112 contagios nuevos, tres fallecidos, 1.541 enfermos y 29 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se validaron 7.709 test y se constataron 112 contagios nuevos, mientras que las cifras de ayer habían sido 10.109 y 156 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue hoy 1,45% y en la víspera había sido 1,54%.



En esta jornada fallecieron tres personas, ayer no hubo decesos. Desde que se desató la pandemia 5.989 personas murieron por COVID-19.



La cantidad de infectados con el coronavirus sigue bajando y hoy son 1.541 personas ante las 1.636 de ayer. De ellas 29 están internadas en CTI y ayer eran 31.



Por otro lado, el índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,20 ubicándose en 4. En tanto, Flores volvió a teñirse de verde acompañando a Durazno y Lavalleja. El resto del país está bajo el color amarillo.



Gobierno anunció reapertura de fronteras desde el 1° de setiembre y que habilitará Noche de la Nostalgia



El presidente Luis Lacalle Pou anunció esta noche la apertura gradual de fronteras desde el 1° de setiembre, que se habilitarán fiestas con baile para el 24 de agosto, y que desde mañana se comenzará a asignar las fechas para la tercera dosis de vacuna anticovid. Asimismo, puntualizó que el país va “rumbo a establecer el cese de la emergencia sanitaria", pero que no hay fecha establecida todavía para hacerlo.



El mandatario detalló que se resolvió comenzar con la apertura gradual de fronteras desde el 1° de setiembre, para extranjeros que sean propietarios de inmuebles en el país, que estén inmunizados y presenten un test PCR negativo al ingreso. En estos casos se permitirá que entre al país la persona propietaria, su cónyuge, concubino e hijos. En el caso de que los menores no estén vacunados se les solicitará que realicen cuarentena familiar.



Consultado sobre qué vacunas se aceptarán a los extranjeros que ingresen al país, Lacalle Pou dijo que en estos días el Ministerio de Salud Pública (MSP) va a especificar los protocolos, pero aclaró especialmente que se permitirá el ingreso de argentinos que tengan dos dosis de Sputnik V.



El 1° de noviembre, en tanto, se habilitará una apertura de fronteras mayor, tomando en cuenta que Uruguay ya tendrá una inmunización superior al 75%, “si la gente se sigue vacunando”, y que se habrá dado ya casi el total de las tercera dosis. Desde ese día se habilitará el ingreso a personas extranjeros en general, también inmunizadas y con PCR negativo.



Por otra parte, respecto al 24 de agosto, Noche de la Nostalgia, el presidente dijo que es sabido que se harán fiestas, y explicó que el gobierno pretende evitar eventos clandestinos, que serán muy difíciles de controlar. Por eso, se resolvió habilitar eventos formales, con baile, y establecer un protocolo que habla de aforo y vacunas, además de un horario máximo.



“Sin entrar en un departamento en concreto, las medidas que hemos tomado, o muchas de ellas, quedan sujetas a aprobación por parte de los Cecoed. En este caso nosotros estamos autorizando fiestas en las que se pueda bailar, pero eso es genérico para los 19 departamentos (…). Si hay algún departamento que dice que no se da autorización porque se quiere bailar ya no es competencia nuestra”, especificó el presidente.



Se habilitará además un aforo de 5.000 personas inmunizadas en el partido que jugará Peñarol ante Sporting Cristal de Perú, por la Copa Sudamericana.



La Intendencia de Montevideo flexibilizó los protocolos para espectáculos, fiestas y gastronómicos

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció esta tardecita que llegaron a varios acuerdos con los actores de los sectores gastronómico, de salones de fiestas y espectáculos artísticos, que están entre los más afectados por la pandemia, y que se elaboró un protocolo unificado. Este documento se dará a conocer mañana martes.



Entre otros puntos, dijo Cosse, se mantendrá el criterio que se viene aplicando actualmente respecto al Índice de Harvard: si se mantiene por debajo de 20 durante tres días seguidos, se habilita el cierre de los locales a las 2.00 AM. Además, dijo, se propuso al MSP que este horario se pueda extender.



El aforo de locales que hasta ahora era de 100 personas, se aumenta a 350 personas por planta, siempre que cumpla con las medidas sanitarias de espacio y distancia.



Se habilitará además el uso de espacios tipo living, con hasta diez personas. Esto permitirá aprovechar mejor el espacio, dijo Cosse.



Hasta ahora, las mesas permitían solo cuatro personas en caso de que hubiera un show y diez para comer. Según el nuevo protocolo, todas podrán tener diez personas. La intendenta aclaró especialmente que no están autorizados los bailes, ya que eso es resorte del Poder Ejecutivo.



También se habilitarán las barras en bares y restaurantes, para las que deberá contarse con mampara y uso de tapabocas para el personal.



En eventos al aire libre se disponen franjas de público, que estarán detalladas en el documento que se dará a conocer mañana, dijo Cosse, pero se podrá llegar hasta las 1.000 personas.



Asimismo, la Intendencia se pliega al aumento de aforo dispuesto por el Ministerio de Educación y Cultura para las salas de espectáculos: se aumenta a 45% en general y a 65% en caso de que todos los asistentes cuenten con las dos dosis de la vacuna anticovid.



Argentina prevé abrir sus fronteras para uruguayos a partir del próximo 6 de setiembre

Pocas horas antes que el presidente Lacalle anunciara los detalles de la reapertura de fronteras para extranjeros vacunados y con propiedades en territorio nacional, la directora nacional de Migraciones de Argentina, Florencia Carginano, dijo que su país prevé habilitar las fronteras terrestres con países como Uruguay y Chile a partir del 6 de setiembre.



“Estamos pensándolo en la segunda etapa, que es a partir del 6 de setiembre, solamente con Uruguay y con Chile”, dijo en el programa "Habrá Consecuencias" (Radio El Destape), al ser consultada sobre la reapertura de fronteras terrestres.



“Nuestra idea es que las provincias que tengan límite con Chile o con Uruguay, y quieran tener una apertura de fronteras, tengan que presentar el protocolo, y hacerlo al corredor seguro. Seguramente, si cumplen con todo, va a ser habilitado”, dijo la funcionaria.



El portal del diario Clarín informó que cuando se abran las fronteras con Uruguay y Chile también se subirá el cupo de la entrada de argentinos desde los 1.700 actuales a 2.300 diarios.

Los casos globales de COVID-19 superan los 200 millones desde que se inició la pandemia



Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superaron este fin de semana la barrera de los 200 millones de contagios, aunque la curva de nuevas infecciones muestra indicios de estabilización sin haber alcanzado los récords de la anterior oleada, en abril.



Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los muertos en la pandemia ascienden a 4,2 millones, informó la agencia de noticias Efe.



Los nuevos casos semanales han ido en aumento desde mediados de junio, mientras que los fallecimientos bajaron en la pasada semana (del 26 de julio al 1 de agosto), después de tres aumentos semanales consecutivos.



Aunque las cifras son altas, mueve al optimismo el ligero descenso de casos semanales registrado desde finales de julio en Europa y América, las dos regiones más golpeadas por la pandemia, aunque éstos siguen en aumento en Asia.



También invita a la esperanza el ritmo de vacunación en muchos países: casi un 30 % de la población mundial ha recibido ya al menos una dosis (aunque en los países de bajos ingresos el porcentaje apenas supera el 1 %), y más de un 15 % está completamente vacunado. En total, se han administrado más de 4.400 millones de dosis en el mundo.

"Todavía no" es necesario adaptar la vacuna Pfizer a las variantes del virus, aseguró el jefe de BioNTech

La vacuna anticovid de los laboratorios Pfizer/BioNTech funciona con las nuevas variantes del coronavirus en circulación y "todavía no" necesita ser adaptada, aseguró este lunes el jefe de BioNTech, Ugur Sahin preconizando más bien una "tercera dosis", informó la agencia de noticias AFP.



"Es posible que en los próximos seis a 12 meses surja una variante que requiera la adaptación de la vacuna, pero todavía no es así", afirmó el ejecutivo en conferencia de prensa. "Tomar una decisión ahora podría revelarse erróneo si en tres o seis meses hay otra variante dominante", añadió.



Este cambio debería hacerse únicamente si "la vacuna existente no es eficaz o no es óptima (...) Por ahora, sabemos que un refuerzo con la fórmula de base es suficiente", insistió Sahin. Por ello, "el mejor enfoque para manejar esta situación es continuar con una dosis de refuerzo", añadió.



Pfizer y BioNTech anunciaron a principios de julio "resultados prometedores" de ensayos con una tercera dosis y preveían pedir autorización para administrarla en Estados Unidos y Europa.



Las declaraciones de Sahin tuvieron lugar durante la presentación de resultados financieros de BioNTech en el segundo trimestre. Desde principios de año, el laboratorio registró 7.300 millones de euros (US$ 8.580 millones) de facturación contra 69,4 millones de euros (US$ 81,5 millones) en el mismo periodo de 2020, antes de terminar la vacuna anticovid.



Este incremento "se debe principalmente al aumento rápido del aprovisionamiento de la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo", indicó.



El laboratorio entregó más de 1.000 millones de dosis desde comienzos de año y cuenta con alcanzar 2.200 millones antes de terminar 2021. Solo con este fármaco, BioNTech espera facturar US$ 18.700 millones este año, indicó. En mayo, el laboratorio preveía únicamente US$ 11.500 millones de facturación anual.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



