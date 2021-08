Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 178 contagios nuevos, tres fallecidos, 1.787 enfermos y 35 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae dan cuenta que hoy se validaron 13.325 test constatándose 178 contagios nuevos frente a los 13.540 y 157 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados llegó al 1,33% y en la víspera había sido de 1,15%.



Hoy se produjeron tres fallecimientos, la misma cifra que en la pasada jornada. Desde que se desató la pandemia hubo 5.982 decesos.



Al día de hoy los pacientes cursando la enfermedad ascienden a 1.787, ayer eran 1.812. De ellos hay 35 internados en CTI y ayer eran 44.



Por otro lado, hoy se produjeron cambios en el índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días. Rivera pasó al color verde -también lo están Durazno y Lavalleja-, pero Soriano retornó al amarillo. El resto del país está bajo ese color. A nivel nacional el indicador se redujo hoy 0,20, ubicándose en 4,34.









Pese al pedido de la OMS de retrasar la aplicación de la tercera dosis anticovid Uruguay seguirá adelante

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró hoy que Uruguay no postergará la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pese al pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retrasarla. “Negativo, central”, respondió el jerarca cuando fue consultado sobre el asunto.



"Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, nuestra guía, nuestro asesoramiento y nuestro rumbo", afirmó el secretario de Estado en rueda de prensa este mediodía, respecto a las terceras dosis que comenzarán a aplicarse a partir del 16 de agosto.



La respuesta del ministro llega luego de que la OMS pidiera, ayer miércoles, retrasar la aplicación de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 y que se considere aplazar la vacunación de los adolescentes en los países ricos, para que haya vacunas suficientes para inmunizar a al menos el 10% de la población de cada país y proteger así a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morir.



Ante esta postura, Salinas explicó: "Yo creo que con todo respecto hacia la autoridad máxima sanitaria mundial, es una oportunidad para que la OMS redirija o redistribuya, en función de esas necesidades, desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas, como es el caso de Uruguay, hacia países que lo necesiten y que lo estén pidiendo", dijo y agregó: "Ese es mi punto de vista. Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera".



El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió anoche un comunicado indicando el objetivo de reforzar la vacunación anticovid para inmunodeprimidos y población en general.



Por otra parte, al ser consultado sobre qué ocurrirá con las dosis del mecanismo Covax que fueron reservadas por Uruguay y que no llegaron, el ministro dijo que eso se tendría que "preguntar a nivel de Torre Ejecutiva, que fue quienes hicieron los acuerdos internacionales" y agregó que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, es quien podría dar "satisfacción a esa interrogante".



Uruguay es el país de América Latina donde la vacunación contra el COVID-19 va más de prisa. En el “podio regional” pasó a Chile, que había dado inicio a la campaña de inmunización un mes antes. "No es una carrera. No importa si estamos primeros o estamos segundos. Lo importante es: nosotros teníamos un objetivo y ese objetivo era lograr la cobertura de inmunidad colectiva que era llegar al 70%. Pensamos que vamos a estar logrando ese objetivo. Estamos en el 64% con dos dosis y que en los días subsiguientes vamos a estar logrando cruzar esa ansiada meta del 70%, sabiendo que tenemos casi un 74% con primera dosis", agregó.



A todo esto, el gobierno chileno también decidió aplicar una "dosis de refuerzo" o tercera dosis de las vacunas AstraZeneca o Pfizer/BioNTech a las personas vacunadas con doble dosis de la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac,para reforzar su inmunización, anunció esta tarde el presidente de ese país, Sebastián Piñera.

Ya se agendaron alrededor de 800.000 personas para recibir el refuerzo de las vacunas contra el COVID-19

Alrededor de 800.000 son las personas agendadas para recibir una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. “Antes de que viniera para acá estábamos próximos a las 800.000 personas y lo vamos a superar”, dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas este mediodía en rueda de prensa.



La agenda para que aquellos vacunados con dos dosis de la vacuna china Sinovac reciban una dosis de refuerzo, del laboratorio Pfizer/BioNTech quedó habilitada en la mañana del martes pasado,.



También se deben agendar los inmunodeprimidos moderados y severos que serán priorizados en la asignación de cupos. Aquellas personas inmunodeprimidas que hayan recibido el esquema completo de Pfizer o Astrazeneca recibirán una tercera dosis con vacuna Pfizer, mientras que los vacunados con Coronavac recibirán el esquema completo de Pfizer.



Asimismo se pueden anotar en la agenda personas para recibir primeras y segundas dosis.



A fines de junio, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que entre agosto y setiembre llegarán a Uruguay más de 1.700.000 dosis de vacunas de Pfizer que están previstas dar el refuerzo a los uruguayos que lo quieran. En la misma línea sostuvo que ya se están asegurando las dosis para el año que viene y eventualmente “para otras situaciones”.

Balance de la marcha de la pandemia a nivel mundial

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 4.257.424 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por la agencia de noticias AFP a primera hora de este jueves a partir de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia más de 200.187.100 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.



Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos de estadística que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante.



La OMS estima incluso que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19, directa e indirecta, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado oficialmente. Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación del testeo en numerosos países.



Ayer miércoles se registraron en el mundo 10.245 nuevas muertes y 626.090 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Indonesia con 1.739, Brasil (1.175) y Rusia (794). La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 614.785 con 35.330.902 contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 559.607 muertos y 20.026.533 casos, India, con 426.290 muertos (31.812.114 casos), México, con 242.547 muertos (2.901.094 casos), y Perú, con 196.673 muertos (2.119.068 casos).



Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 596 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Hungría (311), Bosnia (295), República Checa (284), y Macedonia del Norte (264).



Esta mañana y desde el comienzo de la epidemia, América Latina y el Caribe sumaba 1.382.697 fallecidos (41.168.743 contagios), Europa 1.207.715 (59.029.835), Asia 687.821 (45.551.966), Estados Unidos y Canadá 641.403 (36.765.027), África 173.871 (6.857.065), Medio Oriente 162.502 (10.725.127), y Oceanía 1.415 (89.337). Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el aumento de las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día anterior

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



