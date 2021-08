Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 154 contagios nuevos, cuatro fallecidos, 1.833 enfermos y 49 internados en CTI

Los datos publicados hoy por el Sinae indican que se validaron 4.949 test y se detectaron 154 contagios nuevos, frente a los 7.958 y 160 de ayer respectivamente. De esta forma, el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados alcanzó el 3,11%, mientras que en la víspera había sido de 2.01%.



En esta jornada fallecieron cuatro personas y ayer habían sido seis, con lo que los decesos desde que se declaró la pandemia llegan a 5.976.



Al día de hoy 1.833 pacientes cursan la enfermedad ya ayer eran 1.904. De ellos 49 están internados en CTI y en la jornada pasado eran 48.

No se ha detectado transmisión comunitaria de la variante Delta en Uruguay

El ministro de Salud, Daniel Salinas, anunció hoy que hasta el 19 de julio se habían detectado un total de 83 casos de la variante Delta del coronavirus en todo el país. En todos los casos se trató de personas que estuvieron en el exterior o de contagios intrafamiliares, lo que indica que por el momento no se ha registrado una transmisión comunitaria de esta variante, explicó en diálogo con el programa "Punto de encuentro" (Radio Universal).



El jerarca indicó que precisamente como la transmisión por el momento no es comunitaria es que se decidió dar una tercera dosis de refuerzo a la población vacunada con Sinovac y así prevenir el aumento de casos.



Con respecto a los niveles de vacunación entre los contagiados con esta variante, el ministro indicó que los casos fueron diversos: "pocos con dos dosis de Sinovac, no inmunizados con ninguna unos cuantos y con una sola de Pfizer algunos", detalló.



Salinas agregó que no se dio ningún caso de una persona contagiada con la variante Delta que requiriera internación, como sí ocurrió en el caso de un marinero contagiado con la cepa sudafricana que tuvo que ser asistido.



La tercera dosis comenzará a aplicarse el 16 de agosto; ya se agendaron 562.000 personas

A partir del lunes 16 de agosto, con el inicio de la administración del refuerzo para inmunizados contra el COVID-19, Uruguay se convertirá en el segundo país de las Américas y el Caribe en aplicar terceras dosis. En la región solo República Dominicana había adoptado hasta ahora este criterio. La fecha en la que se comenzarán a dar las dosis de refuerzo en Uruguay fue confirmada a El País por fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Ante el anuncio de que las personas inmunizadas con la vacuna Sinovac recibirán una dosis de Pfizer/BioNTech para reforzar las defensas, surgieron dudas acerca de si el procedimiento de cruzar vacunas es seguro, hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, salió afirmar que sí lo es.



Consultado hoy sobre el asunto, Salinas sostuvo que "es seguro" (...) "Se han hecho cruces, por ejemplo de vacunas de adenovirus con ARN, y también se han hecho estudios con siete u ochos países. Ese cruce es seguro", enfatizó.



El jerarca indicó que no se trata de una innovación, sino que este procedimiento es conocido como "vacunación heteróloga", que implica alternar una y otra vacuna.



"Es como que se dijera se cruza la vacuna de sarampión, rubiola y paperas", explicó el ministro y recordó que muchos uruguayos viajaron a Estados Unidos vacunados con Sinovac y durante su estadía se aplicaron la Pfizer, "sin ningún problema".



Esta mañana se habilitó la agenda para que las personas vacunadas con Sinovac que quieran una tercera dosis de refuerzo se puedan registrar para tener día, hora y lugar para ir a vacunarse y en las primeras diez horas en las que el registro estuvo abierto se inscribieron 562.000 personas, informó el subsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian en su cuenta de Twitter.



Para acceder al "pase responsable" no será necesario darse la tercera dosis de Pfizer/BioNTech



A partir de la decisión de dar una tercera dosis con Pfizer/BioNTech a aquellos que hayan recibido dos de las vacunas del laboratorio chino Sinovac surge la pregunta respecto a si cambiarán las condiciones para acceder al "pase responsable" o "pasaporte sanitario", dos proyectos en los que trabaja el gobierno.



La respuesta es que no, según informó el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian, en Telemundo).



El jerarca explicó que hoy en el esquema de vacunación se consideran suficientes dos dosis y que la tercera de Pfizer "es un refuerzo voluntario, muy recomendada para más anticuerpos y baja circulación".



A mediados de junio se realizó la primera prueba piloto del "pase responsable". El evento se realizó en el auditorio del Sodre y fue una prueba de la implementación del sistema en el que trabaja el gobierno.

Vacuna contra la gripe protege contra COVID severo, según un estudio de la Universidad de Miami



Un estudio global de más de 70.000 pacientes con COVID-19 evidenció que la vacuna anual contra la gripe "puede proteger contra los efectos severos" del coronavirus, divulgaron este martes científicos de la Universidad de Miami (UM).



La investigación que realizó la Universidad de Miami a partir de registros de pacientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Israel y Singapur, entre otros países, señala que detectaron "una asociación entre la vacuna contra la gripe y la reducción de la morbilidad en pacientes con la COVID-19".



El análisis "sugiere fuertemente que la vacuna anual contra la gripe reduce los riesgos de accidente cerebrovascular, sepsis y trombosis venosa profunda en pacientes con la COVID-19", detalla la Facultad de Medicina Miller de la UM.



El estudio, el más grande de su tipo y que no utilizó las identidades de los pacientes, agrega que estos enfermos con el coronavirus que habían sido vacunados contra la gripe también eran significativamente menos propensos a visitar urgencias y ser internados en la unidad de cuidados intensivos.



El estudio examinó los registros médicos electrónicos de 74.754 personas en la base de datos de investigación de la red global de investigación sanitaria TriNetX de más de 70 millones de pacientes para identificar dos grupos de 37.377 de ellos con COVID-19.



El estudio, publicado hoy en la revista científica PLOS One, subraya que el primer grupo de estudio había recibido la vacuna contra la gripe entre dos y seis meses de ser diagnosticado con covid-19, mientras que los del segundo no fueron vacunados contra la gripe.



El análisis reveló que aquellos sin la vacuna contra la gripe eran significativamente más propensos (hasta un 20 % más de probabilidades) de haber sido admitido en la UCI.



Tenían además el 58 % más de probabilidad de visitar el departamento de emergencias, desarrollar sepsis (45% ), sufrir un derrame cerebral (58% ) y una trombosis venosa profunda (40%).



Aunque todavía no se sabe exactamente cómo la vacuna contra la gripe brinda protección contra el COVID-19, la mayoría de las teorías especulan que la primera puede estimular el sistema inmunológico innato.



