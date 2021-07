Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 190 contagios nuevos, siete fallecidos, 2.115 enfermos activos y 61 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae indican que hoy se validaron 8.111 test y se constataron 190 contagios nuevos frente a los 9.026 y 226 de ayer. De esta forma, el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue hoy de 2,34% mientras que ayer había sido de 2,50%.



Los fallecimientos fueron siete y en la víspera habían llegado a tres, con lo que el total de decesos desde que se declaró la pandemia ascienden a 5.959.



Al día de hoy los pacientes que cursan la enfermedad llegan a 2.115 y en la víspera eran 2.227. De ellos 61 están internados en CTI y ayer jueves eran 63.



En esta jornada los departamentos de Soriano y Lavalleja pasaron al color verde del Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, sumándose de esta forma a Durazno y Flores. Por otro lado, Treinta y Tres pasó de naranja a amarillo. El resto del país está en amarillo. A nivel general el indicador hoy bajo 0,16 ubicándose en 5,83.



La variante Delta no solo es más contagiosa que la cepa original, sino que puede causar infección más grave



Un reciente estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reveló que la variante Delta es tan contagiosa como la varicela, y que es más probable que rompa la protección adquirida con las vacunas contra el COVID-19, publicó hoy The New York Times.



El documento señala, además, que esta cepa india descubierta en octubre del año pasado puede causar una enfermedad más grave que las diversas variantes que circulan alrededor del mundo.



“La variante Delta es más transmisible que los virus que causan MERS (síndrome respiratorio de oriente medio), SARS (síndrome respiratorio agudo grave), Ébola, el resfriado común, la gripe estacional y la viruela, y es tan contagiosa como la varicela”, publicó el periódico americano en base al documento de los CDC.



Algunos científicos explican que la transmisión en personas vacunadas es “poco común”, pero otros sostienen que “puede ser más común de lo que se pensaba”.



Por eso, el documento de los CDC hace especial énfasis en que el uso de tapabocas debe darse a nivel mundial y no solo en espacios cerrados o con alta transmisibilidad del virus. “Dada una mayor transmisibilidad y la cobertura de vacunas actual, el enmascaramiento universal es esencial”, dice el informe.



Además sostienen que las personas con el sistema inmunológico debilitado deben usar máscaras incluso en lugares en donde no existe una alta transmisión del virus, y que también deberían hacerlo los vacunados que estén en contacto con niños pequeños, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad.



Igualmente, y más allá de todas las barreras existentes para combatir el virus, como el tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos, la información del documento de los CDC demuestra que las vacunas para combatir el coronavirus siguen siendo “altamente efectivas para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes en personas vacunadas”.

Aumentan el aforo de los gimnasios para vacunados y ultiman detalles para que el público vuelva al fútbol

Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte, anunció que cuando retorne el público al fútbol "va a andar cerca del 50 % y esperemos que en noviembre (para las finales de las copas Sudamericana y Libertadores) tengamos algo más".



Un hecho no menor es que según confirmó la presencia en los estadios será para aquellas personas que estén vacunadas: "La idea es seguir avanzando. Por ahora será con dos dosis".



En diálogo con el programa Desayunos Informales, de Canal 12, Bauzá agregó que "los partidos de Eliminatorias que tenemos en setiembre será solo para uruguayos", pero se trabaja para que a partir de noviembre se permita el ingreso de extranjeros, teniendo en cuenta que equipos del exterior participarán en las finales de Copa Libertadores masculina y femenina y Sudamericana.



Entre los detalles a los que hizo referencia Bauzá, tamibién manifestó que adentro de los escenarios deportivos se deberá usar mascarilla, incluso aunque se trate de personas vacunadas.



Si bien "en OFI (la liga de fútbol del interior del país) la venta de entradas andará alrededor de 200 y 300 entradas", el retorno del público al fútbol profesional se estudia y cada vez parece estar más cerca.



Por otra parte, Bauzá dijo que a partir del 1° de agosto "se autoriza a propietarios o administradores de gimnasios, recintos cerrados y piscinas, a incrementar el aforo máximo de personas que pueden ingresar al 65% de su capacidad máxima así como el uso de espacios destinados a vestuarios o similares".



Para ingresar a los gimnasios todos los mayores de 12 años deberán presentar "el certificado de vacunación correspondiente emitido por el Ministerio de Salud Pública, donde conste que fueron suministradas las dos dosis y transcurridos los 14 días a partir de la segunda dosis".



Bauzá agregó que "las personas que han tenido COVID-19 y no se han podido vacunar, llevando certificado de que han transcurrido la enfermedad y estando inmunizadas podrán ingresar, tendrán que tener un plazo de 90 días".



Según la OMS, los casos de COVID-19 se han duplicado en gran parte del mundo en el último mes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que las infecciones por COVID-19 se duplicaron en el último mes en cinco de sus seis regiones geográficas y que la situación es grave en África, donde en el mismo periodo las muertes por esta enfermedad han aumento un 80 %, lo que se atribuye principalmente a la circulación de la variante Delta, informó la agencia de noticias Efe.



La variante Delta (identificada originalmente en India) es dos veces más transmisible que el virus original que desató la pandemia y puede generar más hospitalizaciones, pero no causa una mortalidad más elevada ni afecta más a los niños, aseguró la jefa de la célula técnica anticovid de la organización, Maria Von Kerkhove.



La manera de contener su transmisión es la misma, es decir aplicar el conjunto de medidas preconizadas contra la COVID-19, como la distancia social, la higiene de manos, el uso de la mascarilla, la detección rápida de casos, rastreo de contactos y aislamiento, y la vacunación allí donde sea posible.



Los expertos de la organización advierten que aparecerán más variantes en la medida en que el virus continúa circulando, se adapta al entorno y cambia para asegurar su supervivencia.



En una rueda de prensa virtual desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que al ritmo actual en menos de dos semanas se superaran los 200 millones de casos confirmados de COVID-19, aunque recordó que "todos sabemos que las cifras están subestimadas".



Actualmente, 29 países sufren de falta de suministros de oxígeno y varios otros carecen de equipamientos básicos para la atención de pacientes, dijo el responsable, poniendo en evidencia que si bien la situación ha mejorado mucho en regiones o países con altas tasas de vacunación, a nivel global la pandemia sigue afectando a millones de personas.



La OMS denunció que la disponibilidad de test de COVID-19 en África es menos del 2 %, con respecto a los países ricos, "lo que deja a la mayor parte del mundo ciega para entender dónde está el virus y cómo está cambiando".



Pese a los llamamientos que desde hace meses formula la OMS para favorecer un acceso de los países más pobres a las vacunas, Tedros dijo que poco se ha avanzado y reconoció que a este paso parece improbable que se cumpla con el objetivo de que al menos el 10% de la población de cada país esté completamente vacunada para finales de setiembre y el 40% para fin de año.



Hasta el momento, solo la mitad de países han alcanzado una cobertura de vacunación del 10 %, menos de una cuarta parte han llegado al 40% y solo tres países del mundo han vacunado al 70% de su población, nivel establecido para alcanzar la inmunidad colectiva requerida para acabar con la pandemia.



Según datos del Ministerio de Salud Pública, hasta la media tarde de hoy Uruguay había inoculado con dos dosis de las vacunas anticovid que aplica el país al 62,55% de su población.



El 80 % de la población objetivo de Chile ya recibió alguna de las vacunas anticovid; van por tercera dosis

El 80% de la población chilena susceptible de ser vacunada completó su esquema de vacunación contra el COVID-19, porcentaje a partir del cual se considera que se da la inmunidad de rebaño, informaron este viernes las autoridades sanitarias según la agencia de noticias Efe.



En un país con casi 19 millones de habitantes, "la población objetivo (a vacunar) es 15.200.840 de personas, donde un 86 % de la población se ha vacunado con única y primera dosis y un 80 % de la población se ha vacunado con dosis única y segunda dosis", consignó el ministro de Salud, Enrique Paris.



"Hemos alcanzado el 80 % de la población objetivo con un esquema de vacunación completo. Felicitamos a los chilenos porque este es un logro de todos. Debemos seguir con este proceso de vacunación, las vacunas seguirán llegando al país", dijo Paris.



La negociación anticipada de las vacunas con diversos laboratorios, así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que agilizaron la inmunización en Chile, proceso en el que ha sido uno de los líderes mundiales desde el primer momento.



Hasta ahora han llegado más de 28,5 millones de dosis, la mayoría del laboratorio chino Sinovac (casi 19,7 millones) y en menor medida también de Pfizer/BioNTech, Cansino y AstraZeneca.



Las autoridades sanitarias aprobaron también las vacunas del laboratorio Janssen, de Johnson & Jonhson, y la rusa Sptunik V, de las que esperan recibir dosis en los próximos meses.



Por medios de la prensa local, esta jornada se supo que el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) recomendó al Ministerio de Salud inocular una tercera dosis o "dosis de refuerzo" a la población, mientras que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que existen vacunas disponibles para hacerlo, pero que hasta el momento no se ha definido una estrategia al respecto.



Como resultado del alto porcentaje de inmunización, después de una grave segunda ola que se extendió de marzo a julio y puso contra las cuerdas al sistema hospitalario, la pandemia se ha replegado hasta niveles no vistos desde abril de 2020 y el país recupera parcialmente la normalidad tras un largo periodo de restricciones.



La variación de nuevos casos confirmados de coronavirus en Chile descendió un 14% y un 47% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente, informó este viernes el Ministerio de Salud.



La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzó a las 1.614.629, de las que 8.593 se encuentran en etapa activa, mientras que el número global de fallecidos ascendió a 35.366 desde que comenzó la pandemia.



La tasa de positividad —número de contagios detectados por cada 100 test PCR realizados— informada este viernes fue del 2,14 % con base en los resultados de 63.348 exámenes PCR y test antígeno realizados en las últimas 24 horas.



Son ya varias las semanas en las que el país se encuentra con una tasa de positividad inferior al 5%, dato que, sostenido por más de 15 días, es tomado en cuenta por Organización Mundial de la Salud como uno de los criterios epidemiológicos para dar por controlada la pandemia.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.