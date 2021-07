Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 226 casos nuevos, tres fallecidos, 2.227 enfermos y 63 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae indican que hoy se validaron 926 exámenes, detectándose 226 casos nuevos frente a los 8.991 y 198 respectivamente de ayer, El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue hoy de 2,50% y en la víspera fue 2,20%,



Los fallecidos hoy fueron 3 y ayer habían sido nueve.



La cantidad de enfermos alcanza a 2.227 pacientes y en la víspera eran 2.305. De ellos 63 están internados en CTI frente a los 68 de ayer miércoles.



Hoy Durazno pasó al color verde del Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, sumándose a Flores que hace varios días que muestra esa condición,. Treinta y Tres volvió al color naranja que había abandonado ayer y el resto del país está en amarillo.​

Delgado anunció la llegada al país de más de 1.700.000 vacunas de Pfizer para aplicar terceras dosis

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que entre agosto y setiembre llegarán a Uruguay más de 1.700.000 dosis de vacunas de Pfizer, lo que permitirá aplicar una tercera dosis de refuerzo a quiene fueron inoculados con la vacuna de Sinovac.



“Uruguay ya tiene las vacunas necesarias para todo aquel que tuvo la inmunización con Sinovac y poder darse el refuerzo con Pfizer. Ya las tiene adquiridas. Van a venir en el correr de agosto y setiembre más de 1.700.000 vacunas de Pfizer para cubrir a toda la población uruguaya”, dijo Delgado este jueves en rueda de prensa.



El anuncio se da luego de que el gobierno aprobara ayer la administración de una tercera dosis de refuerzo para todas las personas que se inmunizaron con la vacuna china.



Esta dosis adicional será con la vacuna de Pfizer por dos motivos: porque es con la que se dispone en mayor medida en el país y, también, porque tiene una efectividad para prevenir contagios de COVID-19 superior a la vacuna china (59% Sinovac y 78% Pfizer, según los datos uruguayos).



El jerarca también confirmó que la agenda estará disponible a partir de la semana que viene para aquellos que cumplan con “por lo menos tres meses de inmunización”.



“Lo más importante es que se van a definir en la misma secuencia en que se vacunaron”, con la primera y segunda dosis de la vacuna de Sinovac, dijo y agregó: “Esperemos que sea un proceso rápido”.



Delgado sostuvo además que ya se están asegurando las dosis para el año que viene y eventualmente “para otras situaciones”. “Hoy en el mundo se empezó a discutir la vacunación de los 5 a los 12 años. Son cosas que nosotros tenemos que prever”, sostuvo.



El infectólogo Eduardo Savio dijo que es posible que haya que vacunarse anualmente contra el COVID-19

El infectólogo Eduardo Savio dijo que “es tan necesario revacunarse como el haberse vacunado antes”, luego de que el gobierno aprobara ayer la administración de una tercera dosis de refuerzo para todas las personas que se inmunizaron con la vacuna Sinovac contra el COVID-19 y agregó que “seguramente habrá revacunación el año que viene y no sabemos si en el futuro esto no será anual”.



En declaraciones al programa En Perspectiva (radio Mundo) Savio dijo que “esto no tiene que sorprender a nadie, tiene que tomarse como un gesto muy proactivo y protector hacia la población del país”. Además subrayó que “tenemos que estar ciertos de que la revacunación es necesaria y no es un capricho”.



“Si estamos en un escenario en el que ingresan variantes que dan mayor transmisibilidad y enfermedad, y encuentra parte de la población con la inmunidad previamente adquirida algo debilitada podemos dar un enorme paso atrás”, agregó.



"Las vacunas funcionan y está demostrados claramente en el país”, dijo Savio y agregó que lo que se está mirando es el ingreso de nuevas variantes que “puede impactar en la eficacia de las vacunas en tiempo real (...) Eso lleva a la necesidad de una tercera dosis", explicó.



"Lo que se ha visto en la vacunación en tiempo real aquí y en todo el mundo es que, cuando una persona está completamente inmunizada con Coronavac u otras vacunas, en algún momento se llega a un nivel máximo de anticuerpos protectores”, dijo, aunque explicó que invariablemente estos “van cayendo” con el paso del tiempo.



En cuanto a la inmunidad que implicaría esta tercera dosis, Savio dijo que “luego de la revacunación con Pfizer van a tener no menos de seis meses o más de seguridad completa. Seguramente hasta el año que viene no tienen que hacer nada de nuevo”.



"Hay evidencia suficientes como para que una comisión asesora emita esa decisión. Esto no es caprichoso, esto lleva muchas horas de investigación, de estudio y de análisis. Acá no se está opinando, se esta basando en lo que se dispone para dar la mejor solución”.



La OPS advierte que Latinoamérica puede enfrentar una "avalancha de problemas de salud" poscovid



Latinoamérica y el Caribe pueden enfrentar una "avalancha de problemas de salud" por interrupciones en la atención primaria provocadas por la pandemia del COVID-19, advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). según informó la agencia de noticias AFP.



Retrasos en la inmunización de niños, falta de controles prenatales, deficiente seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas: las disrupciones provocadas por la emergencia del nuevo virus "están teniendo un impacto desmedido en nuestro primer nivel de atención", dijo en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS.



El 97% de los países y territorios americanos participantes en una encuesta reciente reportaron alteraciones de sus servicios, mientras que el 45% informó de interrupciones en al menos la mitad de ellos, según la OPS.



Por otra parte, más de 300.000 niños, la mayoría en Brasil y México, no recibieron sus vacunas de rutina en 2020, dijo Etienne.



Y la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión se redujo en un 10% en ocho países de las Américas, incluidos Venezuela, Panamá y Brasil, y disminuyó un 20% en Surinam.



"Si no revertimos estas tendencias, corremos el riesgo de una avalancha de empeoramiento de los problemas de salud en las Américas", alertó Etienne. "Pronto, el COVID-19 no será la única crisis de salud que demande la atención de los países".



Por eso, la experta recomendó alternativas en la prestación de salud, como la telemedicina y los programas de extensión comunitaria. Y enfatizó que más que nunca invertir recursos en la atención primaria de la población es la "opción inteligente".



"Como dice el refrán: 'Más vale prevenir que curar'", puntualizó.



La pandemia de COVID-19 declarada en marzo de 2020 sigue teniendo "un costo devastador" en las Américas, dijo Etienne, al informar sobre la situación epidemiológica en la región la última semana.



"Hasta el momento, solo el 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido completamente vacunada contra COVID-19", recordó, al señalar que sólo en países como Estados Unidos, Chile y Uruguay la cobertura de inmunizaciones es mayor.



"Esto significa que no podemos relajar en absoluto las medidas de salud pública", urgió. "Por favor, recuerden que ninguno estará a salvo hasta que todos lo estén".

Argentina superó los 105.000 muertos a raíz de la pandemia

Argentina notificó este jueves 14.115 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.905.925, mientras que los fallecimientos se elevaron a 105.113, tras ser reportadas 291 muertes en las últimas 24 horas, informo la agencia de noticias Efe.



Las cifras revelan un descenso respecto a los positivos registrados ayer miércoles, cuando se notificaron 15.883 casos.



Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos.



En la provincia de Buenos Aires se reportaron este jueves 3.618 casos, mientras que en la central provincia de Córdoba se contabilizaron 2.227 positivos, en la de Santa Fe se reportaron 1.200 contagios y en la capital de Argentina se registraron 660 contagios.



De acuerdo con el informe oficial, hay 4,54 millones de pacientes que ya han sido dados de alta, en tanto que el número de personas con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este jueves de 4.090, bastante por debajo del récord de 7.969 del pasado 14 de junio.



El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 55,9 % a nivel nacional y del 54 % si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia.



Hasta el momento, en Argentina se han realizado 19,2 millones de test para detectar el virus, de los cuales 98.149 se hicieron este jueves.



Argentina experimentó en abril y mayo un vertiginoso aumento de los casos de COVID-19, con altísimo nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva, pero la curva ascendente de positivos comenzó a ceder en junio, tras la aplicación de nuevas restricciones sanitarias.



De acuerdo con datos oficiales difundidos este jueves, hasta el momento se han aplicado 31,07 millones de dosis. Un total de 24,5 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 6,5 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.