Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Por primera vez desde el 17 de febrero no hubo ingresos a CTI y ya no hay departamentos en color naranja

Aunque la pandemia aún no está controlada y los cuidados no farmacológicos (tapabocas, higiene de manos y distancia social) deben mantenerse para evitar enfermarse, hoy se produjeron noticias alentadoras.



La primera es que según el reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) hoy no hubo ingresos a CTI de pacientes con COVID-19, lo que no sucedía desde el 17 de febrero. La segunda es que en el país ya no hay departamentos bajo el color naranja del índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días.



De acuerdo con el reporte de SUMI de hoy miércoles, hay 84 pacientes covid internados en CTI. La ocupación total de camas en estos centros es de 57,3%, pero las ocupadas por pacientes con esa enfermedad son solo el 9,1%. Además, según el reporte, hay 927 camas operativas y están ocupadas 531.



El informe de SUMI indica que en las últimas 24 horas se produjeron cuatro fallecimientos y siete altas de pacientes que estaban en CTI.



Los datos de hoy: 226 contagios nuevos, nueve fallecidos, 2.305 enfermos y 68 internados en CTI

Según el informe divulgado hoy por el Sinae se validaron 8.991 test y se detectaron 198 casos nuevos, ayer habían sido 9.670 y 226 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue hoy de 2,20% frente al 2,33% de la víspera.



Hoy se produjeron nueve fallecimientos y ayer habían sido 5. De esta forma la cantidad de decesos desde que se desató la pandemia llegan a 5.950.



La cantidad de enfermos asciende a 2.305 y ayer eran 2.404. De ellos hay 68 pacientes en CTI y ayer eran 77. Esta cifra no coincide con la que aparece en el texto de más arriba que reporta la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensivista (84), porque ésta y el Ministerio de Salud Pública aplican criterios diferentes para definir si un paciente es covid o no.



Hoy el departamento de Treinta y Tres dejo de estar bajo el color amarillo del índice de la Universidad de Harvard. Con lo que todo el país, a excepción de Flores que es verde, está en amarillo. El indicador se redujo hoy 0,16 ubicándose en 5,83



MSP confirmó tercera dosis con Pfizer para todos los que se vacunaron con Sinovac; la agenda se abre en agosto



El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que a las personas que se hayan dado la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Sinovac se les dará una tercera dosis con Pfizer, según un comunicado que emitió la cartera este miércoles.



La Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el grupo ad -hoc recomendó al gobierno el suministro de esta tercera dosis para todas las personas que recibieron el esquema primario con la vacuna Coronavac.



Graciela Pérez Sartori, encargada de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), señaló al final de la tarde en conferencia que se abrirá en agosto la agenda para la aplicación de esa tercera dosis con Pfizer para todos aquellos que hayan recibido dos dosis de Coronovac. La fecha no fue precisada.



En "breve" se comunicará la agenda para los interesados, así como se "aumentará la cantidad de vacunatorios" para que este proceso pueda ser "rápido", enfatizó la jerarca.



Consultada sobre cómo será la inmunización, Pérez Sartori señaló que se va a "reproducir el esquema inicial", de avanzar por edad y franjas.



Para este paso "se tuvo en cuenta la caída natural de los anticuerpos y a su vez la necesidad de mayor cantidad de anticuerpos frente a estas variantes", como la Delta, destacó.



Pérez Sartori señaló además que se definió aplicar una nueva dosis a los, por lo menos, 90 días de la segunda por la cantidad de anticuerpos con que cuentan quienes se hayan inmunizado con las dosis de la Coronavac. "Es en el declive, y como (la cantidad de anticuerpos) va cayendo, y es esa ventana de oportunidad antes de que caiga mucho, y en el momento oportuno en el que estamos", dijo.



"Uruguay no solamente está vacunando muy rápido y muy bien, sino que está haciendo un seguimiento con estudios de efectividad y serológicos, y se está planteando cómo seguir a estas personas con su tercer dosis", agregó la experta.



Esta tercera dosis no será obligatoria, tal como no lo han sido las dos primeras de las tres vacunas anticovid que ofrece Uruguay.



La Dirección de Salud de Rivera informó que detectó dos casos de Delta en personas que viven en Livramento



La dirección de Salud de Rivera informó hoy que se detectaron dos nuevos casos positivos de la variante Delta en personas que residen en la ciudad brasileña de Santana do Livramento, limítrofe con Rivera.



Estos dos casos positivos secuenciados en Uruguay son contactos directos de "un familiar que llegó desde el extranjero el 15 de julio", puntualizó la cartera con datos de la Unidad de Epidemiología de Rivera.



El positivo que generó los contactos ingresó a Brasil con un PCR negativo de 72 horas. Dos días después, el 17 de julio, presentó síntomas de COVID-19 por lo que se hizo un test rápido un día después, que arrojó resultado positivo.



Se espera la secuenciación genómica de otros tres contactos del paciente infectado originalmente.



Estos casos se suman a los 28 que lleva detectados el país hasta el momento. El 17 de julio, el ministro de Salud, Daniel Salinas, comunicó los primeros 26 casos y el viernes se identificaron dos casos más.



ASSE evalúa crear registro de funcionarios no vacunados para hacerles testeos regulares



El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró que no se exigirá al personal de la salud estar vacunados contra el coronavirus, pero indicó sí podría ser obligatorio que aporten sus datos para confeccionar un registro de todos aquellos que no están inmunizados para hacerles testeos periódicos.



"En ASSE estamos pensando en ver si podemos aplicar que los funcionarios nuestros que no se vacunen tengan una serie de hisopados regulares", expresó el jerarca hoy miércoles en rueda de prensa y aseguró que algo similar ocurre en Israel "que hisopa cada tanto tiempo a personas no vacunadas".



Realizar testeos regulares, explicó Cipriani, es una de las disposiciones que los trabajadores que no quieren vacunarse posiblemente tengan que seguir, pero también deberán continuar con el resto de las medidas, como mantener el uso del tapabocas. "Nosotros tenemos que velar por la seguridad de los pacientes", dijo.



La idea de realizar un registro ya fue implementada sobre los estudiantes de Medicina que no se dieron las dosis contra el COVID-19 y que la semana pasada comenzaron las prácticas presenciales. De esta manera, indicó, se busca estimularlos a que se vacunen.



"Con ese uno a uno iremos trabajando. Vamos a estimular y pedimos a todos los estudiantes conciencia con ese tema", dijo el presidente de ASSE.



Israel autoriza vacunación anticovid para niños de cinco a 11 años vulnerables

Los niños de entre 5 y 11 años susceptibles de sufrir complicaciones graves ligadas al COVID-19 podrán ser vacunados a partir del 1 de agosto en Israel, indicaron responsables sanitarios este miércoles, según informó la agencia de noticias AFP.



En un documento publicado ayer, el Ministerio israelí de Salud aprobó que los niños de 5 a 11 años que presenten "riesgos importantes de enfermedades graves o de deceso a raíz de una infección al nuevo coronavirus" puedan vacunarse.



"Se trata de una autorización especial y cada vacunación será estudiada caso por caso", indicó el miércoles un portavoz del ministerio a la AFP.



"Esta autorización será efectiva a partir del 1 de agosto", añadió. "De momento, no se recomienda la vacunación de (todos los) niños de 5 a 11 años", matizó no obstante el ministerio, subrayando que solo se podrá administrar el inmunizante a los infantes más vulnerables.



Según la directiva del ministerio, los menores con enfermedades pulmonares crónicas graves, inmunodepresión severa, trastornos del desarrollo neurológico, drepanocitosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y obesidad importante podrán ser vacunados con una dosis de 0,1 ml de la vacuna Pfizer, es decir, tres veces menor a la dosis estándar.



Cerca de un 55% de la población israelí recibió las dos dosis de la vacuna gracias a una amplia campaña iniciada a finales de diciembre, e impulsada por un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer.



El laboratorio entregó al país, de 9,3 millones de habitantes, millones de dosis a cambio de datos sobre los efectos da la vacunación. A principios de junio, las autoridades extendieron la vacunación a jóvenes de 12 a 16 años.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.