Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: seis fallecidos, 248 casos nuevos, 3.116 enfermos y 84 internados en CTI

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó este viernes que se realizaron 8.601 test y se detectaron 248 nuevos casos de contagios por coronavirus, ayer fueron 8.898 y 306 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue hoy de 2,88 frente al 3,43 de la víspera,



En tanto, hubo seis fallecimientos por coronavirus en todo el país en las últimas horas, ayer habían sido ocho. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 5.919 personas.



Son 3.116 las personas que se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad y ayer eran 3.287. Del total de personas que cursan la enfermedad actualmente, 84 están internadas en cuidados intensivos frente a las 89 de ayer.



Por otro lado, el departamento de Flores es el primero en volver al color verde del Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días. Paysandú y Treinta y Tres continúan en color naranja y el resto del país en amarillo.



A nivel nacional ese indicador volvió a reducirse, esta vez 0,83, ubicándose en 7,02.



Se identificaron dos nuevos casos de la variante Delta y uno de Alfa en Uruguay



Se identificaron en las últimas horas dos nuevos casos de la variante Delta de COVID-19 y uno de la Alfa, informó informó el ministro de Salud, Daniel Salinas. De esta manera, hay 28 casos de la variante Delta y cuatro de la Alfa.



El País informó el miércoles pasado que esta variante, 97% más transmisible que la forma original del COVID-19, afectaría más a la población joven. Ese mismo día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que esta variante debería convertirse en la dominante en los próximos meses.



El lunes último , Carlos Batthyány, director del Institut Pasteur Montevideo, dijo que la llegada de la variante fue en un volumen "mucho más alto" de lo esperado.



Si bien en las últimas semanas surgieron dudas en cuanto a la efectividad de las vacunas para contrarrestar esta variante, un estudio reciente indica que la inoculación sigue siendo clave para el control de infecciones por ella. De hecho, en las regiones con alta circulación de variante Delta, pero con buena cobertura de vacunación, los datos al momento son claros acerca de que el aumento de casos no se acompaña de un incremento en las muertes e internaciones; esto es, existe un desacople entre nuevos casos (aumentan) y enfermedad grave (no aumentan).



Esta es evidencia de que las vacunas siguen funcionando muy bien frente a las variantes del virus SARS-CoV-2 como la Delta para prevenir hospitalizaciones y muerte. Un estudio del Reino Unido asociado a la variante Delta mostró que la vacuna Pfizer tuvo una efectividad del 96% después de dos dosis para prevenir la hospitalización, lo que, según publicó el Wall Street Journal, significa que las personas no vacunadas en el estudio tenían más de 25 veces de probabilidades de ser hospitalizadas con Covid que una persona vacunada promedio.

El MSP pretende que en agosto se puedan implementar los test de antígenos en farmacias



El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja para que se puedan realizar "lo antes posible" test de antígenos de COVID-19 en farmacias, tras el decreto del Poder Ejecutivo que habilita esta opción, informó a El País el director general de Salud, Miguel Asqueta.



Por un lado, buscan que la próxima semana esté terminada la reglamentación que permita a las farmacias que cumplan con determinados requisitos realizar estos test.



Si bien no se manejan fechas concretas, el objetivo de la cartera que dirige Daniel Salinas es llegar a agosto con "todo preparado" para comenzar a realizar el testeo en estos comercios. El Poder Ejecutivo emitió un decreto el viernes 9 de julio en este sentido, porque se considera "imprescindible en la situación epidemiológica actual”.



Las autoridades trabajan en una ordenanza ministerial al respecto, así como en las condiciones para la habilitación de locales aptos para realizar los test.



Otro aspecto que manejan es la capacitación al personal sobre la técnica del test y el mecanismo informático para notificar los resultados. Esto llevará un tiempo, pero esperan que no se extienda porque "la idea es no dilatar mucho la disponibilidad", subrayó Asqueta.



Se produjo importante aumento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos esta semana

La pandemia de COVID-19 provocó esta semana en Europa y en Estados Unidos un aumento espectacular de casos por la presencia de la variante Delta, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales hasta ayer jueves.



El número de casos diagnosticados solo refleja sin embargo una fracción del número real de contagiados, y las comparaciones entre países deben realizarse con precaución ya que la política de test cambia de un país a otro. Con 521.800 casos registrados diariamente en el mundo, esta semana crecieron muy rápido los contagios (+9% con respecto a la semana anterior). Este porcentaje aumenta desde mediados de junio, tras dos meses de descenso continuado. Solo África y la zona de América Latina y el Caribe mejoraron su situación en relación a la semana pasada: 11% y 9% menos de casos, respectivamente.



El número de contagiados creció con rapidez en el resto de regiones: +62% en Estados Unidos/Canadá (solo Estados Unidos progresa, Canadá baja), +42% en Oceanía (pero con relativamente pocos casos, 1.200 diarios), +26% en Europa, +7% en Oriente Medio y 5% en Asia.



La variante Delta del coronavirus, muy contagiosa, se convirtió en la mayoritaria en buena parte de Europa y en Estados Unidos.



Francia es el país donde más crecieron los casos (+193%, 14.300 nuevos positivos al día) entre los países con más de 1.000 casos diarios durante los últimos siete días. Un aumento que podría estar sobrestimado ya que el 14 de julio fue festivo en el país. Le siguen por porcentajes Israel (+150%, 1.300) e Italia (+115%, 3.400). Al revés, Tunez (-40%, 4.500 nuevos casos diarios) y Namibia (-40%, 700) registraron los mayores descensos esta semana.



El Reino Unido es el país que registró el número más alto de nuevos contagios esta semana (45.900, +24%), seguido de Indonesia (43.800, -1%) y Estados Unidos (42.900, +63%).



Por tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, el archipiélago de Fiyi (834) es el más afectado, por delante de Chipre (782) y las islas Seychelles (545). El Reino Unido (473) y España (380) también figuran entre los diez primeros. Indonesia registró el dato más alto de fallecidos diarios, con 1.263 personas al día, por delante de Brasil (1.153) y la India (1.000).



Ecuador se convirtió esta semana en el país de más de un millón de habitantes que vacuna más rápido, al administrar dosis al 1,75% de su población cada día. Le siguen Mauricio (1,57%) y Dinamarca (1,30%).

Regulador europeo aprueba vacuna anticovid de Moderna para jóvenes de 12 a 17 años

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó hoy viernes la utilización de la vacuna anticovid Moderna para los jóvenes entre 12 y 17 años, el segundo fármaco autorizado para los adolescentes en los 27 países de la Unión Europea (UE), informó la agencia de noticias AFP.



Esta vacuna se administrará a los adolescentes con el mismo protocolo que a los mayores de 18, dos dosis en el músculo de la parte superior del brazo, con cuatro semanas de intervalo.



"El Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó conceder una extensión a la vacuna COVID-19 Spikevax (anteriormente conocida como Covid-19 Vaccine Moderna) para incluir su uso entre los menores de 12 a 17 años", declaró el regulador europeo en un comunicado.



Los efectos de Spikevax, de la sociedad biotecnológica Moderna, fueron analizados a partir de un estudio con 3.732 jóvenes de esas edades. Este estudió demostró que la vacuna producía una respuesta de anticuerpos comparable a la de los adultos con edades de 18 a 25 años.



"Estos resultados permitieron concluir al CHMP que la eficacia de Spikevax entre los jóvenes de 12 a 17 años es similar a la de los adultos", concluyó la agencia, cuya sede se encuentra en Ámsterdam. La vacuna de la alianza Pfizer/BioNTech, que utiliza la misma tecnología ARNm que la de Moderna, ya había sido autorizada a partir de los 12 años en Estados Unidos, en Canadá y en los 27 países de la UE.



Los adolescentes desarrollan en general formas menos graves del COVID-19 que las personas más mayores, pero pueden contagiarse y participar en la transmisión del virus. Por eso, su inmunización es fundamental para lograr detener la epidemia, según los expertos. La mitad de los adultos en Europa, 200 millones de personas, están vacunados contra el covid-19, declaró el jueves la Comisión Europea.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.