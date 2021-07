Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: siete fallecidos, 305 contagios nuevos, 3.838 enfermos y 107 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se validaron 9.113 test detectándose 305 contagios nuevos, Ayer habían sido 5.893 y 217 respectivamente. El porcentaje de test positivos sobre el total de exámenes realizados fue hoy de 3,35% frente al 3,68% de ayer.



En esta jornada se produjeron siete fallecimientos, cifra idéntica a la de la víspera.



Al día de hoy 3.828 personas cursan la enfermedad (ayer eran 4.082) de las cuales 107 están internadas en CTI frente a las 111 de ayer.



Hoy los departamentos de Maldonado y Rocha pasaron al color amarillo en el Índice de la Universidad de Harvard, el que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días. De esta forma los únicos que permanecen bajo el color naranja son Artigas, Paysandú, Canelones y Treinta y Tres.



A nivel país ese índice se redujo hoy 0,53, ubicándose en 8,74.



Uruguay superó hoy el 70% de personas con al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus



Hoy a las 14:26 Uruguay alcanzó el 70% de la población total del país con, al menos, una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, de acuerdo a los datos del Monitor de vacunación que elabora el Ministerio de Salud Pública (MSP).



El departamento de Flores lleva la delantera este martes con cerca del 77% de la población vacunada. En segundo y tercer lugar se ubican Artigas y Durazno, con cerca del 76% de la población con una de las vacunas.



En Montevideo, ese porcentaje se ubica en el entorno de 74%; en Canelones poco más de 61%; Salto un 66% y Maldonado 70%.



El jueves pasado se alcanzó la cifra de dos millones de uruguayos vacunados con las dos dosis contra el COVID-19, un 56,5% de la población. Esta cifra aumentó a casi 59% este martes.



Al momento de cerrar este texto (las 19:30) el último dato disponible mostraba que ya recibió una dosis de alguna de las vacunas el 70,04% de la población, lo que equivale a 2.481.401 personas. En tanto, había recibido las dos dosis el 58,8% de los habitantes del país, o sea 2.084.514 personas.



Mañana de noche llegará al país una nueva partida de vacunas de Pfizer-BioNTech de 120.510 unidades.



El presidente descarta exigir cuarentena obligatoria a quienes retornen al país desde el exterior

El presidente Luis Lacalle Pou se pronunció en contra de exigir una cuarentena obligatoria a quienes regresan al país desde el exterior porque, a su juicio, sería un "contrasentido" hacerlo a pocos meses de que comience la primavera, momento en que el gobierno espera reabrir las fronteras.



“Estuvimos discutiéndolo con el ministro de Salud Pública y la decisión de Presidencia por ahora es mantener como veníamos”, sostuvo el mandatario.



“Estamos pensando sobre la primavera y la posibilidad de que vengan a Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas que es el turismo. Sería un contrasentido ahora empezar a pedir la cuarentena”, sostuvo Lacalle en rueda de prensa, luego de recorrer las instalaciones de Reducto, un centro de producción audiovisual que incluye estudios de filmación.



Además, dijo que se considera que “no es necesario por la situación del virus actual y de la protección que tiene la gran mayoría de uruguayos que optaron por vacunarse”.



Actualmente, a los que ingresan con test PCR negativo y vacunados se les recomienda el aislamiento y solo se obliga a hacer un test PCR al séptimo día -o hacer cuarentena de 14 días en caso de no querer someterse al segundo test.



Al ser consultado sobre si la reciente llegada de la variante delta al país generaría cambios en la decisión de abrir las fronteras en primavera, Lacalle dijo que “en principio” no retrasa medidas del gobierno. “Vamos caminando muy despacio”, sostuvo.



Delgado admitió que "la diferencia entre estar inmunizado o no va a ser importante"



Aunque el gobierno mantiene su postura de no aplicar la obligatoriedad vacunarse contra el coronavirus, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reconoció que la diferencia entre estar inmunizado y no estarlo, "va a generar algunas lamentables diferenciaciones".



“Va a haber un proceso que se va a dar naturalmente, nos guste o no nos guste, donde va a empezar por aquellos que no quieren vacunarse a generar algunas lamentables diferenciaciones. En algunos espectáculos privados puede que digan: esta función tiene más aforo porque es solo para inmunizados”, sostuvo el secretario de Presidencia en Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí).



En esa misma línea, Delgado afirmó que “va a pasar con los pases seguros, y va a empezar a pasar con situaciones donde la diferencia entre estar inmunizado no estar inmunizado va a ser importante”.



El debate sobre la obligatoriedad de la vacuna se avivó el fin de semana pasado, luego de que el director del hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijera que exigirá la vacunación a los estudiantes de medicina que hagan prácticas con pacientes. A ello se sumó que la Asociación Rural del Uruguay informó que va a aplicar derecho de admisión para los visitantes a la ExpoPrado, exigiendo 15 días de la segunda dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19 a quienes pretendan ingresar al predio.



Al ser consultado sobre si un usuario del sistema de salud tiene o no el derecho de exigir un médico vacunado, Delgado dijo: “¡qué discusión! Porque hay hasta temas laborales de por medio, como el derecho a trabajar”.



En ese sentido reflexionó: “la vacuna no es obligatoria, entonces. ¿Es una afectación laboral?" y también llamó a pensar sobre la atención y relación de pacientes y médicos no inmunizados y concluyó diciendo: "capaz que si no estás inmunizado, capaz que la atención directa con el paciente quizá no (es lo más conveniente)”, sostuvo.



El presidente Luis Lacalle Pou dijo este domingo que "no debe ser obligatoria". "Hay una política por parte del gobierno de ir hacia las personas que no han asistido a vacunarse, pero mayoritariamente los uruguayos se van a vacunar", afirmó.

El transporte interdepartamental volverá a poder completar el 100% de su capacidad desde mañana



A partir de mañana miércoles los ómnibus interdepartamentales volverán ​a tener el 100% del aforo, pudiendo vender pasajes hasta completar la capacidad de las unidades.



Debido a la pandemia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) había resuelto que en los ómnibus de corta, mediana y larga distancia se podía ocupar hasta el 50% de los asientos.



La cartera extendió la medida por última vez el 1° de julio, cuando resolvió mantener la restricción hasta el días de hoy 20 de julio, pero ahora se decidió dejarla sin efecto.

Balance mundial de la pandemia de coronavirus con datos cerrados a la mañana de hoy

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 4.100.352 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP a las 10H00 GMT a partir de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia más de 190.824.510 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.



Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos de estadística que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante.



La OMS estima incluso que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID19, directa e indirecta, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado oficialmente. Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación del testeo en numerosos países.



El lunes se registraron en el mundo 7.133 nuevas muertes y 488.811 contagios.



Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Indonesia con 1.280, Rusia (784) y Brasil (542). La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 609.231 con 34.132.079 contagios.



Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 542.756 muertos y 19.391.845 casos, India, con 414.482 muertos (31.174.322 casos), México, con 236.469 muertos (2.664.444 casos), y Perú, con 195.243 muertos (2.094.445 casos). Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 592 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Hungría (311), Bosnia (295), República Checa (283), y Macedonia del Norte (263).



Desde el comienzo de la epidemia, América Latina y el Caribe sumaba 1.332.956 fallecidos (39.579.076 contagios), Europa 1.188.830 (56.604.174), Estados Unidos y Canadá 635.731 (35.555.665), Asia 627.408 (42.797.928), África 158.642 (6.266.082), Medio Oriente 155.553 (9.951.445), y Oceanía 1.232 (70.149).



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el aumento de las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día anterior.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.