Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 7 fallecidos, 217 contagios nuevos, 4.082 cursando la enfermedasd y 11 internados en CTI

Según los datos dados a conocer por el Sinae, hoy se validaron 5.893 test y se constataron 217 contagios nuevos, ayer habían sido 4.949 y 150 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados de hoy fue de 3,7% y ayer había sido 3,03%.



Fallecieron siete personas y ayer habían sido cuatro.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad es de 4.082 personas (ayer eran 4.534). De ellas, 111 están internadas en CTI frente a las 111 de la víspera.



Por otra parte, Salto y Durazno pasaron hay a la zona amarilla de riesgo del Índice Harvard. Esto se traduce en menos de diez casos promedio cada 100.000 personas en una semana. De esta manera, se suman a la condición que se encuentran Rivera, Cerro Largo, Lavalleja, Flores, Florida, Tacuarembó, Río Negro, San José, Montevideo y Colonia. En tanto, Artigas, Paysandu (que ayer estaba en zona amarilla), Canelones, Maldonado, Rocha y Treinta Tres están en la zona naranja de riesgo. Desde este domingo, Uruguay se ubica en la escala amarilla del Índice Harvard.

El gobierno lanzó campaña para salir en busca de quienes aún se han vacunado

Hoy se lanzó una campaña con el objetivo de llegar a la población habilitada que todavía no se vacunó contra el COVID-19 a nivel de los barrios que abarcará varios departamentos y el ministro de Salud Pública, Daniel Salina, anunció que cuando esta se complete comenzará otra empresa por empresa.



El programa a nivel de los barrios montevideanos se llevará a cabo entre los ministerios de Salud Pública (MSP) y Desarrollo social (Mides) con el apoyo de la Intendencia de Montevideo (IMM) y de ASSE, cuyos funcionarios desembarcarán en diferentes puntos de las ciudades para acercar a los vecinos las dosis contra el coronavirus.



"Se dará inicio a la recorrida en los barrios periféricos de Montevideo y ollas populares en Canelones. A su vez, técnicos del Mides harán un relevamiento de datos de personas de la zona para también acercarles luego la vacuna", adelantó la cartera el viernes a través de su cuenta de Twitter.



En este marco, la IMM recibió las dosis contra el coronavirus y hoy se trasladaron al barrio 1 de mayo, donde personas de todas las edades recibieron la vacuna.



"Me parece que hay que ir a todos los barrios de la periferia, poner el camión ahí y después seguir, seguir y seguir", había indicado la intendenta Carolina Cosse la semana pasada. Por su parte, el ministerio inició por las zona de Bañados de Carrasco.



La decisión de salir con los vacunadores se tomó ya que hay un 14% de la población mayor de 12 años (edad habilitada para inmunizarse) que no se ha vacunado, no se ha agendado ni tampoco está en una lista de espera, informó El País en su edición del viernes 16 de julio.



Para saber en qué barrios poner el foco, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reunió los datos de las cédulas de quienes todavía no se habían vacunado ni agendado (pese a estar habilitados para hacerlo), los cruzó con los datos de condiciones de vida y concluyó que quienes viven en los barrios más críticos son los que menos han accedido a las dosis contra el COVID-19, algo que ocurre en cada campaña de vacunación.



Por otra parte, Salinas anunció esta mañana que luego de finalizar el plan de vacunación “barrio a barrio” dará comienzo una nueva campaña que se llamará “empresa a empresa” y que buscará alcanzar grandes establecimientos.



“Nos protegemos entre todos, entonces es bueno que los compañeros de trabajo también tengan la oportunidad –aquellos que no lo hicieron– de que llegue un móvil y esté la posibilidad de vacunarse. Esa es la etapa que sigue al ‘barrio a barrio’”, explicó Salinas.



“Estamos acercando y estamos llevando la vacuna a los lugares más recónditos y no nos vamos a detener hasta generar esa facilidad hasta el último uruguayo”, agregó el ministro en declaraciones a Telemundo.



“Ahora estamos en el ‘barrio a barrio’ y luego vamos a estar en el ‘empresa a empresa’. En el interior en parte se hizo, y en Montevideo lo vamos a poner a disposición en las grandes empresas como frigoríficos, avícolas, industrias”, sostuvo.



La obligatoriedad, o no, de las vacunas anticovid vuelve a estar sobre la mesa

El retorno paulatino de las actividades y el alivio que la vacunación ha producido sobre la magnitud de l pandemia a nivel de todo el país han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la obligatoriedad de la inoculización.



El presidente Luis Lacalle Pou volvió a reiterar este domingo que "no debe ser obligatoria". "Hay una política por parte del gobierno de ir hacia las personas que no han asistido a vacunarse, pero mayoritariamente los uruguayos se van a vacunar", afirmó.



No obstante, otras voces sostienen lo contrario. En esta nota de @Clara Lussich esa diversidad de opiniones queda de manifiesto.



Estudio señala que anticuerpos del COVID-19 persisten nueve meses tras la infección



Un estudio realizado en una universidd italiana, difundido hoy lunes por la revista Nature, mostró que el nivel de anticuerpos por COVID-19 continúa siendo altos al menos nueve meses después de producirse la infección por SARS-CoV-2, independientemente de si ésta fue o no sintomática.



Investigadores de la Universidad de Padua y del Imperial College de Londres sometieron a pruebas de coronavirus a más del 85% de los 3.000 residentes en esa localidad italiana en febrero y marzo de 2020 y los volvieron a someter a test de anticuerpos en mayo y noviembre de ese año.



El equipo investigador halló que el 98,8% de las personas infectadas en febrero y marzo mostraron niveles detectables de anticuerpos en noviembre y que no hubo diferencias entre aquellos que habían sufrido síntomas de COVID-19 y los que habían sido asintomáticos.



Los niveles de anticuerpos se detectaron empleando tres test para detectar tipos diferentes de anticuerpos que responden a partes del virus diferentes.

Los resultados arrojaron que aunque todos los tipos de anticuerpos mostraron algún declive entre mayo y noviembre, aunque la tasa de deterioro era diferente según el test.



También hallaron casos de niveles de anticuerpos que aumentaron en algunas personas, sugiriendo una potencial reinfección con el virus, lo que proporciona un impulso al sistema inmunológico.



"No encontramos pruebas de que los niveles de anticuerpos entre las infecciones de sintomáticos y asintomáticos difieran de manera significativa, lo que sugiere que la fuerza de la respuesta inmunológica no depende de los síntomas y la severidad de la infección", apunta la autora principal del estudio, Ilaria Dorigatti, del Centro para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas y del instituto Abdul Latif Jameel para Analíticas de Emergencia y Enfermedades en el Imperial College.



No obstante, agregó que el estudio muestra que "los niveles de anticuerpos varían, a veces de manera notable, dependiendo del test utilizado".



"Esto implica que se necesita precaución cuando se comparan estimaciones de los niveles de infección en una población obtenidos en partes del mundo diferentes, con test diferentes en diferentes momentos", puntualizó.



Preocupación por expansión de la variante delta golpea a las bolsas mundiales y al petróleo



Las bolsas mundiales bajaron hoy, en especial en Europa, en una sesión marcada por la preocupación creciente debido a la variante delta del coronavirus y el repunte de casos en el Viejo Continente, que también golpea al petróleo. Aunque esto último no deja de ser una buena noticia para Uruguay que se apresta a revisar la semana que viene el precio interno de los combustibles.



Tras una jornada en la que la mayoría de los índices en Europa llegaron a caer más del 3%, París cerró en retroceso de 2,54%; Londres, de 2,34%; Fráncfort, de 2,62%; Milán, de 3,34%; y Madrid, de 2,40%.



Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 2,09% en la peor sesión que ha vivido el parqué neoyorquino desde el pasado octubre.



Según datos al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó un 2,09% o 725,81 puntos, hasta 33.962,04, y el selectivo S&P 500 perdió un 1,59% o 68,67 puntos, hasta 4.258,49.



El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, se dejó por su parte un 1,06% o 152,25 puntos, hasta 14.274,98.



Los mercados asiáticos también cerraron su sesión del lunes con pérdidas a causa de la elevada inflación en Estados Unidos y la propagación de la variante Delta del coronavirus.



"Los temores por el crecimiento (económico) en el futuro ante el avance de la variante Delta son sin duda motivo de preocupación", reconoció Sebastian Paris Horvitz, analista en LBPAM.



El petróleo acusaba igualmente el impacto de la progresión del virus, con una caída de 6%, por los casos de COVID-19 y también por el aumento de la oferta de crudo de la OPEP.



El barril de Brent del mar del Norte para entrega en setiembre perdió 6,75% sobre el cierre del viernes en Londres a 68,62 dólares. Este es el crudo de referencia para fijar el valor interno de los combustibles en Uruguay



La caída se explica porque los principales productores mundiales de petróleo decidieron el domingo proseguir con los ligeros aumentos de producción a partir de agosto, después de que Emiratos Árabes Unidos bloquearan otro acuerdo a principios de julio.



Los casos globales de COVID-19 suben un 11,5 % y la OMS ve la tendencia como "muy peligrosa"

Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 11,5 % la semana pasada, con subidas de doble dígito en casi todas las regiones, y el mundo se encuentra en un momento de la pandemia "muy peligroso", advirtió hoy la jefa de la unidad técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove, según informó la agencia de noticias Efe.



"Después de 18 meses, es una situación muy preocupante", subrayó en un encuentro en redes sociales la experta estadounidense, quien señaló que los fallecidos en los últimos siete días también subieron, aunque de forma más moderada (un 1 %).



En Europa, los casos del 12 al 18 de julio aumentaron un 20 % con respecto a la semana anterior, mientras que en el sur de Asia el crecimiento fue del 30 %, en el este del continente asiático de casi el 30 % y en Oriente Medio los contagios subieron un 15 %, detalló Van Kerkhove.



Los factores que explican este aumento, subrayó, son la expansión de variantes más contagiosas, como la delta, el aumento de los movimientos de personas y la socialización, y un "uso incorrecto de las medidas de salud pública", advirtió.



Un cuarto factor para la actual situación, afirmó, es la desigualdad en la administración de vacunas, ya que en muchos países ni siquiera los grupos de mayor riesgo, como la tercera edad o los trabajadores sanitarios, han podido recibir dosis.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



