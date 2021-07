Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 11 fallecidos, 345 contagios nuevos, 5.865 enfermos y 129 internados en CTI

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó hoy que se validaron 7.256 test y se detectaron 345 nuevos casos de contagios por coronavirus.



En tanto, hubo 11 fallecimientos por coronavirus en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 5.865 personas.



Son 5.486 las personas que se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad. Del total de personas que cursan la enfermedad actualmente, 129 están internadas en cuidados intensivos.



Por otro lado, el índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 1,26, ubicándose en 11,58.



Ya hay más de dos millones de personas que recibieron dos dosis de las vacunas contra el coronavirus

Uruguay superó esta tarde los dos millones de inoculados con las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus a 139 días del comienzo de la campaña de inmunización, según los datos del Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Esto se traduce en que 56,5% de la población cuenta con las dos dosis anticovid.



Uruguay se ubica como el país de América con mayor porcentaje de vacunación completa y solo por detrás de Israel, Baréin y el líder, Emiratos Árabes Unidos a nivel mundial, de acuerdo al relevamiento Our World in Data, de la Universidad de Oxford.



La cifra fue celebrada en Twitter por el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina.



Lacalle Pou aseguró que si hay tercera dosis contra el COVID-19 será con Pfizer



El presidente Luis Lacalle Pou aseguró hoy que aún se está estudiando si a algunos sectores de la población se les dará la tercera dosis o no de la vacuna contra el COVID-19, pero aseguró que, de confirmarse, sería con la del laboratorio Pfizer.



“Se está estudiando si a algunos sectores se les da la tercera dosis o no; se está estudiando quiénes recibieron determinada vacuna. Estamos yendo en ese camino”, explicó el presidente en rueda de prensa en Cerro Largo.



"Lo que sí les puedo decir tranquilamente es que Uruguay está previendo compra de vacunas. No solo por si hay que dar una tercera dosis, sino por si el año que viene hay que dar un refuerzo", agregó.



"Creo que con las negociaciones que hizo el gobierno hasta el día de hoy y las que están en trámite vamos a tener vacunas suficientes por si tenemos que dar ese paso hacia adelante", sostuvo el mandatario.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los países miembros que sean "extremadamente cautos" y "no se vean tentados" a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas contra el COVID-19, algo que en su opinión no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis.



Lacalle Pou también fue consultado sobre la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 y sostuvo: “No estuvimos nunca de acuerdo con la obligatoriedad de las vacunas. Por suerte, como muchos de nosotros pensábamos, éramos optimistas y la gran mayoría de los uruguayos se ha ido a vacunar”.



"Si ven los números, comparado a otros países, no solo porque tenemos la vacuna en tiempo y forma, sino que hay mucha gente que le ha ido a poner el brazo y cada vez más", afirmó.



MSP recomienda a grupos de viaje que contactos de positivos hagan cuarentena antes de volver al país



El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado con recomendaciones para el retorno al país de aquellas personas que hayan viajado en grupos.



“Ante la situación epidemiológica mundial, regional y nacional respecto a COVID-19, se hace necesario extremar las medidas de control y prevención orientadas a minimizar el riesgo de introducción de nuevas variantes”, señala el texto.



Las autoridades recuerdan que el ingreso al país está determinado por el decreto 195/020 y que el proceso de control y precaución “inicia previo al inicio del viaje y se extiende hasta la finalización del período de transmisibilidad”.



En ese sentido, recalca que “es importante ser capaces de detectar estas situaciones en todo viajero y fundamentalmente en los integrantes de grupos de viaje que han compartido actividades”.



Para ello, explica que si se identifica un caso positivo en el test PCR que, según la reglamentación, se debe hacer 72 horas como máximo antes del inicio del viaje al Uruguay, la persona deberá identificar a todos sus posibles contactos antes de regresar al país, así como asegurar que todos retornen “una vez finalizada la cuarentena adecuada (en Uruguay se establece una recomendación de cuarentena por 7 días con testeo al día 7) y cuenten con resultado negativo al día 7 de la última exposición al caso confirmado”.



“En el caso de grupos de viaje que compartan actividades se recomienda hasta no tener información adicional que indique lo contrario, considerar eventualmente a todos los integrantes del grupo como contactos”, agrega el comunicado.



La OMS alerta sobre "alta probabilidad" de que surjan nuevas variantes "más peligrosas" de COVID-19



El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves de la "alta probabilidad" de que emerjan nuevas variantes del coronavirus, que serían "más peligrosas".



"El Comité ha expresado su preocupación de que la pandemia COVID-19 esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está ni cerca de terminar", dijo el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"También ha advertido sobre la alta probabilidad de que surjan y se propaguen a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes de COVID-19 de preocupación que pueden ser aún más difíciles de controlar", agregó, según informo la OMS en su cuenta de Twitter.



En este sentido agregó que "el comité ha pedido a todos los países que apoyen el llamado de la OMS de vacunar al menos al 10% de la población de todos los países para fines de setiembre".



Los contagios de COVID-19 vuelven a aumentar en todo el mundo

Los contagios de COVID-19, están en aumento desde finales de junio en todo el mundo, superaron el medio millón diario el martes y el miércoles, un alza que no se registraba desde el 28 de mayo, según un recuento de la agencia de noticias AFP realizado hoy a partir de cifras oficiales.



En total, se han registrado oficialmente 188.347.302 casos de COVID-19 desde que se descubrió el virus en diciembre de 2019 en China, según las cifras reportadas hasta las 9 de la mañana de hoy, hora uruguaya.



Sólo el martes y el miércoles se registraron 552.263 y 541.452 nuevos casos, respectivamente.



En los últimos siete días, se reportó una media de 474.100 nuevos casos al día en todo el mundo, lo que supone un aumento del 17% en comparación con la semana anterior.



Este resurgimiento de la pandemia se explica, en particular, por la rápida propagación de la variante delta, identificada por primera vez en India y presente en 111 países y territorios, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el martes 13 de julio.



Las infecciones están claramente en aumento en Europa, con una media de 115.390 casos detectados diariamente, una cifra que es un 36% superior a la de la semana anterior.



En Europa, los mayores aumentos se han registrado en Holanda (+512%), Bélgica (+103%), Grecia (+97%), Francia (+81%) e Italia (+75%).



Otro país donde la pandemia vuelve a progresar rápidamente es Estados Unidos, con una media de 25.340 casos registrados diariamente en los últimos siete días (+72% respecto de la semana anterior). Esa cifra, sin embargo, es muy inferior a la alcanzada en el pico de la pandemia a principios de enero, cuando se registró un promedio de 258.000 nuevos casos diarios.



Sólo Asia representa casi un tercio de los nuevos casos notificados diariamente (una media de 145.840 casos al día, un 28% más que la semana anterior), la mayoría de los cuales se diagnostican en India (una media de 44.630 casos al día, +15%), el país con el mayor número total de nuevas infecciones al día. También en Indonesia, que está registrando un número récord de infecciones (41.520, +45%) y de muertes.



Brasil es actualmente el segundo país del mundo, después de India, que registra el mayor número de infecciones diarias, con un promedio de 42.960 casos en los últimos siete días, pero la tendencia es a la baja (-15% en comparación con la semana anterior), al igual que en el conjunto de América Latina y el Caribe (109.096, -11%), que es la única región que actualmente observa una desaceleración de la pandemia.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.

Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.