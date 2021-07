Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy se constató la menor cantidad de fallecidos por covid desde el 15 de marzo

Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se verificó la menor cantidad de fallecidos desde el pasado 15 de marzo, cuando se habían producido cinco decesos, cifra idéntica a la de hoy. Otra buena noticia del día es que ya no quedan departamentos bajo la tonalidad roja del índice de la Universidad de Harvard.



Hoy se validaron 9.456 test constatándose 417 contagios nuevos, mientras que ayer habían sido 9.220 y 435 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 4,7% ayer a 4,41% en esta jornada.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad se redujo de 6.229 en la víspera a 5.998 en esta jornada. De ellos 134 están internados en CTI y ayer llegaban a 133.



El índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 1,01, ubicándose en 12,84 a nivel de todo el país. Maldonado abandonó el color rojo, con lo cual ningún departamento ocupa esa tonalidad.



Lacalle Pou destacó los efectos del plan de vacunación sobre la evolución de la pandemia

El presidente Luis Lacalle Pou destacó hoy la marcha del programa de vacunación contra el COVID-19 y aseguró que "es indiscutible" que "logró sus efectos". Enfatizó que "negar eso es tapar el sol con un dedo".



"¿Qué fue lo que cambió en estos tiempos en Uruguay? Porque hay más movilidad, hay más interacción: lo que cambió es que se vacunó muy rápido y a mucha gente", expresó hoy en rueda de prensa.



El presidente consideró que los números de la pandemia vienen "sensiblemente mejor", pero advirtió que "también hay que mirar el mundo (...) Si bajamos la guardia... iba a decir nos llenan la cara de dedos, pero no es el término más académico, entonces hay que cuidarse, hay que estar con el tapabocas y cuidarse mucho", dijo.



Respecto de una posible reapertura de fronteras, Lacalle Pou recordó que por el momento no hay fecha, pero reconoció que está en el horizonte hacerlo. "Soñamos con un verano lo más abierto posible, porque muchas actividades fueron castigadas en nuestro país, pero como el turismo ninguna", expresó.



"Si podemos tener unas vacaciones de setiembre con alguna amplitud y llegar al verano con una amplitud importante, entonces ahí vamos a tener un empuje grande para ese sector que los necesita", indicó.



Consultado sobre la dotación de más recursos para financiación de los institutos que se encargan de la vigilancia epidemiológica que ayer reclamó el virólogo Gonzalo Moratorio, el presidente dijo que desconoce la situación, pero consideró que "es una tarea en la que el Estado debería estar arriba, como lo estuvo (...) Desconozco cuáles son los fondos, pero no deberían faltar recursos públicos para eso", dijo.



ASSE incentivará a los estudiantes de Medicina a vacunarse contra el coronavirus

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), llevará adelante acciones para incentivar a los estudiantes de Medicina que todavía no se hayan aplicado la vacuna contra el coronavirus a que se agenden para hacerlo.



Leonardo Cipriani, presidente del organismo, anunció que se creará un registro dentro de los estudiantes de Medicina para verificar quiénes están vacunados y quiénes no, en el marco del regreso a las prácticas presenciales que tendrá lugar el lunes 19 de julio.



"Nosotros vamos a hacer un registro de todos los estudiantes que ingresen, quiénes están vacunados y quiénes no, y vamos a hablar con ellos para estimularlos a que se vacunen", indicó Cipriani en declaraciones a Radio 970 Universal. "Los vamos a agendar y todo de una manera rápida", agregó.



El jerarca indicó que, de todas maneras, la vacunación no será un requisito obligatorio para poder hacer las prácticas presenciales en los centros de ASSE, como sí ocurrirá en el Hospital de Clínicas, tal y como lo informó su director Álvaro Villar ayer martes



Cipriani indicó que al momento la gran mayoría de los estudiantes de Medicina ya están inmunizados y que son pocos los que faltan. "Con ese uno a uno iremos trabajando", dijo y agregó: "Vamos a estimular y pedimos a todos los estudiantes conciencia con ese tema".



Un 68,46% de la población ya cuenta con la primera dosis contra el coronavirus y un 55,86% con la segunda, según el registro del Monitor de Datos de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Esto quiere decir que 2.425.542 personas ya se vacunaron una vez y 1.979.141 se aplicaron las dos dosis. Para completar la inmunización se debe esperar un plazo de 14 días.



Argentina superó los 100.000 muertos por COVID-19

Argentina registró hoy miércoles 614 nuevos decesos por COVID-19 y superó los 100.000 muertos desde que se inició la pandemia, mientras los casos sobrepasan los 4,7 millones, según el reporte del ministerio de Salud, informó la agencia de noticias AFP.



La cantidad de decesos llegó así a 100.250 personas, pese a que las infecciones muestran signos de ralentización mientras el país viene acelerando desde hace varias semanas su plan de vacunación.



La cartera sanitaria indicó que hay 5.092 hospitalizados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,2% en todo el país, índice que baja al 60,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra un tercio de los 45 millones de argentinos.



En el pico de contagios de abril, la ocupación de las terapias intensivas superaba el 80% en todo el país.



En tanto, un total de 20.605.189 personas recibieron al menos la primera dosis de vacunas. De ellas, 5.113.342 personas ya tienen la vacunación completa, de acuerdo al Monitor Público de Vacunación.



La primera paciente a la que se le diagnosticó el coronavirus en la India vuelve a contagiarse

La primera paciente india afectada por el coronavirus, una estudiante que se encontraba en la ciudad china de Wuhan, donde surgió la enfermedad, dio positivo por segunda vez al COVID-19, informó el miércoles un funcionario médico a la agencia de noticias AFP.



La joven, de 21 años y originaria del estado sureño de Kerala, no presenta síntomas, pero se encuentra aislada en su domicilio, declaró la responsable médica del distrito de Thrissur, Reena KJ.



La paciente formaba parte del grupo de estudiantes de medicina indios que abandonaron Wuhan en enero de 2020 tras la aparición del virus en esa ciudad. Desarrolló síntomas leves y dio positivo el 30 de enero, convirtiéndose en la primera paciente india con COVID-19.



Desde entonces, India ha acumulado casi 31 millones de casos y sufrido más de 410.000 muertes, muchas de ellas en una ola devastadora que se produjo en abril y mayo.



Los expertos han advertido que una nueva oleada podría golpear a India en pocas semanas, y las autoridades han lanzado una frenética campaña de vacunación que se vio obstaculizada por una escasez crítica de dosis.



El gobierno se fijó el objetivo de vacunar a todos los adultos para finales de año, pero la campaña se retrasó y grandes ciudades como Delhi y varios estados afirman haberse quedado sin vacunas.



India administró más de nueve millones de dosis el 21 de junio, después de que el gobierno pusiera en marcha una nueva campaña de vacunación. Pero las cifras bajaron desde entonces a menos de tres millones diarias. India vacunó hasta ahora a casi 390 millones de personas, cubriendo algo menos del 6% de su población con dos dosis y 23% con una.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



