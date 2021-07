Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 16 fallecidos, 435 contagios nuevos, 6.229 enfermos y 133 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae muestran un repunte del número de contagios hoy, pero como se validaron muchos más test que ayer el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados se mantuvo en 4,7% frente al 4,8% de ayer.



Hoy se validaron 9.220 test y se detectaron 435 nuevos contagios, frente a los 6.463 y 308 de ayer respectivamente.



En esta jornada fallecieron 16 personas y en la víspera los decesos habían sido 18.



Los pacientes cursando la enfermedad son al día de hoy 6.229 frente a los 6.612 de ayer. De ellos 133 están internados en CTI y ayer eran 153.



Solo el departamento Maldonado se mantiene bajo el color rojo del índice de la Universidad de Harvard. A nivel país este descendió hoy 1,30 ubicándose en 13,85.

Descartan presencia de la variante delta en Uruguay en los primeros 15 casos de un total de 49 analizados

Se descartó la presencia de la variante delta en los primeros 15 casos analizados, de un total de 49, que venían siendo estudiados, anunció está mañana el integrante del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia de SARS-CoV-2 Gregorio Iraola.



“Se descarta por el momento la presencia de la variante (delta)”, dijo el especialista en el programa "Desayunos Informales" (Canal 12). Según explicó, aún faltan procesar los 34 análisis restantes, más las nuevos casos sospechosos que surgieron este lunes en el departamento de Durazno.



En estos momentos se está investigando qué variante de coronavirus está presente en los casos positivos de un grupo de menores de 18 años que retornó de Estados Unidos el sábado, los que habían viajado con una agencia de viajes a los parques temáticos de Disney, ubicados en Orlando, Estados Unidos.



Al momento de hacer el testeo en el aeropuerto estadounidense para retornar al país, tres jóvenes que no son de Durazno quedaron allí porque arrojaron resultado positivo. Al llegar a Uruguay, seis dieron positivo. Tres de ellos son de Durazno (de un grupo de 10) y otros tres de Montevideo.

Ahora las autoridades buscan los contactos de los positivos, que hasta el momento se estima son el núcleo familiar más cercano porque al llegar al país fueron directo a Durazno y "se metieron en la casa", dijo. Los contactos están cuarentenados y se están realizando hisopados.



El virólogo Gonzalo Moratorio reclamó más recursos para financiar el control de la pandemia



El virólogo Gonzalo Moratorio dijo hoy que espera que haya un mayor apoyo económico a la investigación científica y especialmente se refirió a lo vinculado al control de la pandemia. "Estamos volviendo a controlar la epidemia y necesitamos recursos", afirmó.



"Es importante respaldar con políticas claras y con recursos todo lo que hacemos desde el punto de vista científico para hacer la vigilancia epidemiológica", sostuvo en el programa Las cosas en su Sitio (Radio Sarandí).



El científico explicó que para el seguimiento de la pandemia y el conocimiento de las distintas variantes que llegan al país y a la vez el efecto que tendrán, "es importante apostar a seguir fuertemente el proceso de vigilancia epidemiológica en tiempo real, que hoy, increíblemente, tiene fondos de donaciones, no tiene fondos asignados directamente de ninguna de las autoridades".



"Hasta el día de hoy no hay incrementos, no hay una política clara en ciencia y tecnología y lo que ha habido son los recortes que sufrió la ANII", dijo.



Moratorio agregó que se necesitan recursos para "no depender de lo que puedan hacer directores o autoridades, como puede ser (Carlos) Batthyány (director del Institut Pasteur) o (Rodrigo) Arim (rector de la Universidad de la República), hablando con distintos interlocutores para recaudar fondos de distintas organizaciones”, dijo.



Por otra parte, al ser consultado sobre lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou acerca de que “lo ideal sería llegar a un verano lo más abierto” respecto a las medidas de restricción de movilidad, el virólogo dijo que cree que puede “ser un objetivo alcanzable”.



“Hay que seguir apoyando la vacunación y respaldar con recursos la vigilancia epidemiológica. Las variantes relativizan, en parte, la eficiencia de las vacunas, pero siguen siendo efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes, que es su principal cometido", agregó.



Sobre la variante delta, y su posible llegada a Uruguay, Moratorio dijo que "el impacto de Delta, con nuestro ritmo de vacunación, va a ser mucho mejor amortiguado” que en otros países. “Esperemos que no repercuta en aumento de hospitalización y muertes", concluyó.

En la frontera con Rivera hay un caso sospechoso de contagio con la variante delta; esperan análisis

En la ciudad brasileña de Santana do Livramento, fronteriza con Rivera, existen sospechas de un caso de contagio con la variente delta del que se está llevando a cabo el secuenciamiento genómico para confirmar o descartar esa posibilidad, según informó el portal A Plateia.



El gobierno de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay decidió adelantar la aplicación de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca ante la sospecha de la llegada de la variante delta a la región, informó el diario Correio do Povo en su página web.



La decisión fue tomada por una comisión sanitaria integrada por representantes estaduales y municipales. El objetivo es garantizar una mejor respuesta inmune a la variante delta, una vez que fueron detectados dos casos sospechosos de esa cepa en el estado. Las muestras de ambos casos fueron enviadas a Rio de Janeiro para ser analizadas y se espera que los resultados se conozcan el viernes próximo.



Un estudio israelí muestra que el nivel de anticuerpos varía entre hombres y mujeres tras el COVID-19

Un estudio científico israelí a partir de muestras de sangre de más de 26.000 personas vacunadas, no vacunadas y recuperadas del COVID-19 indica que el nivel de anticuerpos ante el virus varía entre hombres y mujeres y en función de los grupos de edad, informó la agencia de noticias Efe.



La investigación, difundida hoy martes y realizada por la Universidad de Tel Aviv y el Centro Médico Shamir, se basa en datos recopilados en Israel, lo que llevó a un estudio preliminar publicado en el repositorio de artículos científicos medRxiv, cuyos textos no han sido aún revisados por otros expertos.



Entre los hallazgos principales, los investigadores encontraron diferencias en la cantidad de anticuerpos entre hombres y mujeres recuperados del coronavirus, así como en la concentración de anticuerpos en la sangre en relación con edad y sexo.



Entre las mujeres que pasaron el COVID-19, la tasa de anticuerpos comienza a aumentar a partir de los 51 años y "es más alta que los niveles encontrados en hombres de edad similar". Este fenómeno puede relacionarse con cambios en los niveles de estrógeno -la principal hormona sexual femenina- que se observan en torno a esta edad, lo cual "afecta el sistema inmunológico", destaca el estudio.



Entre los hombres, por otro lado, "se observa un aumento en los niveles de anticuerpos a una edad más temprana", hacia los 35. De acuerdo con la investigación, esto podría asociarse también a cambios en los niveles de testosterona, la principal hormona masculina, lo que a su vez produce efectos sobre el sistema inmunológico masculino.



Asimismo, la respuesta inmunitaria entre personas que recibieron dos dosis de la vacuna "es mucho más fuerte" que la de quienes se recuperaron del COVID-19. "De hecho, el nivel de anticuerpos en la sangre de las personas vacunadas fue cuatro veces mayor que el hallado" en los recuperados del virus, remarca el estudio.



Según comentó Noam Shomron, profesor de la Universidad de Tel Aviv y director de la investigación, se encontró también que los adultos jóvenes vacunados tenían "un nivel más alto de anticuerpos sostenidos durante un período de tiempo más largo en comparación con las personas mayores vacunadas" de edad más avanzada.



Por ejemplo, "en los primeros diez días después de la segunda dosis, los niveles de anticuerpos" aumentan "en todos los grupos de edad", aunque el grupo de adultos jóvenes de entre 18 y 44 años "tiene un incremento significativamente mayor y más pronunciado".



Israel llevó a cabo una de las campañas de vacunación frente al virus más rápidas del mundo, tiene a más del 60 % de sus 9,3 millones de habitantes inmunizados y para muchos científicos fue un campo de pruebas del que tomar referencias desde que se publicaron los primeros estudios.



Shomron, sin embargo, concluye que se requiere más investigación para obtener "una comprensión profunda de la respuesta del sistema inmunológico" a la covid-19, a los efectos de la vacunación o a la recuperación de la enfermedad según edad, género o síntomas.

La pandemia ya superó los 4 millones de muertos en todo el mundo

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 4.044.816 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por la agencia de noticias AFP este martes a partir de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia más de 187.205.030 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.



Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos de estadística que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante.



La OMS estima incluso que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19, directa e indirecta, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado oficialmente. Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación del testeo en numerosos países.



Ayer lunes se registraron en el mundo 6.764 nuevas muertes y 428.967 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India con 2.020, Indonesia (864) y Rusia (780).



La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 607.400 con 33.888.739 contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 534.233 muertos y 19.106.971 casos, India, con 410.784 muertos (30.907.282 casos), México, con 235.058 muertos (2.593.574 casos), y Perú, con 194.488 muertos (2.081.557 casos).



Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 590 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Hungría (311), Bosnia (295), República Checa (283), y Macedonia del Norte (263).



A esta tarde y desde el comienzo de la epidemia, América Latina y el Caribe sumaba 1.313.522 fallecidos (38.844.207 contagios), Europa 1.181.622 (55.617.410), Estados Unidos y Canadá 633.838 (35.309.615), Asia 608.568 (41.677.677), Medio Oriente 153.674 (9.707.046), África 152.418 (5.986.688), y Oceanía 1.174 (62.395).



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el aumento de las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día anterior.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



