Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 18 fallecidos, 308 nuevos contagios, 6.612 enfermos y 153 internados en cuidados críticos

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó este lunes que se validaron 6.463 test y se detectaron 308 nuevos casos de contagios por coronavirus.



En tanto, hubo 18 fallecimientos, ayer habían sido solo ocho, por coronavirus en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 5.833 personas.



Al día de hoy son 6.612 las personas que se encuentran cursando la enfermedad. De ellas 153 están internadas en cuidados intensivos.



Al día de hoy en los 19 departamentos se registran casos activos.



Quedan solo dos departamentos en rojo según el índice de Harvard que hoy a nivel país se redujo 1,19 pasando a 15,15.

Investigan si casos de COVID-19 de menores que volvieron de Disney son de la variante delta



Jóvenes de un grupo de viaje que visitó Estados Unidos retornaron a Uruguay contagiados de COVID-19 y ahora las autoridades sanitarias investigan si se contaminaron con la variante delta que es la predominante en aquel país.



El sábado retornó a Montevideo una parte de un grupo de menores de 18 años que viajó con una agencia de viajes a los parques temáticos de Disney, ubicados en Orlando (Estados Unidos).



Al momento de hacer el testeo en el aeropuerto estadounidense para emprender el retorno, tres jóvenes que no son de Durazno no pudieron viajar porque arrojaron resultado positivo. Al llegar a Uruguay, seis dieron positivo. Tres de ellos son de Durazno (de un grupo de 10) y otros tres de Montevideo.



"Empezaron con síntomas y dieron positivo", explicó Luis Ayçaguer, director de Salud de Durazno. sobre los casos de ese departamento, que están aislados desde este domingo.



Ahora las autoridades buscan los contactos de los positivos, que hasta el momento se estima son el núcleo familiar más cercano porque al llegar al país fueron directo a Durazno y "se metieron en la casa", dijo. Los contactos están cuarentenados y se están realizando hisopados.



Ayçaguer indicó que se enviarán los casos positivos de Durazno a Montevideo para realizar un estudio genómico para "ver si no es la variante delta" de coronavirus.



"Capaz que en algunos meses podemos hacer alguna apertura para extranjeros", dijo el presidente Lacalle

El presidente, Luis Lacalle Pou, llamó esta mañana a no bajar la guardia ante la pandemia pese a la eliminación parcial de las restricciones a la movilidad y dijo que en los próximos meses puede empezar a producirse una apertura gradual de las fronteras para permitir el ingreso de extranjeros.



"Guambia con descuidarse", agregó el mandatario y llamó "a no cantar victoria" pese a la mejora de las cifras que muestra la evolución de la pandemia y enfatizó en “las conductas personales (...) Son las que construyen la libertad que vamos a tener en estos tiempos”, afirmó.



Además, se refirió al turismo y al repunte que el sector tuvo en vacaciones de invierno. "La proa está puesta para el verano, lo ideal sería llegar a un verano lo más abierto con etapas sucesivas. Capaz que en los próximos meses podemos hacer una apertura a algún sector de extranjeros", explicó.



Lacalle Pou habló también de las personas que llegan del exterior y las precauciones para evitar el ingreso de la variante delta del coronavirus. Remarcó que, además de cumplir con los requisitos respecto a la presentación de PCR negativo y vacunas, "si pueden que se guarden lo más posible".



Exigirán vacunas a estudiantes que realicen prácticas en el Hospital de Clínicas, anunció su director Álvaro Villar



El director del Hospital del Clínicas, Álvaro Villar, anunció que los estudiantes de medicina que retomen las actividades prácticas presenciales deberán estar vacunados para poder hacerlo.



"Se va a exigir vacunación para que puedan tener contacto con los pacientes, así como para ingresar en áreas donde haya pacientes", indicó Villar en diálogo con el programa "Las cosas en su sitio" (Radio Sarandí). Esto se solicitará a partir del 19 de julio, fecha en la que los estudiantes retornarán al Hospital de Clínicas.

Hoy se cumplió una nueva etapa del retorno gradual a las clases presenciales

Hoy se produjo la vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes de todo el país tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial del COVI-19 en un contexto en el que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación.



Como parte del plan de regreso gradual implementado por la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) este lunes retornaron los alumnos de primer año de educación media básica de secundaria y técnico profesional, así como los de primer y tercer año de educación media superior de secundaria y técnico-profesional.



También se habilitaron las clases prácticas de diferentes especialidades dentro de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Por otra parte, el próximo lunes volverán los alumnos de segundo y tercer año de educación media básica, además de los de segundo año de educación media superior, concretándose así la plena presencialidad de la educación secundaria y técnico profesional.



Durante una visita esta mañana al Liceo Nº1 de Salto, al Instituto Politécnico Osimani y Llerena (Ipoll), , fundado en el año 1873, el presidente del Codicen, Robert Silva, se mostró entusiasmado con el retorno a las aulas.



"Estamos con mucha expectativa en este primer día pero también con mucho agradecimiento a las familias, a los docentes, a los funcionarios que han hecho posible este retorno y que con su accionar, con su cuidado y sus precauciones hacen que se mantenga durante el tiempo, porque acá va a depender del cuidado de todos", afirmó.







Israel administra una tercera dosis de vacuna anticovid a los más vulnerables

Israel comenzó este lunes a administrar una tercera dosis de la vacuna anticovid a pacientes con riesgo inmunológico, tras el aumento de casos por coronavirus debido a la propagación de la variante delta, informó la agencia de noticias AFP.



El Estado hebreo fue uno de los primeros países del mundo en lanzar a mediados de diciembre una amplia campaña de vacunación gracias a un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer, que suministró al país rápidamente con millones de dosis a cambio de recopilar los datos sobre los efectos de sus vacuna desarrollada con la empresa BioNTech.



Esta campaña permitió administrar dos dosis de la vacuna a más del 55% de la población, incluso a cerca del 85% de los adultos, lo que favoreció la reapertura de las cafeterías, bares y comercios, así como una reducción del número de casos de COVID-19 de 10.000 a menos de 100 por día. Pero, en las últimas semanas, los contagios han aumentado a causa de la propagación de la variante Delta del virus, lo que ha obligado a las autoridades a imponer de nuevo algunas medidas sanitarias como el uso obligatorio de la mascarilla en los lugares públicos cerrados.



Ante el avance de la nueva cepa, el Ministerio de Sanidad anunció este lunes que había autorizado la inoculación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer a algunas personas que presentan riesgo inmunológico y que no han respondido bien a las dos administradas para protegerse del covid-19.



"Existe una creciente evidencia de que los pacientes con inmunosupresión no desarrollan un nivel satisfactorio de anticuerpos después de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, algunos pueden desarrollar estos anticuerpos después de tres dosis", señaló el Ministerio en un comunicado.



"A la luz del aumento en el número de casos en las últimas semanas y el alto riesgo que representa para los pacientes inmunodeprimidos con enfermedades graves, estos ahora pueden recibir una tercera dosis de la vacuna", agregó la administración sanitaria, que publicó una lista de los tipos de pacientes que pueden requerir una tercera dosis, como los que han tenido un trasplante de órganos.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



