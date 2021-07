Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 25 fallecidos, 753 contagios nuevos, 9.979 enfermos y 184 internados en cuidados críticos

Los datos divulgados esta tardecita por el Sinae muestran bajas en el número de enfermos y de internados en CTI, pero alzas en la cantidad de fallecidos, en este caso leve, y de nuevos contagios.



Hoy se validaron 11.129 test y se constataron 753 nuevos contagios, mientras que ayer habían sido 8.034 y 600 respectivamente. De esta forma, el porcentajes de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados pasó de 7,5% ayer a 6,8% en esta jornada.



Hoy se produjeron 25 fallecimientos y en la víspera habían sido 22.



La cantidad de enfermos perforó la barrera de los 10.000, ubicándose en 9.979. Ayer eran 10.646. De ellos hay 184 internados en CTI contra los 191 previos.

El gobierno anunció el plan de retorno total a las clases presenciales desde el 12 de julio



La mejor noticia del día de hoy es que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del Codicen, Robert Silva, anunciaron este mediodía que desde el lunes 12 de julio comenzará el retorno total a la presencialidad en la enseñanza que se completará una semana después el 19 de julio.



"Con mucha alegría venimos a informar sobre un plan de retorno a la presencialidad amparado en este contexto de notable caída de las cifras relativas a la pandemia y enmarcado en la voluntad de las autoridades educativas de volver a la presencialidad lo más rápido que se pudiera, siempre que fuera compatible con la seguridad sanitaria", dijo el ministro Da Silveira.



El retorno será en dos etapas:



Lunes 12 de julio: Primer año de Educación Media Básica de Secundaria y Técnico Profesional. Primero y tercero de Educación Media Superior de Secundaria y Técnico Profesional. Educación Técnico Profesional iniciará las clases prácticas de las distintas especialidades.



Lunes 19 de julio: Segundo y tercer año de Educación Media Básica de Secundaria y Técnico Profesional. Segundo año de Educación Media Superior de Secundaria y Técnico Profesional.



El lunes 19 queda habilitado el retorno a clases en la enseñanza universitaria.



Analizan 49 muestras de viajeros que dieron positivo; sospechan que alguno pueda ser por la variante delta



El Institut Pasteur lleva a cabo secuenciaciones genómicas de 49 muestras de test positivos de viajeros que han ingresado al país en los últimos días, según anunció en su comparecencia ante el Parlamento el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.



Por su parte, el director de Genómica Microbiana del Institut Pasteur, Gregorio Iraola, confirmó a El País que continúan recibiendo muestras de viajeros que retornan a Uruguay y resultan positivos. Además confirmó hasta el momento son 49 las personas que dieron positivo a su segundo hisopado PCR realizado al séptimo día del ingreso, tal como lo solicita el MSP.



Salud Pública anunció la semana pasada que, con el fin de prevenir el ingreso de la variante delta, se realizarían secuenciaciones genómicas a las muestras positivas de ciudadanos que vengan del exterior.



La variante ya circula en la mayoría de los países europeos, Estados Unidos y Brasil, por lo que los científicos han advertido que su llegada al país es “inminente” y es necesario aislar a los posibles casos de delta.



Aún se desconoce el efecto de las vacunas que tiene Uruguay para neutralizar a esta variante, que es dos veces más transmisible que la P1.



Nuevo estudio del Clemente Estable sobre presencia del virus en ómnibus dio negativo

Un nuevo estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable el 23 de junio mostró resultado negativo para COVID-19 en los ómnibus con pasajeros a bordo del Sistema Metropolitano de Transporte, informó la Intendencia de Montevideo (IMM) esta mañana. Esta es la tercera vez consecutiva que el resultado es negativo.



Al igual que en la ocasión anterior, y para obtener este nuevo análisis, el instituto analizó 30 coches. Se obtuvieron resultados de ausencia de virus “lo que confirma la efectiva sanitización de las unidades”, afirmó la comuna a través de un comunicado.



Según se explicó en el comunicado “para seleccionar las paradas y líneas, se analizaron los datos del transporte de la semana previa al muestreo. Se seleccionaron tres sitios con paradas donde convergen líneas de trayecto largo y alto número de pasajeras/os: Intercambiador Belloni - Av. 8 de Octubre, Paso Molino (Av. Agraciada y Freire) y Tres Cruces (Bv. Artigas)”.



El instituto continuará con muestreos en otros 30 vehículos cada 15 días.

Épsilon: otra variante del COVID-19 que preocupa a las autoridades de la salud

La variante Épsilon es otra mutación del COVID-19 que preocupa y que su origen, se cree, está en California, Estados Unidos. Recientemente fue detectada en Argentina, de acuerdo a La Nación, donde se reportaron cinco casos, todas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en personas que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con nadie que hubiera viajado a California.



Épsilon, así se llama, por la quinta letra del alfabeto griego, es una nueva mutación del virus SARS-CoV-2 y preocupa porque es la que tiene mayor capacidad para burlar el sistema inmunológico.



Esta variante ya se detectó en 34 países fuera de los Estados Unidos. Además, es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las “variantes de interés”.



“La característica de Épsilon es que es una variante producida a partir de tres mutaciones mayores a nivel de la proteína S. Esto hace que sea mucho más agresiva, porque tiene más escape inmunológico. Logra burlar al sistema por tres frentes distintos”, explicó a La Nación la infectóloga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



¿Cómo es posible que haya casos en Argentina, pero que no tuvieron contacto con el lugar de origen? “Puede aparecer la misma mutación sin contacto de viajero. La variante Épsilon se produce cuando el virus se duplica fallado. Como este virus tiene preponderancia de falla, puede ocurrir en forma simultánea a personas en distintas partes del mundo. Para decirlo de forma sencilla, sale mal copiado un aminoácido”, explicó Obieta. Es decir que se trata de una variante que no solo se transmite por contagio sino que también puede generarse sola.



“Sin embargo, la buena noticia es que según la experiencia que se tiene hasta el momento, esta variante no se hace rápidamente protagonista. Tiende a agotarse y predominan las otras. Es decir, que es más audaz al desafiar al sistema pero, jaqueada por las otras variantes tiende a agotarse. Pero, por ahora esto es solo una especulación. Podría cambiar. Por ello, tenemos que asegurarnos de tener la población 100% vacunada”, agregó.



Uno de los puntos que pone en jaque la aparición de la nueva variante es que altera la eficacia de la vacuna hasta un el 60% y 70%. Una publicación reciente de la Revista Science de un trabajo de investigación de la Universidad de Washington advierte sobre cómo la variante Épsilon logra sortear la inmunidad de las vacunas. “Evasión inmune del SARS-CoV-2 por la preocupante variante B.1.427 / B.1.429”, se titula.



“Lo que se sabe es que la variable Épsilon tiene un 20% más de transmisibilidad que la cepa original. Y que frente a esta variante, los anticuerpos de convalecientes y postvacuna tenían menor capacidad neutralizante. No significa que la protección de las vacunas no actúan. Pero tienen una capacidad neutralizante que es entre tres y seis veces menor”, explica Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).



“No significa que frente a estas variantes las vacunas no sean efectivas —agrega—. La característica de bajo nivel de circulación hizo que hace dos días, en Estados Unidos, el CBC le bajara la categoría, de variante preocupante a variante de interés”, agrega.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



