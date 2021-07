Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 22 muertos, 600 nuevos contagios, 10.646 enfermos y 191 pacientes internados en CTI

Los datos divulgados hoy por el Sinae indican que se produjeron 22 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de COVID-19 frente a los 26 de la víspera.



En esta jornada se validaron 8.034 test y 600 contagios nuevos, mientras que ayer habían siso 7.602 y 547 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes validados pasó de 7,2% ayer a 7,4% hoy.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad volvió a bajar situándose en 10.646 y ayer eran 11.600. De ellos hay 191 internados en salas de cuidados críticos. Ayer eran 203.

Uruguay superó hoy el 50% de la población con dos dosis de las vacunas contra el COVID-19

Uruguay superó hoy el 50 % de su población con las dos dosis de vacuna contra la COVID-19, según anunció el ministro de Salud Pública Daniel Salinas. No obstan, el jerarca recordó que "este partido no está terminado" y pidió "no aflojar", para poder llegar al objetivo, que es inmunizar a más de 70% de la población.



Según los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública en el monitor de vacunación, hoy a las 18:31 el 65,14% de la población ya había sido vacunado con la primera dosis y el 50,68% había recibido las dos.



Quien también se refirió al hecho fue el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, que a través de su cuenta de Twitter, expresó: "Esfuerzo de muchas personas atrás del plan de vacunación y sobre todo los uruguayos que ponen el brazo".



Por su parte, el infectólogo Julio Medina aseguró que "las vacunas funcionan", junto con una gráfica de Our World in Data que muestra una baja en la curva de casos de contagio diarios. "Ayudemos a aplastar la curva", pidió el infectólogo.



El jueves llegan a Montevideo las 500 mil dosis de Pfizer donadas por el gobierno de los Estados Unidos



El secretario de Presidencia Álvaro Delgado informó hoy a través de su cuenta de Twitter que las 500.000 dosis de la vacuna Pfizer donadas por Estados Unidos llegarán a Uruguay el próximo jueves por la noche.



"Esto reforzará la secuencia de dosis adquiridas por nuestro país y acelerará la vacunación", escribió el secretario en su cuenta.



Esta donación se suma a la dotación de 6.850.000 vacunas compradas hasta ahora por Uruguay, de las cuales 3.850.000 son de Sinovac y 3.000.000 de Pfizer. Esa cantidad, sumadas las enviadas mediante el mecanismo Covax, alcanzan un total de 7.500.000 dosis contra el coronavirus.



"Para nosotros esto (la donación) tiene un valor especial, que no es otra cosa que reforzar el vínculo que tenemos con Estados Unidos. Estos gestos en pandemia refuerzan un mecanismo de vacunación que viene muy rápido y muy avanzado", aseguró el secretario de Presidencia en conferencia de prensa la semana pasada.



Argentina avanza en su plan de vacunación mientras descienden los nuevos contagios

Argentina avanza en su campaña de vacunación mientras el ritmo de contagios decrece tras las altas cifras que la segunda ola de pandemia provocó los últimos meses, un descenso que todavía no se trasladó a la cifra de fallecimientos, estable en torno a unos 500 por día, según da cuenta la agencia de noticias Efe.



Según los últimos datos oficiales de este lunes, la campaña de vacunación alcanzó a 18.011.944 personas con la primera dosis y 4.432.185 con el esquema completo de dos dosis.



Argentina, con unos 45 millones de habitantes, comenzó la campaña de vacunación el pasado diciembre, y tras unos primeros meses en los que avanzó a un ritmo menor al pautado por el gobierno debido a la falta de dosis, en las últimas semanas se aceleró gracias a la llegada del país de nuevas unidades de diferentes proveedores.



En total el país ha recibido 27.615.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 6.768.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en Argentina.



Este domingo se produjo el último arribo de vacunas al país, de 768.000 dosis de Sinopharm, en lo que fue "uno de los 10 vuelos que van a llegar durante julio" y que llevarán al país 8 millones de dosis, precisó el subsecretario de gestión e institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia. "Estamos muy contentos y creo que está muy claro que el presidente Alberto Fernández y la ministra Carla Vizzotti (Salud) y todas las áreas del Gobierno están trabajando para que lleguen más vacunas para todos los argentinos y argentinas", señaló.



El gobierno anunció el viernes pasado viernes que actualizará el marco legal para poder "adquirir vacunas pediátricas" contra la COVID-19 y "ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general", en especial las estadounidenses, laboratorios con los que el país suramericano no ha podido firmar contratos y cuyas vacunas son parte de las donaciones que realiza EE.UU.



Balance mundial de la pandemia de coronavirus

La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 3.980.935 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este lunes a partir de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia más de 183.741.570 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses



Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos de estadística que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante.



La OMS estima incluso que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19, directa e indirecta, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado oficialmente.



Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación del testeo en numerosos países.



El domingo se registraron en el mundo 6.466 nuevas muertes y 331.101 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Brasil con 830, India (723) y Rusia (654).



La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 605.526 con 33.717.574 contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 524.417 muertos y 18.769.808 casos, India, con 402.728 muertos (30.585.229 casos), México, con 233.622 muertos (2.540.068 casos), y Perú, con 193.230 muertos (2.065.113 casos). Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 586 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Hungría (311), Bosnia (295), República Checa (283), y Macedonia del Norte (263).



Hoy por la mañana (no están consideradas las cifras verificadas hoy lunes) y desde el comienzo de la epidemia, América Latina y el Caribe sumaba 1.289.841 fallecidos (37.972.655 contagios), Europa 1.173.318 (54.829.375), Estados Unidos y Canadá 631.884 (35.134.524), Asia 586.822 (40.647.327), Medio Oriente 151.572 (9.433.330), África 146.359 (5.667.924), y Oceanía 1.139 (56.444).



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el aumento de las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día anterior.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.