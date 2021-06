Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 1.188 contagios nuevos, 15.268 enfermos, 36 fallecimientos y 260 internados en CTI

Los datos divulgados esta tardecita por el Sinae muestran nuevas caídas en la cantidad de contagios nuevos, de pacientes cursando la enfermedad y de internados en CTI, pero las muertes aumentaron levemente.



Hoy se validaron 12.161 test y se detectaron 1.188 nuevos contagios, frente a los 13.184 y 1.285 de ayer respectivamente. De esta forma, el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó levemente de 9,9% a 9,7%.



La cantidad de enfermos se ubicó en 15,268 personas y ayer eran 15.763. De ellos 260 están internados en CTI y en la víspera eran 270.



En esta jornada se produjeron 36 decesos mientras que ayer habían sido 34.

Inmunólga recomienda cautela en cuanto a la eficiencia de la Sinovac sobre la variante delta

La noticia conocida hoy de que la eficiencia de la vacuna Sinovac se reduce en el combate de la variante delta del coronavirus ha generado atención, cuando lo dio a conocer la agencia de noticias Reuters en base a declaraciones de Lui Peicheng, vocero de la compañía farmacéutica. El País consultó sobre esto a la inmunóloga María Moreno, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, quien apuntó: "no hay que ser alarmistas, sino cautelosos".



En su explicación, Peicheng dijo que los resultados preliminares de estudios estuvieron basados en muestras de sangre de personas vacunadas con Sinovac y marcaron una reducción de tres veces el efecto neutralizante contra la Delta.



Por su parte, Moreno acotó que la neutralización del virus por parte de la vacuna "no es toda la respuesta inmune, es una parte". "No necesariamente podemos extrapolar directamente lo que vemos con respecto a los anticuerpos neutralizantes en un ensayo a lo que puede ser la efectividad de la vacuna en una persona".



La científica agregó que se ha visto "que la efectividad de las vacunas, mismo la Pfizer, se reduce en lo que refiere al nivel de transmisión". "O sea que es de esperar también que la de Sinovac se reduzca, pero creo que tampoco hay que ser alarmistas, sino cautelosos", enfatizó.



"Este tipo de ensayos (en referencia al mencionado por Peicheng) se prevé que puede pasar y, de hecho, pasó con la P.1 también, o sea que no nos vamos a asustar por ello. Hay que ser cautelosos y si no entra la Delta, mucho mejor. Pero si tiene que entrar, que sea en el mejor escenario: con muy pocos casos para poder trackear los brotes y delimitarlos rápidamente", agregó.



¿Qué es el efecto neutralizante?: Moreno explicó: "Es una de las funciones que tienen los anticuerpos. Es decir, el anticuerpo se une a una parte del virus, en este caso particular a la proteína Spike, y mediante esa unión el virus no puede ingresar a la célula porque necesita la Spike libre para hacer contacto con el receptor de nuestras células e ingresar. Lo que hace el anticuerpo es neutralizar la entrada del virus a la célula. Es una de las tantas funciones que cumplen los anticuerpos".



Consultada al respecto de la inoculación de una tercera dosis de la vacuna en Uruguay, Moreno dijo que todavía no está resuelto y que tampoco hay evidencia científica de que una tercera dosis aumente la respuesta de anticuerpos.



"No hay datos claros de que una tercera dosis vaya a mejorar la efectividad de las vacunas. Pero sí para las personas que tienen deficiencias del sistema inmune, inmunosuprimidos o que están recibiendo tratamientos particulares", agregó.

"Uruguay tiene vacunas para todos, no es un eslogan, es una realidad", aseguró Álvaro Delgado

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó que en estos días el país llegará a contar con 50% de la población inoculada con dos dosis contra el COVID-19, y casi un 70% con una sola dosis. "Uruguay tiene vacunas para todos, no es un eslogan, es una realidad", enfatizó.



"Todo el que tenga ganas de vacunarse, y ojalá sean todos, lo va a poder hacer", remarcó el jerarca y puntualizó que "Uruguay va a tener 7.5 millones de vacunas, lo que implica una cobertura muy importante", agregó el jerarca.



En rueda de prensa en el departamento de Paysandú, Delgado sostuvo que "la vacuna es la solución, es la cura del coronavirus, es nuestra protección como sociedad". "Es un acto de responsabilidad y de solidaridad para nuestro entorno, sobre todo para quienes queremos", agregó.



El secretario de Presidencia consideró que "viene muy bien" el ritmo de vacunación. "Un nivel de vacunación que habíamos pensado que empezaba en 30.000 personas por día, y hoy estamos cerca de 60.000 personas por día. Es el cuarto, quinto país del mundo en velocidad de vacunación", indicó.



En Brasil destacan la mejora que registra Uruguay en cuanto a la evolución de la pandemia

Tras la detección de los primeros cuatro casos de coronavirus, en marzo de 2020, Uruguay fue noticia por el manejo de la pandemia y la fórmula que evitaba el aumento de casos. Sin embargo, poco más de un año después, se informaba sobre el peor momento y el crecimiento de los contagios. Ahora, el medio brasileño O Globo habla de un nuevo escenario en el país.



"Hace poco más de un mes, Uruguay atravesaba su peor momento en la pandemia COVID-19, alcanzando la peor tasa de mortalidad del planeta. Sin embargo, desde principios de junio, el escenario ha ido cambiando: solo en las últimas dos semanas, los nuevos diagnósticos han caído un 52% y las muertes un 40%. La ocupación de camas de cuidados intensivos también disminuye progresivamente, incluso sin la imposición de una cuarentena", expresa el medio en un artículo publicado este miércoles.



Para la nota, O Globo consultó especialistas que coincidieron en afirmar que la mejora en la situación epidemiológica es una señal de que la campaña de vacunación, a la que calificaron como "una de las más ágiles del mundo", está comenzando a tener efecto.



Uno de los consultados fue el infectólogo Henry Albornoz, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica. "En este momento, no hay explicación para esta caída que no pase por la vacunación", aseguró.



En el texto se destaca que Uruguay ya comenzó a vacunar a menores de 18 años, así como que en base a los buenos números se decidió el regreso de los eventos y los espectáculos públicos.



De todas maneras, recuerda: "La situación de la pandemia uruguaya aún está lejos de la tranquilidad que prevaleció durante la mayor parte del año pasado. El país sigue teniendo la sexta tasa más alta de casos diarios por cada 100.000 habitantes en el mundo y la séptima tasa más alta de nuevas muertes, según el sitio Our World in Data, de la Universidad de Oxford".



Respecto a la posible llegada al país de la variante delta, descubierta en la India en octubre pasado, Albornoz le dijo al periódico brasileño que la cepa debería comenzar a circular a mayor escala a partir de agosto, cuando las vacaciones lleguen a su fin. La expectativa, sin embargo, es que la vacunación avanzada será suficiente para evitar un brote de la magnitud vista a principios de año.

Fl fin de COVID-19 sigue siendo "un futuro lejano" para Latinoamérica, dice la OPS

El fin de la pandemia de COVID-19 sigue siendo "un futuro lejano" para Latinoamérica y el Caribe, dijo el miércoles la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó la agencia de noticias AFP.



Latinoamérica y el Caribe representa solo un 8% de la población mundial, pero concentra casi un tercio de las muertes por COVID-19 desde que la oficina de la OMS en China reportó la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Y suma más de un quinto de las infecciones globales.



"Este virus ha tocado todos los rincones del mundo y ha cambiado el curso de la historia", dijo en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Y aunque estamos viendo algún alivio del virus en los países del hemisferio norte, para la mayoría de los países de nuestra región, el final sigue siendo un futuro lejano", afirmó.



La OPS dijo que las infecciones están disminuyendo en Estados Unidos y Canadá, aunque reportó alzas en México, en particular en los estados de Quintana Roo y Baja California y en Ciudad de México.



También señaló un incremento de nuevos contagios de coronavirus en Belice, Panamá y Guatemala, así como en Cuba, República Dominicana y San Cristóbal y Nieves. Y dijo que la situación en Haití está empeorando.



En Sudamérica, muy golpeada en los últimos meses por el virus, los casos siguen aumentando en Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay, y en Argentina, aunque ha habido una reducción, siguen teniendo una alta incidencia.



Etienne describió el panorama como "preocupante", y enfatizó que a pesar de esto, solo una de cada diez personas en América Latina y el Caribe ha sido vacunada completamente contra COVID-19. "Actualmente, muy pocos lugares se están beneficiando del potencial de protección total de las vacunas, ya que existe una enorme brecha de acceso en nuestra región", denunció.



"Esto es inaceptable, y la aparición de variantes hace que sea aún más urgente acelerar el suministro a los lugares con mayor transmisión", dijo.

Etienne advirtió además sobre el riesgo de un aumento de los contagios de COVID-19 en las Américas debido a las vacaciones de verano en el norte, la temporada de huracanes y el impacto de la gripe en el invierno austral.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



