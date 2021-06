Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: 1.285 contagios nuevos; 15.763 enfermos, 34 fallecimientos y 270 internados en CTI

Hoy la cantidad de enfermos de COVID-19 arrojó su menor registro desde el 23 de marzo y la de internados en cuidados críticos el más bajo desde el 26 del mismo mes.



Los datos divulgados por el Sinae muestran que hoy se validaron 13.184 test constatándose 1.285 contagios nuevos frente a los 10.838 y 1.076 de ayer respectivamente. De esta forma el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 9,9% ayer a 9,7% en esta jornada.



La cantidad de fallecimientos subió de 30 en la víspera a 34 en el día de hoy.



El número de pacientes cursando la enfermedad llegó hoy a 15.763 frente a los 16.588 de ayer. Es el menor registro desde el pasado 23 de marzo cuando eran 15.548.



De la totalidad de enfermos 270 están internados en CTI y ayer eran 285. Se trata de la menor cantidad desde el 26 de marzo pasado cuando llegaban a 248.

Desde el 15 de julio se retomarán las consultas médicas presenciales y las intervenciones quirúrgicas el 31

El Poder Ejecutivo dará a conocer en las próximas horas el decreto que ordena a los prestadores de salud retomar las consultas médicas presenciales a partir del próximo 15 de julio y de las intervenciones quirúrgicas desde el 31 de ese mismo mes.



El ministro de Salud, Daniel Salinas, informó hoy que el retorno será con fecha 15 de julio para las consultas y para las coordinaciones anestésicas previas a las intervenciones quirúrgicas de coordinación, que comenzarán "a plenitud" el 31 de julio.



"De agosto a diciembre, el objetivo es la regularización de la lista de espera quirúrgicas", dijo Salinas. "Son bastante menos de las que se estimaban", agregó.



El ministro acotó que "todas las instituciones del Seguro Nacional de Salud deberán presentar declaración jurada de una planilla nominalizada de la lista de espera, al cierre de cada mes, para ir monitorizando la regularización total y absoluta de la actividad quirúrgica dentro de este año".



Salinas detalló que en medicina general se atenderán cuatro pacientes presenciales y uno no presencial. En especialidades médicas y quirúrgicas, igual. En psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría se atenderá a tres presenciales y uno no presencial. Y en psiquiatría infantil, será dos presenciales y uno no presencial.



Además, dijo que las primeras consultas de los pacientes con médicos de cualquier especialidad serán presenciales.



Conocé los detalles del protocolo que regirá para los eventos sociales y las fiestas a partir del 5 de julio

Tras el anuncio de que a partir de 5 de julio podrá retomarse la realización de espectáculos públicos, las fiestas y los eventos sociales, el Poder Ejecutivo elaboró el protocolo que deberá cumplirse indefectiblemente para llevar adelante esas actividades.



Cada evento deberá contar con personal capacitado para tomar la temperatura al momento de entrar y para corroborar el nombre, apellido y número de contacto de los invitados que tienen que estar previamente establecidos. Esta lista se deberá conservar un tiempo mínimo de 30 días.



A continuación los principales aspectos de dicho protocolo.



Los eventos sociales podrán incluir cena o almuerzo, pero no se permitirá que haya baile y deberán tener una duración máxima de cuatro horas.



Se permitirá un máximo de 100 invitados si el espacio es abierto, es decir al aire libre o una superficie techada pero sin las cuatro paredes, aclara el protocolo.



En los espacios cerrados el máximo permitido será de 80 invitados. En ese caso se deberá tener ventilación permanente abriendo contrapuertas o garantizar la ventilación cada 20 minutos a través de equipos con sistemas de aire que lo inyecten desde el exterior.



El texto aclara que tanto en los eventos de 80 como de 100 invitados no se toma en cuenta al personal y, por tanto, no quedan incluidos en la cuenta.



En todos los casos, las personas deberán mantenerse con el tapabocas puesto, con excepción de los momentos en los que se vaya a comer.



Además, el Ministerio de Salud Pública sugiere y exhorta que no asistan las personas mayores de 65 años o con comorbilidades. Sin embargo, en caso de participar, la recomendación es que tengan un sector diferenciado, con mesas de hasta cuatro comensales.



Las mesas deben ser de hasta cuatro personas u ocho en el caso de que pertenezcan al mismo grupo familiar o a un grupo habitual de contacto, con una distancia de al menos un metro entre las sillas de la misma mesa y de dos metros entre las sillas de las meses contiguas. Además no se permitirá que haya zonas de livings.



Las mesas buffet, así como las mesas de postres, están permitidas pero tendrán que contar con mamparas y solo podrán ser servidas por el personal del servicio. Además se deberán evitar las aglomeraciones.



Las barras de bebidas solo podrán instalarse al aire libre.



En cambio, no están habilitadas las bandejas o las platinas con bocados apoyadas en la mesa, así como tampoco el denominado "bandejeo". Por lo tanto solo se permitirá que se sirvan bocados en platos individuales, en el momento en el que el comensal se siente en la mesa.



Los eventos podrán contar con espectáculos. En caso de que sean con canto, los artistas deberán ubicarse a una distancia mínima de 7 metros desde el escenario al público. Si no es así, la distancia deberá ser de al menos cinco. En cualquier caso solo podrá durar una hora y media.



Ante críticas, el ministro Salinas defendió la decisión de flexibilizar las medidas que contienen la movilidad

Después que sectores y bases del Frente Amplio criticaran la decisión del gobierno de habilitar la vuelta de los espectáculos públicos y otras actividades sociales el 5 de julio, el ministro de Salud, Daniel Salinas, defendió la resolución y dijo que "la presencialidad era absolutamente necesaria" y que el retorno será "en forma estricta y protocolizada".



“En el considerando número dos de la resolución (que flexibiliza las medidas) se entiende oportuno disponer gradualmente la apertura de los espectáculos públicos”, agregó Salinas e instó a reflexionar sobre ese “gradualmente” del que habla el reglamento. "No estamos diciendo aire libre y carne gorda", añadió.



"Estamos diciendo esto se va a hacer en forma estricta y protocolizada, con aforo, con mascarillas, sin pistas de baile, con trazabilidad" y agregó que además se "instituye una mesa de trabajo de seguimiento". “Esto es cosa seria”, remarcó.



Además, Salinas destacó que en Uruguay "no ha habido" ningún brote importante en todo lo que incluye actividades organizadas. "Siempre, la mayoría de los brotes (fueron) intrafamiliares", enfatizó.



No obstante los dichos del ministro, Carlos Batthyány, director del Institut Pasteur de Montevideo, consideró esta tarde que desde un punto de vista "estrictamente científico-médico claramente que sí" es pronto para la reapertura de las actividades sociales a partir del lunes que viene .



En diálogo con "Más temprano que tarde" (Radio El Espectador), Batthyány aseguró: "Desde un punto de vista estrictamente científico-médico, claramente yo creo que lo que se dijo en diciembre por parte de los coordinadores generales del GACH de que había que tratar de volver a la zona de confort, con una positividad menor al 4% y con menos de 200 casos por día sería la situación ideal para empezar a reabrir gradualmente las actividades", expresó el científico.



Un viaje de fin de curso desata un megabrote de COVID-19 entre los jóvenes españoles

La incidencia epidémica del COVID-19 se ha disparado en España entre adolescentes y jóvenes durante los últimos días, en tanto que se mantiene baja en el caso de las personas de más edad, según los datos aportados este martes por el Ministerio de Sanidad, según lo que informa la agencia de noticias efe.



Los registros sanitarios oficiales notificaron hoy martes 7.091 nuevos contagios y 40 muertes, mientras que la incidencia media nacional sube seis puntos y se sitúa en 106,8 casos en 14 días por 100.000 habitantes.



En este periodo, la mayor transmisión de la infección se da en el grupo de 20 a 29 años (251 casos) y de 12 a 19 (243,4), que aún no han sido vacunados, mientras el de mayores de 80 es el que menos contagios registra (22,3).



El incesante aumento de la infección entre las personas no vacunadas, especialmente las más jóvenes, ha acelerado los planes de inmunización de las regiones para menores de 30 años en julio.



Coincide todo ello con la aparición de un gran brote relacionado con viajes de fin de curso de estudiantes a las islas mediterráneas de Baleares, con más de 1.200 casos positivos, 249 personas en aislamiento y más de 4.000 en cuarentena.



La incidencia media nacional acumulada en siete días -la que adelanta la tendencia más reciente de la infección- también sigue en ascenso, con seis puntos más, hasta 57,7.



Por ahora, el aumento de los contagios no repercute en las unidades de cuidados intensivos españolas, donde la ocupación baja dos décimas, hasta el 6,7 % de las camas disponibles, mientras la presión hospitalaria cae ligeramente, al 1,9 %.



El total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende ya a 3.799.733 y los fallecidos, a 80.829.



Los servicios sanitarios de España han vacunado completamente a más de 17 millones de personas hasta ahora, el 36 % de la población.





Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



