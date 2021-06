Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Datos de hoy: 1.076 contagios nuevos, 16.588 enfermos, 30 fallecidos y 285 internados en CTI

Los datos del Sinae divulgados hoy muestran que el número de enfermos y de internados en CTI continúa en baja, mientras que los nuevos contagios y la cantidad de fallecidos subieron.



Hoy se validaron 10.838 test y se detectaron 1.076 contagios nuevos frente a los 9.997 y 1.027 de ayer respectivamente. De esta forma, el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajo de 10,3% en la víspera a 9,9% en esta jornada.



La cantidad de fallecidos pasó de 20 ayer a 30 hoy.



El número de pacientes cursando la enfermedad alcanzó hoy a los 16.588 frente a los 17.878 de ayer domingo. De ellos 285 están internados en cuidados críticos, cuando en la pasada jornada alcanzaban a 308.

En los "próximos días" se habilitará test de COVID-19 en farmacias; ¿cuánto costará hacerlo?

Está cada vez más cercana la posibilidad de hacerse un test de antígeno o autotest en las farmacias dado que la autoridades afinan un decreto para que así sea.



Nicolás Martinelli, asesor de Presidencia de la República, comentó que existe un borrador de decreto que ya tuvo el visto bueno de la Prosecretaría de Presidencia y el Ministerio de Salud (MSP), que podría publicarse en los "próximos días" el cual autoriza a las farmacias a practicar la técnica del hisopado.



Además del decreto, el MSP redactará un protocolo donde se plantearán los requisitos para que cada farmacia pueda realizar los test de antígenos rápidos.



A diferencia de estos test PCR o antígenos, los autotest los realiza la misma persona. De todas formas, por el momento no hay ningún autotest validado por el MSP para la venta. Por tanto, una vez que se habilite este decreto las farmacias podrían comenzar a realizar solo test de antígenos rápido.



Existen dos opciones para el procedimiento, que tendrán un costo estimado entre US$ 3 y US$ 5. En el caso de querer concurrir a un evento donde sea necesario un test, se podrá ir a la farmacia y comprarlo, pero para que este sea válido habrá que realizarlo frente a un fiscalizador. Este ingresará el resultado a la red de Salud UY, donde se recopila toda la información sanitaria. Al mismo tiempo, se cargará el resultado en un código QR con información sanitaria personal del interesado.



La segunda opción es comprar el autotest y realizarlo por fuera de las farmacias. De esta forma, no va a ser útil para ingresar a un evento, aunque sí para saber si se está o no contagiado de COVID-19.



En tanto, los test de antígeno rápido requieren la técnica del hisopado (similar a un PCR), por lo hay que hacer un protocolo, donde un especialista maneje la técnica y otros detalles. Su costo sería en el entorno de US$ 10.



Todos los test que se realicen en farmacias que se puedan validar, figurarán en el parte diario de Sinae, pero no así aquellos que se compren y sean efectuados fuera de la farmacia.



El Estado no financiará parte del costo de los test en farmacias. De todos modos, Martinelli recordó que el Estado financia desde el comienzo de la pandemia los test PCR y de antígenos rápidos.



El virólogo Santiago Mirazo cuestionó la decisión de flexibilizar ciertas condiciones para contener la movilidad

El virólogo Santiago Mirazo de la Facultad de Ciencias criticó la decisión del gobierno de flexibilizar, a partir del 5 de julio, ciertas medidas para contener la movilidad, entre ellas la realización de espectáculos públicos.



El científico sostuvo que la situación epidemiológica “sigue siendo delicada” y también consideró “delicada” la vuelta a los espectáculos públicos, habilitados por el Poder Ejecutivo. “No parece el momento aún de volver a los espectáculos públicos. Creo que la situación debería mejorar un poco más”, dijo.



Además, señaló en entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que si bien la saturación sobre el sistema sanitario “está cediendo rápidamente (...) todavía falta alcanzar un mejor porcentaje de vacunación”.



Sobre la medidas anunciadas por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para el ingreso de viajeros al país, que determinan que además del test PCR negativo que se debe realizar al menos 72 horas antes de ingresar al país se requiera un nuevo test al cuarto o quinto día de haber llegado, el virólogo dijo que eran medidas “razonables”. De todos modos, sostuvo que “sería recomendable” que la persona que está esperando entre el primer y segundo test “también hiciera cuarentena”.



Sobre la variante delta, surgida en India en octubre del año pasado, dijo que rápidamente “fue tomando dominancia en India” y agregó que “es la variante que más rápidamente se transmite”. Además señaló que “puede llegar a cambiar el escenario pospandemia”, y retrasar la vuelta a la normalidad en los diferentes países del mundo.



“Esta variante puede (en un contexto de vacunación no completa) aumentar muy rápidamente el número de los casos y Uruguay está en esa situación”, concluyó.

Mieres anunció aplicación de un subsidio especial por tres meses para mujeres embarazadas



​

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció este lunes que las mujeres embarazadas que estén registradas en el Banco de Previsión Social (BPS), quedarán incluidas en el subsidio por enfermedad durante tres meses presentando la certificación médica correspondiente.



“El objetivo es que en situación de pandemia exista una posibilidad de certificarse como una equivalencia a una certificación médica”, explicó el ministro en conferencia de prensa. El subsidio tendrá una duración de tres meses “estén en el estado que estén de curso del embarazo”, explicó.



A su vez, el ministro anunció la prórroga de un subsidio por enfermedad por un mes más, hasta el 31 de julio, para las personas mayores de 65 años.



Por último, Mieres dijo que hasta el 30 de setiembre se elevará el monto mínimo de subsidio por seguro de paro. El monto mínimo actual es de 1 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), lo que equivale a $ 4.870, y que se elevará a 1.5 BPC.



Argentina comienza a aplicar cupo de ingresos de pasajeros al país mientras las aerolíneas se quejan

Argentina comenzó a aplicar este lunes un cupo de ingreso al país de 600 viajeros por día que el gobierno decretó para minimizar y retrasar la entrada al país de la variante delta, mientras las aerolíneas muestran su descontento con una medida que, afirman, todavía no saben cómo se aplicará, informó la agencia de noticias Efe.



El vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, afirmó a través de un comunicado que "tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del gobierno", y destacaron que el Ejecutivo debería "informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas".



"Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente, por lo que hemos solicitado una reunión urgente con los responsables. Como industria, nos gustaría seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina, tanto durante la pandemia como después. Pero al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país", destaca el comunicado.



Argentina ya había puesto un tope de 2.000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales, que ahora se redujo a 600, lo que, según IATA, "obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos".



La medida, que el gobierno anunció el viernes pasado, contempla además que los pasajeros deben realizarse un PCR antes de abordar el avión con destino a la Argentina, otro testeo al llegar al país y un tercero al séptimo día de ingreso.



Las autoridades controlarán que quienes regresaron de viaje y deban aislarse estén cumpliendo esa medida y se radicarán denuncias penales ante incumplimientos, por las que se prevén sanciones de prisión de seis meses a dos años por violación a medidas contra pandemias y de 15 días a un año por desobediencia a la autoridad pública.

Estudios indican que combinar vacunas contra el COVID-19 y espaciar inyecciones mejora su eficacia

Inyectar una vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech tras otra de AstraZeneca/Oxford, y espaciar de varios meses las dos dosis de esta última mejoran sustancialmente la inmunidad, según dos estudios publicados el lunes por la Universidad de Oxford y dados a conocer por la agencia de noticias AFP.



Los investigadores demostraron que, lejos de mermar la eficacia de la vacuna, un intervalo de hasta 45 semanas entre las dos dosis necesarias de AstraZeneca/Oxford mejora la respuesta inmunitaria al virus.



"Esto debería ser una noticia tranquilizadora para los países con menos suministros de vacunas, que pueden estar preocupados por los retrasos en la obtención de segundas dosis", comentó el profesor Andrew Pollard, director del Oxford Vaccine Group, que desarrolló la vacuna junto al grupo farmacéutico anglosueco AstraZeneca.



"Hay una excelente respuesta a la segunda dosis incluso diez meses después de haber recibido la primera", subrayó. Otro estudio de la misma universidad publicado en febrero por la prestigiosa revista científica en The Lancet ya indicaba que la eficacia de la vacuna era mayor con un intervalo de tres meses entre las dosis (81%) que con un intervalo de seis semanas (55%).



A raíz de esta nueva investigación, los científicos también descubrieron que una tercera dosis inyectada más de seis meses después de la segunda da lugar a un "aumento significativo" de los anticuerpos y provoca un "fuerte incremento" de la respuesta inmunitaria contra el COVID-19, incluso contra las variantes conocidas del coronavirus.



"No sabemos si se necesitarán inyecciones de refuerzo debido a la disminución de la inmunidad o para aumentar la inmunidad contra las variantes", destacó Teresa Lambe, autora principal del estudio. Pero señaló que la investigación muestra que una tercera dosis de la vacuna "se tolera bien y aumenta significativamente la respuesta al nivel de los anticuerpos". "Es una noticia muy alentadora si se constata que es necesaria una tercera dosis", agregó.



Los investigadores aseguran asimismo que la vacuna provocó "menos efectos secundarios tras la segunda y la tercera dosis que después de la primera".



En un estudio separado publicado también hoy lunes, la Universidad de Oxford halló por otra parte que combinar dosis de AstraZeneca/Oxford y de su competidora alemanaestadounidense Pfizer/BioNTech, inyectadas con cuatro semanas de intervalo, también mejora la respuesta inmunitaria contra el covid-19.



La eficacia varía sin embargo según del orden, según este estudio que encontró que una dosis de AstraZeneca/Oxford seguida de otra de Pfizer/BioNTech genera una "mejor respuesta inmunitaria" que a la inversa.



Los resultados relativos a un intervalo de 12 semanas entre las dos dosis estarán disponibles en breve y "serán fundamentales para decidir el futuro del programa de vacunación en el Reino Unido", afirmó el profesor Jonathan Van-Tam, subdirector médico de Inglaterra. La combinación de dos sueros diferentes "podría darnos aún más flexibilidad", señaló. En el Reino Unido, el 84,1% de la población adulta ha recibido una primera inyección y el 61,6% la pauta completa.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.