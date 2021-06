Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy hubo 25 muertes, la menor cantidad desde el 31 de marzo; bajan contagios y enfermos

Los datos divulgados por el Sinae muestran una baja significativa del número de fallecidos, menos enfermos activos y contagios nuevos y estabilidad de pacientes internados en cuidados críticos..



Hoy se validaron 16.916 test detectándose 1.805 contagios nuevos, mientras que ayer eran 17.502 y 2.098 respectivamente. De Esta forma, el porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 11,99% ayer a 10.7% en esta jornada.



Los fallecidos de hoy fueron 25. Se trata del menor registro desde el 31 de marzo pasado, cuando los decesos habían sido 21.



La cantidad de pacientes que cursan la enfermedad al día de hoy es de 22.761 mientras que ayer llegaban a 23.449. De ellos internados en CTI hay 364, cifra idéntica a la de ayer.



¿Qué dicen los expertos sobre mezclar vacunas distintas y sumar una tercera dosis contra el COVID-19?



Un informe publicado el domingo pasado en la sección Qué Pasa de El País dio cuenta que muchos uruguayos aprovecharán las vacaciones de julio para viajar a Miami a vacunarse contra el COVID-19. Muchos de ellos ya se aplicaron las dos dosis en el país, pero irán en busca de un refuerzo a territorio estadounidense. ¿Que opinan expertos locales sobre la mezcla de vacunas y la tercera dosis?. La colega Clara Lussich habló con algunos y esto le dijeron.



La doctora en Bioquímica y especialista en inmunología aplicada, Lucía Vanrell, dijo que aunque “no es políticamente correcto decirlo”, porque aún no se han realizado estudios que mezclen las vacunas de Sinovac con Pfizer, “en teoría y desde el punto de vista imunológico es correcto decir que la combinación de estrategias inmunes genera una respuesta más abarcativa contra el virus”.



Vanrell describe el posible cruce de las dos vacunas así: “Es como si a un policía le mostráramos la foto de un delincuente de frente y luego, después de un tiempo, le mostremos otra foto, pero de perfil. De alguna manera el sistema inmune va a poder reconocer mucho mejor al virus y montar una respuesta más apropiada porque conoce al antígeno de diferentes formas”.



Por otro lado, la presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (encargada de la operativa de la vacunación contra el COVID-19), Catalina Pírez cree que “no se sabe el beneficio ni la seguridad” de mezclar vacunas porque aún no se han hecho los estudios correspondientes. Según Pírez, bajo la lógica de buscar soluciones propias “la gente hace eso y es imposible detenerlos”. Cabrera



La tercera dosis con Pfizer “seguramente” se recomiende, en primera instancia a las personas inmunosuprimidas que hayan recibido Coronavac, según explicó Pírez.



El gobierno analiza los pasos a seguir para la vuelta del deporte amateur

El gobierno analiza la vuelta de la actividad del deporte amateur que desde el 24 de mayo tiene habilitados solamente los entrenamientos, no así las competencias.



El colega Enrique Arrillaga nos cuenta que el plan inicial era habilitar primero los entrenamientos para un retorno paulatino y luego sí, finalmente autorizar la competencia, pero el aumento exponencial de contagios de COVID-19, la cantidad de fallecidos e internados.



Ahora el panorama es otro y desde la Secretaría Nacional del Deporte (SND) , el subsecretario Pablo Ferrari comentó que se viene trabajando con las federaciones y organizaciones deportivas involucradas para planear la vuelta.



Por un lado, en la Organización de Fútbol del Interior (OFI) se aprontan para el regreso de la actividad que incluirá público en las tribunas, cumpliendo con un protocolo que se está terminando de diseñar y que ya estaba aprobado desde hace varios meses, por lo que si todo va bien, en agosto tendrá su puesta en marcha.



Es intención de la SND habilitar la semana que viene la disputa de partidos amistosos en los deportes amateur al aire libre que ya vienen entrenando desde la habilitación del 24 de mayo. Esto incluye al fútbol infantil, fútbol amateur, rugby y hockey.



En cuanto a las competencias de esas disciplinas, la idea es que luego de las vacaciones de julio que finalizan el domingo 11 se habilite la disputa de los torneos, siempre y cuando los casos sigan en la línea de descendencia.



Eso habilitaría a que entre el 17 y 18 de julio retorne la competencia amateur en rugby, hockey, baby fútbol, formativas, fútbol femenino y en las organizaciones como la Liga MVD, ADIC y la Liga Universitaria de Deportes, que este jueves tendrá una reunión en Torre Ejecutiva con Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, autoridades de la SND.



En el caso del fútbol infantil, la SND viene trabajando en conjunto con ONFI para concretar la vuelta de la actividad ya que esta organización reúne a miles de niños y niñas que siguen sin poder tener competencia a raíz de la pandemia.



Otro de los deportes que tiene su actividad paralizada por la pandemia de coronavirus es el automovilismo y según explicó Ferrari se están buscando las alternativas para que, mediante un estricto protocolo sanitario, la competencia pueda regresar al Autódromo de El Pinar. “Va a ser con medidas exigentes y rigurosas porque es un ámbito en el que solamente con los competidores y la gente que los rodea hay muchas personas involucradas por lo que debemos reducir al máximo los riesgos de contagios”, explicó el subsecretario de la SND.



Las disciplinas que se disputan en gimnasios cerrados la tienen más complicada por el momento, pero también se trabaja en una posible vuelta a la competencia de estos deportes que ya tienen habilitados los entrenamientos.



“Es un caso distinto y por ejemplo ya nos están pidiendo la habilitación de partidos amistosos, pero todo va a depender de la baja de casos y la situación sanitaria del Uruguay para poder habilitarlos ya que al ser un espacio cerrado se vuelve algo más complicado”, sostuvo Ferrari.

Variante Delta de COVID-19 puede representar 90% de nuevos casos en la Unión Europea a finales de agosto​

La variante Delta, anteriormente conocida como india, podría representar el 90% de los nuevos casos de covid-19 en la Unión Europea (UE) a finales de agosto, aseguró este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), informó la agencia de noticias AFP.



"Basándonos en las pruebas científicas disponibles, la variante Delta es más transmisible que otras (...) y estimamos que a finales de agosto representará el 90%" de los nuevos casos en la UE, indicó la agencia europea en una nota.



La directora del ECDC, Andrea Ammon, llamó a extremar la vigilancia, ya que "es muy probable que la variante Delta circule ampliamente durante el verano, especialmente entre los jóvenes que no son objeto de la vacunación". Para enfrentar la emergencia de esta cepa, que es entre un 40% y un 60% más transmisible que la Alfa —aparecida en el Reino Unido y actualmente predominante en la región— la agencia sanitaria llamó a acelerar las inmunizaciones.



Los estudios, ya sean en laboratorio o en situaciones reales, coinciden en que una sola dosis de una vacuna solo ofrece una protección limitada contra la variante que apareció en India.



Al día de hoy, alrededor del 30% de los mayores de 80 años y un 40% de los de 60 no completaron la pauta de inmunización en la UE, según el ECDC, que supervisa a los 27 países del bloque, así como a Noruega, Islandia y Liechtenstein.



Además de llamar a acelerar el ritmo de inmunización de las personas vulnerables, el centro europeo invitó a los países a la prudencia al suavizarse las medidas sanitarias para luchar contra el virus. Y advirtió que, si no se respetan las medidas de distanciamiento social, podría producirse "un aumento rápido" de los contagios y la consecuente alza de hospitalizaciones y decesos hasta "los mismos niveles que en el otoño de 2020".







Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



