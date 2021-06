Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Datos de hoy: 2.098 contagios nuevos, 34 fallecidos, 23.449 enfermos y 364 internados en CTI

Los datos divulgados hoy por el Sinae hoy muestran bajas en la cantidad de fallecidos, de pacientes enfermos y de internados en cuidados críticos, pero aumentó el número de contagios diarios.



En esta jornada se validaron 17.502 test, detectándose 2.098 nuevos contagios frente a los 11.933 y 1.539 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos frente al total de exámenes realizados pasó de 12,9% a 11,99%.



La cantidad de fallecidos se redujo de 45 en la víspera a 34 en esta jornada.



La cantidad de pacientes enfermos alcanza a 23.449 y ayer eran 24.195. De ellos 364 están internados en CTI mientras que ayer eran 379.

Salinas pidió a quienes viajen al exterior en vacaciones de julio que "extremen los cuidados"

El ministro de Salud, Daniel Salinas, pidió que todas las personas que viajen al exterior "extremen los cuidados" tanto durante el viaje como al regreso y aseguró que se realizará un monitoreo de la situación.



"Si a mi me preguntan, yo hubiera sido más cauteloso y hubiera elegido viajar en otro momento epidémico y no en este momento en el cual el virus está mutando y cambiando", expresó durante una rueda de prensa que tuvo lugar este martes.



De todas maneras, el jerarca indicó que "es parte de los desafíos" y "es parte de la realidad" el hecho de que ahora los uruguayos opten por viajar con más frecuencia que al comienzo de la pandemia.



Por su parte, hoy el infectólogo Eduardo Savio opinó que "es muy peligroso viajar" porque en estos momentos "se interactúa con mucha gente de muchas nacionalidades".



"Es un escenario regional muy complicado, en el cual nos estamos moviendo bien", pero "tenemos que tener la capacidad de predecir que las cosas pueden estar peor", expresó en el programa radial Punto de Encuentro.



En la edición de este domingo, El País informó que por primera vez en la pandemia, muchos uruguayos saldrán al exterior. Andrés Gil, de la agencia Toc Toc, aseguró que "para el corto plazo los vuelos ya están llenos".

El gobierno ajusta detalles con su par de EE.UU. para recibir donación de vacunas anti-COVID

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, mantuvieron esta tarde una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos para concretar la cantidad de dosis y fecha de entrega de las vacunas que donará la administración de Joe Biden a Uruguay y a otros países de la región a través del mecanismo Covax.



Antes del encuentro, Delgado explicó en rueda de prensa que "como Uruguay ya tiene convenio y contrato con Pfizer, todo ese proceso legal de estudios de factibilidad legal está hecho, con lo que es una de las posibilidades que la vacuna americana esté dentro de la cantidad de vacunas que pueda donar el gobierno americano".



Además, indicó que el gobierno uruguayo pidió vacunas con ARN mensajero, por lo que se abren dos opciones: Pfizer o Moderna. "Con Pfizer ya venimos trabajando", recalcó Delgado.



Estados Unidos donará vacunas que fueron aprobadas para su uso interno. Además de Pfizer y Moderna, el gigante norteamericano brinda dosis de Johnson & Johnson. A diferencia de las otras, esta es de una sola dosis y utiliza moléculas de ADN de doble cadena para transportar las instrucciones genéticas, en lugar del ARN de cadena simple de Pfizer y Moderna.



Habilitaron registro para que extranjeros radicados en el país y sin cédula puedan acceder a vacunas



Hoy se anunció oficialmente la apertura de un registro para que los solicitantes de refugio o los extranjeros que están radicados en Uruguay y todavía no tienen cédula de identidad puedan recibir la vacuna anti-COVID.



"Migrantes: extranjeros que se han radicado y aún no poseen cédula de identidad uruguaya, pueden anotarse para vacunarse contra SarsCov-2 con iguales criterios de tipo de vacuna según grupo de edad", indicó el ministro Daniel Salinas a través de su cuenta de Twitter.



Para poder registrarse, el solicitante tiene que tener el documento de identidad con el cual entró al país y un comprobante de ingreso, es decir el sello de entrada en el pasaporte o el documento entregado por Migración que acredita que al llegar presentó el test PCR.



Además, la persona tiene que haber ingresado al menos 90 días antes de la solicitud y no haber iniciado el trámite de Residencia Legal permanente, temporaria o temporaria Mercosur.



El registro se hace a través de un trámite en línea dispuesto por los ministerios. Una vez que se realiza, la solicitud se analiza y se informa a través de un correo electrónico cuál es el resultado: si se aprobó o rechazó el pedido.



En la Cancillería admitieron que se trabaja con “cierta dificultad” para conocer el número exacto de personas indocumentadas en el país y, por lo tanto, no se sabe a cuántos se espera vacunar. Además, ahora están incluidos para recibir la vacunación aquellos inmigrantes solicitantes de refugio.



Salinas afirmó que quienes hayan ingresado al país hace más de 90 días y no tengan cédula recibirán la vacuna que corresponda según la edad. Por lo tanto, los que tengan entre 18 y 70 años recibirán las dosis de Sinovac, mientras los mayores de 70 y los menores entre 12 y 18 años se vacunarán con Pfizer.



El gobierno de Israel advierte por la llegada de una posible nueva ola de coronavirus

El primer ministro israelí Naftali Bennett advirtió hoy que el país se enfrenta a una posible nueva ola del coronavirus ante el alza del número de enfermos, causada por la llegada de la variante Delta, informó la agencia de noticias AFP.



Las autoridades detectaron hoy lunes 125 nuevos casos, un alza apreciable tras semanas en las que las infecciones diarias eran apenas un puñado. Más de la mitad de la población ya ha recibido dos dosis de vacuna anticoronavirus.



"Hemos decidido reaccionar como si nos enfrentáramos a una nueva ola" del virus, declaró Naftali Bennett, de visita en el aeropuerto internacional de Tel Aviv. "Nuestro objetivo es ponerle coto, tomar un balde de agua y echarlo encima del fuego mientras este aún es pequeño", dijo.



El número de muertos por COVID-19 permanece de todas formas en lo más bajo. Hoy solo se informó de un solo deceso.



La variante Delta, que apareció en India, es más contagiosa que las otras, indicó Bennett. Más de 1.000 personas se vieron obligadas a ponerse en cuarentena en Binyamina (norte de Tel Aviv) luego del regreso de viajeros procedentes de Chipre añadió el primer ministro en una rueda de prensa. Bennett pidió a los israelíes que no viajen al extranjero.



Las autoridades instalarán un centro de testeos adicional en el aeropuerto para asegurarse de que todos los viajeros efectúan una prueba PCR a su llegada. Israel sigue cerrado a los extranjeros no residentes, excepto por motivos profesionales o familiares imperiosos.





Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.