Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 31 muertos, 2.924 contagios nuevos, 31.430 enfermos y 420 internados en cuidados intensivos

Los datos divulgados hoy por el Sinae dan cuenta de una baja en la cantidad de fallecidos y de pacientes internados en cuidados críticos, pero se advierten subas en el número de nuevos contagios y de personas cursando la enfermedad.



En esta jornada se validaron 20.249 test frente a los 19.669 de ayer, constatándose 2.924 nuevos contagios y ayer habían sido 2.813. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) casi no varió pasando de 14,3% ayer a 14,4%.



El número de fallecidos con diagnóstico de COVID-19 bajó desde 53 ayer a 31 hoy.



Mientras, el número de pacientes que cursan la enfermedad pasó hoy a 31.430 desde los 31,337 de ayer. De éstos hay 420 internados en CTI, mientras que ayer eran 437.

Se anunció formalmente el fin de los trabajos del grupo asesor científico de la Presidencia

Los cordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se reunieron esta tardecita con el presidente Luis Lacalle Pou y de común acuerdo definieron el fin de los trabajos.



"Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León (vocero de Presidencia). Les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar", declaró Rafael Radi, coordinador del GACH en Torre Ejecutiva luego de una reunión con el presidente junto a los otros dos coordinadores del grupo de expertos, Henry Cohen y Fernando Paganini.



Consultado por El País, Aparicio Ponce de León dijo que “en la reunión de hoy se estableció el final de esta etapa de relacionamiento con el GACH, hoy fue el último día”.



“El cierre del trabajo del grupo fue acordado entre ambas partes”, afirmó Ponce de León.

Uruguay superó hoy el 60% de su población inoculada con, al menos, una dosis de las vacunas​

Esta tarde Uruguay superó el 60% de su población inoculada con, al menos, la primera dosis de alguna de las vacunas que se aplican en el país, según los datos publicados en el monitor de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud Pública.



A las 17:29 horas de hoy (último dato publicado al momento de escribir estas líneas), 2.122.381 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna, lo que equivale al 60,10% de toda la población del país.



En tanto, a esa hora, 1.278.489 personas habían recibido la segunda dosis, el 36,13% de toda la población.



El departamento con mayor porcentaje de vacunados -siempre considerando la primera dosis- en relación a su población era Flores con el 68,47%, le seguían Durazno (67,98%) y Florida (65,69%).



En el último lugar del ranking de vacunados se encuentra Canelones, con el 51,85% de su población inoculada.

OPS pide endurecer medidas contra el COVID-19 en países de alta transmisión, entre ellos Uruguay

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó la incidencia de casos de COVID-19 en varios países de las Américas en las últimas semanas, y llamó a endurecer las medidas para contener la propagación del virus en lugares de alta transmisión. Regiones de México y Brasil, así como Cuba, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay han reportado un alza de contagios recientemente, dijo hoy la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de prensa semanal, informó la agencia de noticias AFP.



"En este contexto, instamos a los países a endurecer las medidas de salud pública en lugares con alta transmisión. Esta es la forma más eficaz de reducir los casos hasta que tengamos suficientes vacunas para todos", dijo.



La OPS recomienda enfáticamente usar máscaras, mantener distanciamiento físico entre las personas, y evitar aglomeraciones en espacios interiores como formas de contener la expansión del virus.



Etienne recordó que actualmente menos de una de cada diez personas en América Latina y el Caribe está completamente vacunada contra el COVID-19. "Somos una región de más de 600 millones de personas donde los casos aumentan, los hospitales están llenos y las variantes circulan rápidamente", dijo.



El paro general de mañana no afectará a los vacunatorios de todo el país que funcionarán normalmente

Mañana se llevará a cabo un paro general convocado por el Pit-cnt, pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó esta tarde que los vacunatorios donde se administran las dosis contra el COVID-19 mantendrán su funcionamiento normal durante toda la jornada.



En Montevideo habrá servicio normal de Cutcsa y de COME. Los sindicatos del taxi, los ómnibus interdepartamentales y los suburbanos paran y las cooperativas tendrán algún servicio especial brindado por trabajadores que decidieron no adherir a lo resuelto por Ascot.

El gobierno analiza el retorno de público al fútbol del interior a partir del mes de agosto

La Secretaría Nacional del Deporte espera que "a partir del mes de agosto" se pueda concretar el regreso del público a los partidos de fútbol en el interior del país, según dijo a El País el secretario Sebastián Bauzá.



Para acceder a los estadios no sería necesario un hisopado, pero solo podrían ingresar personas vacunadas y aquellas que hayan superado el coronavirus menos de tres meses antes. Aunque, según afirmó Bauzá, “aún hay mucho para trabajar” y la última palabra la tendrá el Ministerio de Salud Pública.



“La idea es que vuelva el público por OFI (Organización del Fútbol del Interior)”, dijo Bauzá, ya que al no tener ingresos por televisación, la única manera que tienen de recibir ingresos es a través de "la venta de entradas”, afirmó.



El protocolo que se implementaría, sería igual al que había habilitado el gobierno en noviembre del año pasado cuando se estableció que no se venderían entradas en los estadios, que se tomaría la temperatura a los concurrentes y se controlaría el uso de tapabocas.



Respecto al aforo de cada cancha, el máximo de espectadores en estadios sin asientos ni gradas, en base a ese protocolo, era de 300 personas; en estadios con tribunas con asientos y sin asientos, de 500 personas (no se podrá superar el 30 % de la capacidad total), y en estadios con la totalidad de sus tribunas con gradas, de 700 personas.



Sobre la posibilidad de extender estas medidas al fútbol profesional, Bauzá sostuvo que “como toda prueba y toda pandemia no se puede hacer futurología en fechas; hay que ir avanzando en pasos cortos”. Y remarcó: “Lo importante es que la gente se vacune y ese es el mensaje que tenemos que dar para que vuelva el público a las canchas”.



¿Qué se sabe de la variante india, qué síntomas puede causar, en qué países se encuentra?





En los primeros días de abril de 2021 India comenzó a experimentar un aumento notorio en la curva de casos de coronavirus diarios. ¿Una de las razones?: la variante B.1.617.2 que se originó en ese país y que ahora es conocida como Delta. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta variante? ¿En qué países ya fue encontrada? ¿Es resistente a las vacunas?



Para conocer las respuestas a esas y otras preguntas sobre la variante que preocupa a científicos y gobiernos del mundo entero los invito a dedicar unos minutos para ver el trabajo multimedia de la colega Faustina Bartaburu (@fausbartaburu).



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.