Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Bajó el número de enfermos y de internados en CTI, perso subió el de fallecidos y de contagiados

Los datos divulgados hoy por el Sinae dan cuenta que se validaron más test que en la víspera, hubo más contagios y fallecimientos, pero se redujo la cantidad de enfermos y de internados en cuidados críticos.



Los test validados hoy llegaron a 19.669 frente a los 15.546 de ayer, constatándose 2.813 contagios frente a 2.319 previos. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) bajó a 14,3% desde el 14,9% de ayer.



Luego de tres días consecutivos de baja, hoy volvió a aumentar la cantidad de fallecidos pasando de 43 de ayer a 53 en esta jornada.



El número de personas que cursan la enfermedad volvió a bajar desde los 31.902 de ayer a 31,337. De ellos 437 están internados en CTI, constatándose una caída frente a los 443 de ayer lunes.

Vacunas de Covax "llegaron tarde" y cerca del vencimiento, se quejó Álvaro Delgado



El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, criticó hoy al Mecanismo Covax con el que Uruguay tenía "reservado 1.750.000 dosis, para el 20% de la población" y enfatizó en que "en los hechos no ocurrió así: llegaron tarde, llegaron determinados tipos de vacuna, con poco período para la fecha de vencimiento".



"Y se dieron las que se dieron", agregó Delgado y acotó que se reservaron las segundas dosis para los que se dieron la primera.



Por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegaron a Uruguay el pasado 4 de abril las primeras 48.000 dosis de AstraZeneca. El gobierno, haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV), decidió que fueran administradas solo a mayores de 60 años.



Hasta la semana pasada se habían administrado 43.078 dosis. Las vacunas que restan vencen el 30 de junio y el gobierno no tiene un plan para aplicarlas.

Contagios de COVID-19 no acompañan el aumento de la movilidad en lo que va de este mes, según el GACH



Un análisis efectuado por los integrantes del equipo de modelos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) da cuenta de que a pesar de que en este mes hay un aumento de la movilidad con respecto a mayo, la tasa de reproducción de los contagios (R) parece no acompañar ese aumento y en los últimos días ha descendido.



En mayo hubo un aumento importante de la movilidad que coincidió con los días previos al Día de la Madre. Después se produjo una caída, y los índices muestran que en junio está creciendo de nuevo. El aumento actual se podría explicar por el regreso de algunas actividades como la educación y el deporte.



“Ahora lo que se ve es que la cantidad de contagios de COVID-19 no volvió a subir a los niveles del pico de mayo y yo creo que no va a volver a llegar ahí. Con esto ya se vería un principio de desacople por la vacunación, pero no deja de ser muy temprano para decir que es eso”, dijo a El País el matemático integrante del GACH, Marcelo Fiori.



Según Fiori, es importante esperar a ver si el valor del R “acompaña la movilidad o se empieza a desacoplar y se queda por debajo de manera consistente”. Esa separación entre un índice y el otro es algo que los científicos están esperando observar hace varias semanas, según Fiori, pero podría haberse demorado por la persistencia de la variante brasileña en Uruguay.



Nuevo estudio efectuado por el instituto Clemente Estable no halló rastros de COVID-19 en ómnibus

Un nuevo estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable el 7 de junio mostró resultado negativo para COVID-19 en las superficies de ómnibus del Sistema Metropolitano de Transporte, informó la Intendencia de Montevideo (IMM) hoy.



El instituto analizó 30 unidades – el doble que en un estudio previo de hace dos semanas – y se obtuvieron resultados de ausencia de virus “lo que confirma la efectiva sanitización de las unidades”, afirmó la comuna a través de un comunicado.



Para seleccionar las paradas y líneas a ser chequeadas "se analizaron los datos del transporte de la semana previa al muestreo. Se seleccionaron tres sitios con paradas donde convergen líneas de trayecto largo y alto número de pasajeras/os: Intercambiador Belloni-Av. 8 de Octubre, Paso Molino (Av. Agraciada y Freire) y Tres Cruces (Bv. Artigas)”, explicó la comunica.



De esa manera, el instituto logró aumentar la cantidad de muestreos aleatorios (en ubicación y líneas), que son realizados en ubicaciones geográficas donde confluyen líneas de transporte con alto nivel de ocupación.



El próximo análisis se realizará el lunes 21 de junio, y se tomará nuevamente muestreos en otros 30 vehículos. "La Intendencia continuará realizando inspecciones para el cumplimiento del protocolo único en el sistema de transporte", concluye el comunicado.



Pfizer estudiará a personas que pese a estar vacunadas se contagiaron para ver si necesitan refuerzos



La farmacéutica Pfizer llevará a cabo un estudio sobre un grupo de personas que, después ser vacunadas, se contagiaron con COVID-19, para determinar si es necesario administrar una tercera dosis de refuerzo y, en ese caso, cuándo aplicarla.



Así lo anunció David Swerdlow, experto en epidemiología clínica de esta compañía durante la Conferencia Mundial de Medicina de Precisión que se celebra de forma virtual estos días en la ciudad de San Francisco.



"Observaremos datos del mundo real para ayudarnos a comprender cuándo podríamos ver un cambio en la efectividad de la vacuna", precisó Swerdlow, según informó el lunes la agencia Bloomberg.



Hasta el 30 de abril, se han reportado más de 10.200 casos de infecciones en personas vacunadas en Estados Unidos.



Las inyecciones de refuerzo, o de seguimiento, son para pacientes que han recibido la dosis completa de su vacuna inicial (una o dos dosis, según la marca) y cuyo sistema inmunológico puede necesitar un empujón adicional en el camino para combatir variantes o reforzar la disminución anticuerpos, precisa el experto.



Un estudio del mundo real llamado HERO-Together, dirigido por el Instituto de Investigación Clínica de la Universidad Duke, está diseñado para abordar los resultados de salud y los efectos a largo plazo de las vacunas anti-COVID, pero se limita a los trabajadores de la salud. Pfizer indicó que sus investigadores podrían expandirse más allá de esa población, asegura Bloomberg.



"Hay muchos avances científicos que necesitan ser monitoreados y evaluados a medida que avanzamos, ciertamente no estamos fuera de peligro" con el COVID-19, sostuvo Julie Louise Gerberding, vicepresidenta ejecutiva de la compañía Merck & Co. y exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU..

AstraZeneca anunció que fracasó en su intento de crear tratamiento contra el COVID-19



La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca admitió este martes que sus ensayos para producir un tratamiento de prevención del COVID-19 no dieron resultados.



Un estudio de su tratamiento con anticuerpos monoclonales -AZD7442- no cumplió con el principal objetivo de prevenir el COVID-19 sintomático en participantes recientemente expuestos al virus SARS-CoV-2.



En un comunicado, la empresa indicó que los participantes en este ensayo eran mayores de 18 años que no habían sido vacunados y que habían estado expuestos a una persona con coronavirus en un periodo de ocho días.



AZD7442 redujo el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 33 % en comparación con un placebo, que no fue estadísticamente significativo, de acuerdo con la compañía.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



