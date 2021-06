Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Cayeron la cantidad de enfermos y de internados en CTI, pero se superaron las 5.000 muertes

Los datos divulgados hoy por el Sinae muestran una suba de los contagios y de los fallecidos diarios, con lo que se superaron las 5.000 muertes, y una reducción del número de enfermos y de internados en CTI.



Hoy se validaron 15.546 test constatándose 2.319 contagios nuevos, frente a los 13.980 y 2.054 respectivamente de ayer. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre los exámenes totales) pasó de 14,7% en la víspera a 14,9% hoy.



El número de enfermos pasó de 33.399 ayer a 31.902 hoy. De ellos hay 443 internados en cuidados críticos y ayer eran 460.



La cantidad de fallecidos con diagnóstico de COVID-19 pasaron de 39 ayer a 43 esta jornada, con lo que se alcanzó la cantidad de 5.036 decesos.

El efecto de la vacunación contra el COVID-19 se advierte en la fuerte baja de pacientes internados en CTI



Después de tres meses y doce días desde el inicio del plan de vacunación en Uruguay, finalmente hay un efecto claro y visible de la inmunidad que están generando las vacunas: la disminución en la cantidad de personas internadas en CTI con COVID-19. Entre el 2 y el 11 de junio hubo una reducción de más de 100 pacientes en cuidados intensivos, exactamente 102 menos en tan solo 10 días.



A pesar de que el 2 de junio había 587 personas con el virus en los CTI, lo que implica un récord desde el inicio de la pandemia y significa un punto de partida muy alto, la baja no deja de ser abrupta. Ayer domingo, con 460 pacientes internados, se registró la menor cifra desde el pasado 11 de abril.



“No hay otra explicación que no sea la vacuna. Porque si uno analiza la circulación comunitaria del virus y el aumento de la movilidad en la población, son factores que no cambiaron en los últimos días; es decir, además de la vacuna no ha cambiado casi nada”, dijo a El País el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet.

Entre el miércoles y fines de julio llegan 1.502.000 vacunas más de Pfizer y Sinovac

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció esta tarde la llegada de 1.052.000 dosis de vacunas contra el coronavirus desde el próximo miércoles y hasta fines de julio, lo que "permitirá completar la vacunación de todo el público objetivo".



Pasado mañana llegará la primera partida que hasta fines de julio llegará a las 502.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer/BioNTech, expresó Delgado.



Por otra parte, el jerarca afirmó que Sinovac ya confirmó el envío de 550.000 dosis más de las vacunas que partirán desde China el 25 de junio, lo que "permitirá completar la vacunación de todo el público objetivo".



Tras el anuncio de Delgado, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas posteó los siguiente en su cuenta de Twitter: "Atento a lo expresado por

@AlvaroDelgadoUy otorgando certeza en las futuras entregas de vacunas, se continuará esta semana otorgando fecha y hora para menores de 17 años en forma ordenada. Así como a los nuevos anotados mayores de 18 años".



Hasta las 17:35 de hoy se 2.092.474 personas (59,25% del total de la población) la primera dosis de alguna de las vacunas y 1.198.658 (33,8%) ya habían recibido ambas dosis.

Los anticuerpos perduran 12 meses después y aumentan con la vacuna anti-COVID

Los anticuerpos que se generan como respuesta frente a la infección por el SARS-CoV-2 perduran entre los seis y los doce meses después del contagio, protegen contra las diferentes variantes que circulan e incluso se potencian con las vacunas.



Así lo ha comprobado un equipo internacional de científicos liderado por el estadounidense Michel Nussenzweig, jefe del Laboratorio de Inmunología Molecular de la Universidad Rockefeller e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, y los resultados aparecen hoy publicados en la revista "Nature" y fueron informados por la agencia de noticias Efe.



Los investigadores han comprobado que los anticuerpos continúan evolucionando durante un periodo de 6 a 12 meses y que se potencian cuando la persona que sufrió la infección recibe la vacuna, por lo que han concluido que la inmunidad frente al COVID-19 podría ser duradera. Michel Nussenzweig y sus colegas analizaron, hasta llegar a esas conclusiones, las muestras de sangre de 63 personas que se habían recuperado del COVID-19 en el año anterior.



De ellas, 26 habían recibido ya al menos una dosis de las vacunas de Moderna o de Pfizer/BioNTech, y comprobaron que entre los 6 y los 12 meses después la gama de anticuerpos producidos había aumentado tanto en alcance como en potencia.



Posteriormente, cuando los individuos fueron vacunados, pasaron a producir anticuerpos "altamente eficaces" contra las diferentes variantes que circulan ya del SARS-CoV-2.



Un año después de la infección, la actividad neutralizadora contra todas las formas del virus incluidas en este estudio era menor entre las personas que no habían sido vacunadas que en las que sí lo habían sido.



Esto, según los resultados de la investigación, sugiere que la vacunación aumenta la inmunidad en quienes ya han padecido la enfermedad.



La variante Delta del COVID-19 se presenta con síntomas distintos a la versión original del virus



La variante de coronavirus conocida como Delta, que fue detectada por primera vez en la India, afecta a las personas de forma “levemente diferente” que la variante del virus original al presentar distintos síntomas, lo que genera preocupación ya que podría confundirse con un resfriado, informó un estudio en Gran Bretaña.



Los principales síntomas de esta variante, que el primer ministro británico Boris Johnson consideró “muy preocupante”, son dolor de cabeza, dolor de garganta, goteo por la nariz, y fiebre. Así lo confirmó el estudio de síntomas de coronavirus desarrollado por la empresa Zoe especializada en ciencias de la salud junto con la universidad King’s College de Londres, que a través de una aplicación registra la sintomatología de los pacientes con coronavirus en ese país.



Esta cepa, un 60% más contagiosa que la variante Alfa surgida en Inglaterra en diciembre, es ahora dominante en el Reino Unido, el país más afectado de Europa por la pandemia con cerca de 128.000 muertos.



“Es mucho más transmisible de lo que muchos expertos, incluido yo mismo, pensábamos hasta el momento”, reconoció Tim Spector, el director del estudio de Zoe, que aseguró que es dos veces más transmisible que la variante de coronavirus original.



Uno de los mayores problemas que identificó Spector es que para la población joven, la variante delta se presenta “como un resfriado fuerte” y los jóvenes no logran diferenciar al virus de esta enfermedad común. En definitiva, estas personas “siguen yendo a fiestas y pueden contagiarlo a otras personas”, explicó.



