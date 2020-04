Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Hoy dudé varias veces si era martes o miércoles, pero ya estoy en posición de afirmar que es el segundo. Vayamos a lo nuestro: el coronavirus.

Escuelas, construcción, Google y Apple

El presidente Luis Lacalle Pou brindó una conferencia esta noche en la Torre Ejecutiva. El mandatario habló del retorno de las clases, de cómo los exámenes que entre hoy y mañana se realizarán a trabajadores de la construcción incidirán en la eventual reapertura a partir del lunes de algunas oficinas públicas y de la ley de urgente consideración que el Parlamento ya discute, entre otros temas.

Además, el mandatario comentó sobre un proyecto en el que trabajan Apple y Google -sí, juntos- para el cual eligieron a Uruguay como uno de los cuatro países donde se llevaría adelante. Todo lo que dijo Lacalle Pou esta noche está en esta nota.

¿Y los casos? Este miércoles se llegó a 630, cinco positivos más en comparación con la actualización anterior. Hoy se hicieron 876 tests, de los cuales 18 dieron positivo. De los casos confirmados desde el arranque del brote 412 personas ya se recuperaron y 203 se encuentran cursando la enfermedad. El resto de las estadísticas difundidas hoy las encontrás acá.



La vuelta de las clases

Para muchos –padres, maestros y niños- por estos días la pregunta del millón es cuándo se retomarán las clases presenciales. Bueno, la respuesta a esa interrogante depende de con quién se hable. Antes de que el presidente se refiriera al tema en la conferencia de esta noche, otras voces dieron su opinión. La filial Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), por ejemplo, estima que las clases en las aulas en todas las escuelas del país volverán en setiembre. “Cuando nos referimos a la presencialidad plena nos referimos a los cursos presenciales en todas las escuelas del país sin decisiones de carácter optativo y sin exclusión de personas por enfermedades prevalentes. Es más, la Universidad de la República creo que la está planteando para agosto", dijo este miércoles Daysi Iglesias, secretaria general de Ademu Montevideo, entrevistada en el programa "Doble Click" de Del Sol.

El presidente del Codicen, Robert Silva, fue consultado acerca del planteo del sindicato. "En momentos de incertidumbre tenemos que actuar con mucha cautela y generar certeza. Circuló que ya estábamos previendo la apertura para la semana próxima. Francamente les digo que en el ámbito que trabajo no hemos discutido nada de eso. Sí estamos generando espacios para la definición mejor de escenarios de futuros hipotéticos, porque en algún momento vamos a retomar las clases", comentó. “Caminamos hacia una educación que va a combinar la presencialidad con la virtualidad y caminamos hacia una educación que va a tener que tener muchísimos elementos de prevención”, añadió el jerarca.

Remdesivir y sus efectos en los pacientes

Esta pandemia nos ha hecho sumar un montón de palabras a nuestro vocabulario. Hoy tengo una nueva: Remdesivir. Así se llama un antiviral cuyo efecto en pacientes con COVID-19 concentró el esfuerzo de más de un grupo de investigadores.

Primero, las noticias más alentadoras, que surgen de un estudio que comprende a 1.063 pacientes, de 47 lugares en Estados Unidos y otros 21 en Europa y Asia. Hoy el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente Donald Trump, comentó acerca de los hallazgos de esta investigación y dijo que "los datos muestran que el remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación" de los enfermos de coronavirus. Esto prueba "que una droga puede bloquear este virus", añadió el experto.

Otro estudio -que hoy publicó la revista médica británica The Lancet- llevado adelante en 237 pacientes en Wuhan, China, no encontró efectos positivos tras la administración del medicamento respecto a un grupo de control de adultos, a excepción de aquellos pacientes que requirieron ventiladores. Consultado por esta investigación, Fauci dijo que no era un estudio adecuado (ya que lo nombré, aprovecho para recomendar este perfil buenísimo de Fauci que The New Yorker publicó hace unas semanas).

“¿Y entonces?”

Jair Bolsonaro sigue su racha de comentarios polémicos. Hace unos días cuando le preguntaron por la cantidad de muertos que el nuevo coronavirus ya había provocado en Brasil se negó a responder y dijo que no era “enterrador”. Ahora, el presidente del país vecino volvió a los titulares de los diarios de medio mundo porque consultado el martes por la aceleración de los contagios dijo: “Lamento, pero ¿qué quieren que haga?". "¿Y entonces?", agregó ante la insistencia de los periodistas, para sumar luego que pese a que su segundo nombre es Mesías no es capaz de "hacer milagros".

Solución sueca

Para terminar, un poco de creatividad nórdica. Una ciudad sueca, Lund, tenía un problema: se acercaba una tradicional celebración y las autoridades no sabían cómo hacer para que la población no se juntara en los parques a festejar. ¿La solución que encontraron? Tirar estiércol en esas áreas verdes para desalentar la concentración de personas en ese lugar. "El estiércol a base de excrementos de pollo huele fatal", dijo Gustav Lundblad, encargado del departamento medioambiental de Lund. "No es muy agradable sentarse con una cerveza y sentir semejante olor", agregó el funcionario.



Adiós, será hasta la próxima. A veces me olvido, pero hoy no es uno de esos días: lavate las manos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.